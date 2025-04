Varianta cu 8 GB VRAM a lui RTX 5060 Ti este de evitat, susțin reviewerii

Nu ne este prea clar de ce NVIDIA a ales să introducă o placă video cu doar 8 GB de memorie RAM în 2025, mai ales că diferența de preț față de modelul cu 16 GB VRAM este una neglijabilă. Pentru multe dintre titlurile nou lansate, cei 8 GB de memorie RAM vor fi rapid saturați și vor duce la o degradare considerabilă a performanței, chiar și la rezoluție 1440p.

După cum arată testele realizate de cei de la Hardware Unboxed, în The Last of Us Part II la rezoluție 1440p cu detalii High și DLSS pe Quality, RTX 5060 Ti 16 GB obține un framerate mediu de 160 cadre pe secundă, în timp ce varianta cu 8 GB VRAM obține doar 135, fiind așadar cu 18% mai lentă. Ce e și mai supărător e că minimele 1% pentru framerate sunt cu 35% mai mici pe modelul cu 8 GB față de cel de 16 GB, ducând la o experiență gaming inconsistentă. Mai mult, la rezoluție 4K, framerate-ul mediu se înjumătățește, ajungând de la 70, cât este pe RTX 5060 Ti 16 GB la doar 34 pe RTX 5060 Ti 8 GB. Iar tehnologia DLSS frame generation nu pare să facă prea mare diferență, diferențele fiind în continuare foarte mari. De asemenea, după cum au subliniat reviewerii, în anumite situații, cantitatea redusă de memorie VRAM nu duce doar la reducerea performanței, ci inclusiv la probleme de stabilitate: crash-uri, blocaje sau chiar imposibilitatea de a afișa unele texturi.



Cu alte cuvinte, dacă nu urmăriți să jucați doar titluri eSports, nu aveți nici cel mai mic motiv să cumpărați RTX 5060 Ti 8 GB. Cum spuneam, diferența de preț este infimă, dar pierdeți foarte mult din performanță și mai ales din longevitate. Un GPU cu atât de puțină de memorie RAM s-ar putea să nu mai poată rula niciun joc AAA în doar câțiva ani.

Via Videocardz