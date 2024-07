Mi-a venit masina – primele impresii cu Toyota Corolla 2024

Saptamana trecuta am fost sa ridic masina, motiv pentru care nici nu prea am fost activ pe blog si mi-am luat si 3 zile de concediu de la munca. Simteam ca nu ma pot concentra la altceva. Intr-un final a venit si deja am facut 650km cu ea, deci pot sa va ofer cateva impresii pana la review-ul cel mare.

Pentru cine nu stie povestea, eu de aproximativ 1 an imi cautam o masina noua. Megane-ul pe care l-am avut nu l-am vandut pentru ca a fost defect sau pentru ca era o masina proasta. Din contra, realizez abia acum ce masina buna am avut. Insa pentru ca m-am mutat mai aproape de job, un diesel nu mai era eficient si riscam sa produc uzura prematura, iar la cei 186.000km pe care ii avea masina la momentul vanzarii, stiam ca se apropie un schimb de ambreiaj sau alte elemente costisitoare. Asta in cazul in care as fi continuat sa fac 40.000km pe an pentru ca altfel nu necesita nici o investitie, nici macar minora. Din fericire noul proprietar o sa mearga mult mai putin cu ea si sunt sigur ca nu va avea deloc probleme in urmatorii ani.

Asadar, am fost in cautarea unei noi masini, neaparat pe benzina si neaparat cu niste caracteristici cheie:

sa nu fie motor in 3 cilindri

sa nu fie un brand de lux

sa fie break sau SUV

de preferat sa fie hybrida

sa coste in jur de 30.000 euro

de preferat noua

scaune bune din piele sau semi piele

cutie automata

Avand aceste specificatii cheie in minte am inceput sa caut. Mi-a placut mult noul Duster si eram 99% sigur ca pe el il voi alege. M-am dat in spate cand am aflat de problemele sistemului hybrid pe care le-au reclamat posesorii de Arkana.

Am avut pe lista si o Alfa Romeo Giulia second hand, dar am aflat ca si acolo sunt multe probleme pe partea electrica. Imi placea mult masina, indiferent ca avea un consum o idee mai mare.

Mai aveam pe lista Suzuki Swace (adica tot o Corolla dar echipata mai slabut) dar scaunele erau din stofa si pareau prea banale. Plus ca s-a scumpit si era la pret de Corolla…

Arkana, Nissan Qashqai, Subaru Impreza, Kia Ceed, au fost si ele pe lista.

Asadar, m-am decis catre Toyota. Chitit sa aleg echiparea Business cu motor de 1.8 si un pret de lista de 31.561 euro la care se mai aplica un discount, planurile s-au schimbat in showroom. Pe echiparile Exclusive si GR exista si motorizarea de 2.0, mai rafinata, mai performanta si mai buna per total decat clasicul 1.8. Desigur, are un pret mai mare si echiparile sunt unele de top. Totusi, am primit un pret de 32.000 euro pentru echiparea Exclusive (redusa de la 38.000 euro) si 34.000 euro pentru echiparea GR (redusa de la 40.000 euro)

Da, au fost 4000 euro in plus fata de bugetul alocat initial. Am facut un efort financiar nu neaparat usor, dar consider ca a meritat.

Si am fost sa o ridic miercuri, cu o zi inainte de ziua mea de nastere. Dealerul a stiut asta si a vrut sa mi-o ofere joi, ca sa sarbatoresc asa cum se cuvine, insa am insistat sa o iau cu o zi mai devreme pentru ca nu aveam masina, eram legat de maini si de picioare.

Primele impresii despre masina

Stiu ce am cumparat. Am facut drive test o zi cu modelul Exclusive inainte sa dau comanda si dupa am avut 3 zile la dispozitie o Corolla Sedan. Aceasta din urma a ajuns la mine dupa ce am rugat dealerul sa ma ajute cu o masina cateva zile. Nu credeam ca o sa ma ajute, dar uite ca s-a intamplat. Oameni faini la Asko Giulesti, recomand! ­čÖé

Totusi, echiparea GR are cateva elemente in plus foarte faine. In primul rand culoarea asta este disponibila doar pe acest nivel de echipare. Jantele sunt si ele unele speciale de GR si sunt pe 18 inch fata de 17 inch, iar la interior sunt cusaturi rosii pe scaune, schimbator, volan, bord, usi. De asemenea, tot pe GR este disponibil si sistemul audio JBL si bancheta spate incalzita.

Masina arata foarte bine pe acest verde. Plafonul negru ii ofera un contrast foarte frumos, dar pe caldurile astea nu este tocmai placut. Te coci in masina. Stiam asta si nu as fi ales aceasta combinatie daca nu era acest verde in discutie. Daca Corina mi-ar fi aratat alta culoare nu as fi ales echiparea GR sub nici o forma, dar verdele asta imi este la suflet.

Masina se conduce impecabil. Am ramas socat de cat este de confortabila pe denivelari chiar si cu aceste jante pe 18 cu anvelope 225/40/R18. Au o protectie pronuntata pentru jante si asta e bine, ca le poti zgaria foarte usor.

Va fac o lista cu masini cu jante mai mici, pe 15, 16, care sunt mult mai zgomotoase si mai putin confortabile pe denivelari decat aceasta. Credeti-ma, se simte neasteptat de bine si toti cei care au mers cu mine in masina in aceste zile au spus acelasi lucru.

Directia este la fel de buna precum suspensia. Din nou, am ramas surprins de cat este de precisa si totusi moale la condusul prin oras. Volanul este subtire si placut de tinut in mana, iar cursa lui este mai scurta decat ce stiam eu. Cel putin in comparatie cu fosta mea masina, trebuie sa rotesc mai putin de volan. Este cu un sfert de tura mai scurt.

Spatiul la interior este mai mic decat ma asteptam. Parbrizul este mai ingust, plafonul mai coborat, vizibilitatea per total este mai slaba decat in Megane si cine va sta pe bancheta din spate o sa loveasca cu capul de margine. Nici foarte inalta nu este la interior.

Scaunele sunt foarte confortabile, au o sustinere laterala buna si nu difera cu nimic fata de scaunele pe care le-am avut pe Megane. Imi ofera acelasi confort, deci e bine.

Prin oras se comporta cel mai bine. Motorul de 2.0 si 196CP scoate niste consumuri senzationale si in 80% din timp mergi doar pe electric. Vedeti pozele de mai jos. Am fost la Brasov peste weekend si am scos un consum de 6.1 la dus si 4.8 la intoarcere, cu mentiunea ca la dus am mers cu 130km/h pe autostrada si pe viraje cand am prins liber m-am jucat putin cu masina pana am rupt aderenta. La intoarcere am mers cu 120km/h pe autostrada.

Dupa cum vedeti pe harta, zonele cu albastru reprezinta mersul in regim electric si zonele cu negru reprezinta zonele unde am mers pe termic. Se poate observa ca pe autostrada am mers doar pe termic, iar imediat cum am intrat in statiuni si am mers mai linistit pentru ca era coloana, am mers foarte mult pe electric.

De la Rasnov la Cristian am mers aproape full electric, iar astazi pana la munca am mers 67% pe electric. Vedeti primele poze.

Astea sunt primele impresii. O sa revin cu review text si video unde o sa prezint mai multe informatii. Masina are si multe minusuri despre care o sa va vorbesc mai tarziu.

Am facut poza asta azi