Venus: Fulgerele care nu sunt fulgere

Când am citit articolul sursă mi-am dus aminte de un desen din copilăria mea, bazat pe o carte ilustrată pentru copii (apărută taman în 1946), scrisă și ilustrată de regizorul și absolventul Looney Tunes, Frank Tashlin: The Bear That Wasn’t…

Filmul, deși pare dedicat copiilor, este mai mult decât atât. Toată acțiunea se învârte în jurul conceptului că oamenii cred într-o idee repetată, chiar dacă aceasta nu este adevărată. Oamenii au tendința de a-și schimba părerea dacă un concept le este băgat în cap în mod repetat, cum ar fi ursul căruia i se spune că este un „om prost care are nevoie să se bărbierească și poartă o haină de blană”. În cele din urmă, ursul cedează în fața acestei presupuneri greșite, crezând că este un om, chiar dacă anterior știa contrariul, la fel cum oamenii își schimbă părerea despre un subiect din cauza informațiilor repetitive sau pentru că „toți spun că este adevărat, deci trebuie să fie așa”.

Revenind la subiectul nostru, studiul, realizat de o echipă de cercetători de la University of Colorado Boulder, West Virginia University, University of California, Los Angeles și University of California, Berkeley, a reanalizat semnalele provenite de pe cea de-a doua planetă ca distanță de Soare.

În ciuda presiunilor atmosferice opresive și temperaturilor extrem de ridicate de pe Venus, posibilitatea existenței fulgerelor pe suprafața planetei pare acum a fi mai puțin probabilă, ultimelor descoperiri.

Sonda Pioneer Venus a NASA, în 1978, a detectat unde șuierătoare similare celor create de fulgere pe Pământ. Totuși, datele recente colectate în 2021 de sonda Parker Solar Probe au arătat că aceste unde se îndreaptă către suprafața planetei, nu în spațiu așa cum s-ar fi așteptat în cazul unei activități electrice generate de fulgere.

Chiar dacă există fulgere pe Venus, studiul sugerează că acestea sunt rare, iar undele șuierătoare observate de navele spațiale ar putea fi generate de alte fenomene, cum ar fi reconfigurarea magnetică a câmpului în jurul planetei. Cu toate acestea, misterul activității electrice de pe Venus rămâne deschis, iar cercetătorii așteaptă date suplimentare de la Parker Solar Probe pentru a aduce mai multă lumină asupra acestui subiect rar explorat.

Apropo de gigantul gazos din galaxie, NASA separecă a făcut o pasiune pentru el lunile acestea, pentru că și-a cerut recent scuze pe X.com, după ce a declarat că nu vom ajunge niciodată pe Venus! (detalii aici).

