Veste de ultimă oră: lansarea GTA VI se amână pentru anul viitor

Printr-o postare publicată pe canalele de social media în urmă cu câteva minute, Rockstar Games a anunțat amânarea lansării GTA VI pentru data de 26 mai 2026. Deși timp de aproape un an a susținut că nu vor exista amânări, din cauza unor probleme neprevăzute, dezvoltatorul a luat decizia dificilă de a anula lansarea din toamna acestui an. Nu a fost indicată cu exactitate situația care a dus la această amânare, însă bănuim că ar fi vorba de prelungirea procesului de testare și quality control, Rockstar dorind să depășească așteptărilor gamerilor, după cum menționează și în comunicat.

Grand Theft Auto VI is now set to release on May 26, 2026. https://t.co/YgaIn1cYc8 pic.twitter.com/cyeK7GM6Ob

— Rockstar Games (@RockstarGames) May 2, 2025