ViewSonic Elite XG270QC Review

Detinerea unui sistem desktop puternic nu mai este demult o conditie necesara si suficienta pentru o experienta profunda in lumea gaming-ului. Monitorul si perifericele contribuie intr-o proportie mare la wellbeing-ul gamerului sau al utilizatorului PC-ului.

Daca in materie de aspect putem discuta de gusturi, in materie de performanta un monitor de calitate cu siguranta va da nastere unei lumi mai vii si primitoare intr-un titlu story-driven sau va ajuta in obtinerea victoriei intr-un titlu competitiv.

Cea mai recenta solutie testata de mine pentru experienta vizuala vine de la ViewSonic sub forma monitorului Elite XQ270QC.

Design si constructie

XQ270QC este echipat cu o diagonala de 27inch ~ 68cm si este curbat. Curbura acestuia este de 1500R. Este o curbura lina, care te absoarbe si te ademeneste in imersiunea titlului pe care il joci utilizand monitorul. Fiind parte a liniei Elite, design-ul a primit un aspect cu inclinatii serioase spre gaming pentru a se vedea ca nu-i de gluma cu el. Trei dintre laturi sunt borderless astfel incat rama sa nu intre in conflict cu experienta in utilizare, iar barbia de jos este ceva mai pronuntata si pastreaza central logo-ul Elite. Suportul monitorului este realizat din metal si prezinta 3 picioare pentru stabilitate tip paianjen. Este reglabil atat pe inaltime, cat si inclinatie si rotatie stanga-dreapta. In partea stanga avem un „cuier” pe care se pot odihni castile cand nu sunt folosite, iar in partea de jos si pe spate avem LED-uri RGB care lumineaza ambiental si discret biroul. Acestea pot fi folosite in modul Rainbow, Breathing, Stack sau dezactivate. Pot fi configurate sa ramana aprinse si dupa ce desktop-ul a fost oprit.

Dupa cum spuneam, constructia si design-ul nu-i inseala numele: arata ca o elita, un monitor premium de gaming.

Meniul OSD contine toate setarile de care ai nevoie. Exista mai multe optiuni predefinite pentru imagine precum FPS, MOBA, Realistic, Vibrant, Console Speed sau Console Color. Se poate activa Blue Light Filter, ajusta temperatura ochilor, porni sau opri FreeSync Premium Pro sau controla iluminatul monitorului.

Specificatii tehnice

Panoul folosit este de tip LED. Rezolutia la care opereaza este 2560×1440 (QHD) si vine dotat cu o serie de tehnologii pentru a crea o imagine cat mai lina si atractiva pentru gameri. In primul rand rata de reimprospatare este de 165Hz si este echipat cu AMD FreeSync Premium Pro pentru o latenta scazuta, intervale largi de rata de reimprospatare adaptiva, compensare redusa a cadrului si o calitate stralucitoare a pixelilor in jocuri. Este de asemenea certificat DisplayHDR 400, ceea ce il face foarte luminos, cu negru pronuntat si culori aprinse. Faptul ca acopera 90% din spectrul de culori DCI-P3 ii asigura o paleta de culori precise si face ca, continutul sa pastreze aspectul original din viziunea creatorilor. Timpul de raspuns este de 1ms.

Pentru reducerea motion blur-ului si pastrarea imaginii detaliate incorporeaza tehnologia proprietara PureXP. Suprafata ecranului este de tip antuglare, astfel ca nu veti fi deranjat de reflexiile cauzate de surse de lumina.

Este bogat in porturi: 2xHDMI 2.0, 3x USB Gen 3.2 tip A, 1 USB Gen 3.2 tip B, 1 USB tip C, 1 DisplayPort si 3.5mm audio out.

Experienta in utilizare

Elite XQ270QC m-a prins tocmai cand aveam in teste si laptopul ROG Zephyrus Duo 16 de la ASUS si am profitat de aceasta ocazie pentru o zi ca sa incep Dying Light 2 si sa mai fac cateva curse in Forza Horizon 5, ca apoi sa-l leg inapoi la PC pentru Outriders si sa vad daca ma prinde Far Cry 5 dupa o pauza indelungata de la aceasta serie de aproximativ 5 ani.

In primul rand am trecut de la un monitor drept de 27 inch fara antiglare la acesta. Primele schimbari pe care le-am observat au tinut de curbura 1500R si de antiglare. Monitoarele curbate nu sunt pentru oricine, dar inainte de a-l lua pe nu in brate eu va recomand sa le incercati. Curbura lina a acestuia mi-a facut experienta mai personala si efectiv simti cum te inghite in imersiune. Pe partea de antiglare, sursa de lumina se afla fix in spatele meu si dupa masa soarele ma deranja daca nu trageam draperiile. Nu a mai fost cazul.

Revenind la curbura, sub 27 inch nu o recomand deoarece tind sa cred ca ecranul este prea mic si in loc sa ajute mai mult ar obosi ochii, fiind necesar sa te pozitionezi mai aproape de ecran pentru a beneficia de acea imersiune. E doar o banuiala pe care nu am testat-o.

In materie de calitate a imaginii nu am ce sa-i reprosez. Imaginea a ramas clara si fluida indiferent de titlul pe care l-am jucat, iar rata de reimprospatare ridicata se impaca de minune cu o placa video puternica. Forza Horizon 5 si Outriders sunt doua titluri colorate, pline de viata, iar contrastul si HDR-ul au contribuit la crearea unei imagini de calitate. Rezolutia 1440p este ideala pentru diagonala de 27inch.

Unghiurile de vizibilitate sunt foarte bune, iar de dragul nostalgiei si al paletei de culori deosebite am urmarit secventele preferate din Pacific Rim 4K pe el. Ca intotdeauna, o adevarata placere.

Desi nu e specificat aproape nicaieri, acesta vine echipat cu doua difuzoare stereo care pot fi folosite ca o solutie de compromis. Sunetul produs este surprinzator de placut pentru niste difuzoare integrate. Fiecare are o putere de 3W.

Lumina produsa de LED-urile RGB mi-a placut si desi e doar un gimmick, arata frumos cand lumineaza biroul in repaus.

Concluzii

Daca aveti nevoie de un monitor 1440p de 27inch cu o rata de reimprospatare ridicata si cautati un model deosebit, veti gasi in Elite XQ270QC un partener de nadejde care va satisface ochii cu imagine fluida de calitate, alaturi de o constructie atractiva. Il gasiti la eMag.