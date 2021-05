Vivo Y20s Review

Vivo este un nou concurent intrat oficial pe piata din Romania anul acesta. Compania a fost infiintata in anul 1995, iar din 2011 si-a facut intrarea si pe piata smartphone-urilor. In prezent, acestia detin un portofoliu larg de telefoane mobile incepand cu gama entry-level si pana la telefoane flagship. Telefonul din gama lor despre care va voi vorbi astazi este unul accesibil, prietenos cu buzunarul, care satisface toate nevoile de baza ale unui utilizator.

Calitatea constructiei si impresii

Vivo Y20s cantareste 192grame si are dimensiunile populare ale anului 2021. Ecranul este protejat din sticla, iar rama si spatele acestuia sunt din plastic. Atat rama cat si spatele sunt intr-un gradient de la un albastru senin spre unul cu tenta de mov spre portul de incarcare al telefonului. Insula camerelor foto este dreptunghiulara si discreta, iar camera frontala se afla intr-un teardrop. Senzorul de amprenta este fizic, integrat in butonul de deblocare, iar deasupra acestuia este prezent butonul de volum. Portul de incarcare este de tip microUSB si sincer nu stiu cum a ajuns un asemenea port pe un telefon mobil in 2021 (de fapt telefonul a fost lansat in octombrie 2020, dar tot nu e o scuza). Pot spune ca isi spala pacatele portului prin faptul ca e dual-SIM si suporta si card de memorie simultan, plus jack de 3.5mm.

Fiind un telefon de buget, in afara de culoarea de pe spate nu il scoate nimic in evidenta la categoria design si constructie.

Ce gasim in pachet?

Mi-a placut ambalajul telefonul precum si continutul acestuia. Langa telefon am gasit incarcatorul de perete la 18W, cablul de date aferent, cheita pentru sertar SIM, chiar si o pereche de casti!

Experienta in utilizare si performanta

Procesorul ales este un Snapdragon 460 quad-core realizat pe o tehnologie de 11nm si este suficient pentru un telefon daily-driver basic fara asteptari extraordinare. Alaturi de procesor avem 4GB RAM si 128GB memorie interna. Nu este un telefon pentru gaming si nici unul care sa raspunda rapid la comenzi multi-tasking. WhatsApp, Facebook, Messenger, Maps, Instagram sau Waze functioneaza fara probleme si nu s-a blocat deloc. V-am rulat si un GeekBench aici.

Chiar cand l-am scos din cutie, dupa introducerea contului de GMail am fost anuntat sa-l actualizez la Android 11. Peste Android 11 avem interfata proprietara FunTouchOS 11. Aceasta m-a surprins prin simplitatea ei si lipsa de bloatware. La majoritatea telefoanelor, dupa ce le fac screenshot-urile initiale de cum arata pornit fara „tuning”, petrec cateva minute bune dezinstaland toate programele pe care producatorul crede ca le-as folosi. Nu a fost cazul aici. Experienta se apropie destul de mult de cea a Android stock si printre lipsurile pe care le-am observat eu e ca nu pot alege cate coloane si randuri sa am pe homescreen sau in appdrawer. Dialer-ul este cel Google, pentru gestionarea fisierelor avem tot Google Files, aplicatia de calendar tot Google. Puristii vor aprecia.

Experienta foto/video

Camera foto principala este de 13MP cu PDAF si mai avem cele 2 camere foto de 2MP pentru macro si adancime. Camera ultra-wide nu avem, iar camera principala permite zoom 2x digital. Nici modul Night nu este prezent.

pozele realizate cu modulul principal sunt bune pentru categoria in care se afla.

selfie-urile se afla si ele in categoria superioara din segmentul low-end

zoom-ul 2x isi face treaba bine cand are suficienta lumina

video-urile sunt utilizabile si nu sufera de „sindromul” Xiaomi, unde daca executi miscari bruste cu el, imaginea pare ca se deformeaza.

Ecran si sunet

Ecranul cu diagonala de 6.51 inch este de tip IPS LCD. Rezolutia utilizata este HD+. Ecranul isi face treaba perfect in aproape toate conditiile de utilizare. Doar lumina naturala puternica il pune in dificultate, dar majoritatea telefoanelor din aceasta arie au problema cu soarele senin si agresiv.

Partea sonora este cea care m-a dezamagit cel mai tare. Din pacate singurul difuzor prezent pe telefon nu produce deloc sunete placute. Pare ca este intr-un butoi de tabla si totul este foarte ascutit si imprecis.

Autonomie, incarcare si baterie

Bateria cu o capacitate de 5000mAh ofera lejer o autonomie de 2 zile si are nevoie tot de cam 2 ore pentru un ciclu de incarcare complet.

Pret,concluzie

Diversitatea e mereu un lucru bun si faptul ca avem un nou concurent oficial si in Romania ma bucura. Vivo Y20s costa momentan 900RON si este un mixed feeling: pentru fiecare lucru bun exista cam exista si unul mai putin bun, sper ca punctele Pro si Contra sa va ajute:

Pro

sistem de operare curat

pachet complet

poze si video bune

slot card SD si jack de 3.5mm

autonomie buna

Contra