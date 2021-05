Review SSD XPG Spectrix S40G cu iluminare RGB si capacitate mare cu interfata PCI Express 3.0

SSD-urile cu interfata PCI Express devin tot mai ieftine, iar placile de baza din ultimii ani vin cu cel putin un slot M.2. De aceea consideram ca un SSD cu interfata SATA nu isi mai are rostul in nici o configuratie moderna, nici macar de buget. Am testat de curand un SSD de la XPG cu iluminare RGB, perfect pentru cei care doresc un sistem complet iluminat.

SSD-ul are o capacitate de 512GB, interfata PCI Express 3.0 si vine cu un radiator integrat cu iluminare RGB. Astfel, cei care doresc un sistem cu iluminare RGB pe toate componentele pot opta pentru acest SSD.

Scump nu este, costa la 345 lei la PC Garage. Eu l-am montat intr-un PC de test de la munca si am realizat si o filmare ca sa vedeti cat de putin dureza sa instalati un astfel de SSD.

*Filmat si editat pe iPhone 11 Pro cu iMovie.

Personal il consider o solutie foarte buna tinand cont de pret, capacitate, viteza si bonus iluminare RGB cu radiator. Acel radiator sa stiti ca ajuta la racire. De obicei un SSD nu ar trebui sa cauzeze probleme, dar daca are si un radiator integrat nu strica, ba chiar ar putea fi benefic in carcasele mici, prost aerisite.

Vitezele sunt foarte bune dupa cum vedeti.

Personal folosesc un SSD putin mai scump si vitezele sunt aceleasi. Si nu am radiator si nici iluminare RGB. Ce vreau sa spun este pentru un SSD ieftin este chiar mai mult decat suficient pentru suma ceruta. Sunt sigur ca nu va pune probleme in timp deoarece am prieteni carora le-am recomandat SSD-uri ADATA/XPG si deja le folosesc de ani de zile.

Raport calitate-pret este bun, este usor de montat, iar pentru cei care doresc un SSD rapid consider ca acest SSD este o solutie foarte buna.