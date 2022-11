Sunteti fani Left 4 Dead? Ce se intampla daca adaugam sobolani si topoare in mixt?

Vermintide 2 este un titlu co-op in 4 jucatori cu o mecanica foarte similara cu cea oferita de Left 4 Dead sau Back 4 Blood. Cu ce este diferit? Actiunea are loc in universul Warhammer, iar in loc de zombie veti infrunta alte creaturi dornice de lupta corp la corp. Vermintide 2 inlocuieste armele de foc cu arme traditionale. Il puteti obtine de aici, iar mai jos il puteti vedea in actiune: