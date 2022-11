Adio Exynos – seria Galaxy S23 va folosi doar procesoare Snapdragon

Informatia vine din partea Qualcomm.

In fiecare an, Samsung obisnuia sa lanseze doua versiuni ale fiecarui flagship din celebra serie S: incepand cu Galaxy S8 si pana la seria S22, Europa primea variantele echipate cu procesoare produse in-house din gama Exynos, in timp ce restul lumii primea variantele echipate cu procesoare Snapdragon. Treaba a mers bine pentru un interval de cativa ani, cand diferentele intre cele doua variante nu erau foarte mari. Insa daca ne uitam la teste comparative intre S21 Ultra echipat cu Exynos si cel echipat cu Snapdragon vom vedea diferente enorme. Ultimul cui in sicriu pentru Exynos a fost generatia 2100, prezenta pe S22, S22+ si S22 Ultra. Procesorul este un adevarat dezastru, incalzindu-se fara nici o logica si cu o autonomie absolut revoltatoare. Asta pot confirma din experienta personala avuta cu S22 Ultra.

Se pare ca Samsung a inteles intr-un final problema si conform Qualcomm, toata lumea va primi aceiasi varianta de telefon peste tot in lume.

So from a March quarter perspective, you’re right, the benefit from the Samsung launch for the new phone would be in the in kind of the second half of the March quarter. So it comes in towards the end of the quarter, but that will be an advantage, whereas our share from 75% in G S22 goes up to global share in G S23. – Akash Palkhiwala (Qualcomm CFO)