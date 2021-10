William Shatner, actorul care l-a interpretat pe căpitanul Kirk în Star Trek, va călători în spațiu

Pe la final de primăvară mi-am făcut abonament la Amazon Prime, ca orice om care trece prin pandemie, și am ajuns să urmăresc Star Trek: Picard. Atunci am realizat că mi-e dor de el, de comandorul Data sau de domnul Wolf, așa că am reluat toată seria New Generation, inclusiv filmele.

La final am zis să mă uit și la celalalte serii, dacă tot am început, așa că am continuat cu The Original Series, cel filmat cu William Shatner în rolul căpitanului Kirk și cu ofițerul Spok, jucat de Leonard Nimoy. Am parcurs toate episoadele, am urmărit și filmele cu ei, așa că azi, când am aflat din notificarea primită pe telefon că actorul canadian va ajunge în spațiu, m-am bucurat.

Știu, zborul de peste fix o săptămâne va dura doar 12 minute, adică nici jumătate dintr-un episod al serialului, dar este prima dată când un actor care a jucat un prsonaj care merge în spațiu, chiar ajunge acolo. Pe engleză, în termeni de Hollywod, se numește publicy stunt. Cum omul are deja 90 de ani, va deveni astfel cea mai vârstnică persoană care a zburat vreodată în spațiu. Shatner se va alătura altor trei persoane la bordul rachetei New Origin Shepard pentru al doilea zbor spațial uman al companiei.

Partea interesantă este că, că în 2013, actorul a respins oferta lui Richard Branson de a călători în spațiu cu Virgin Galactic, cea de treia companie care activează în domeniu. Branson a declarat la vremea aceea că lui Shatner îi e frică să zboare, însă acesta din urmă a spus că a refuzat oferta deoarece i s-a cerut să o plătească.

Anul trecut, The Times a dezvăluit că cenușa lui James Doohan, care a jucat rolul lui Montgomery “Scotty” Scott în seria originală, a fost introdusă ilegal la bordul Stației Spațiale Internaționale în 2008, la trei ani de la moartea lui Doohan. El era inginerul de bord căruia îi era adresată celebra replică ”Beam me up, Scotty”.

Cine este dispus să parieze 10 dolari pe faptul că Elon Musk îi va propune lui Patrick Stewart, cel care a fost căpitanul cel mai celebru – Picard – să zboare cu Space X la viitoarea lor ieșire?

Sursa: biziday.ro