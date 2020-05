Xbox Series X va putea rula jocuri mai vechi

Si nu doar ca va putea rula jocurile mai vechi ci le va rula chiar in HDR si la 120FPS in unele cazuri.

Asta spune Jason Ronald, Director of Program Management pentru noua consola Xbox. Pana acum s-au testat 100.000 de ore de gameplay si echipa spera sa ajunga la 200.000 de ore de teste. Fiind atat de multe ore jucate este clar ca nu putine jocuri.

Jocurile vechi vor rula mai rapid pe noua consola iar functia HDR va fi compatibila fara sa afecteze performantele. Tot el mai spunele ca FPS-ul va fi dublat. Daca un joc rula cu 30FPS pe generatiile anterioare de consola acum va rula la 60FPS. Iar un joc care rula cu 60FPS va rula cu 120FPS pe noua consola.

The team also continues to listen to feedback from the community on additional titles that you would like to see added to the compatibility program. Resurrecting titles from history often presents a complex mix of technical and licensing challenged, but the team is committed to doing everything we can to continue to preserve our collective gaming legacy