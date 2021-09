Xiaomi 11T si 11T Pro vor primi 3 ani de actualizari majore de OS

Un inceput timid cu doar doua telefoane, dar care ofera o perspectiva optimista pentru fanii Xiaomi.

Unul din principalele argumente contra Android in discutiile interminabile Android vs iOS este lipsa suportului extins pentru acesta. Google a fost prima companie care a extins suportul de la 2 ani de actualizari majore de OS la 3 ani. Pana la urma, Android este copilul lor. In joc au intrat rapid si cei de la OnePlus, iar de un an si Samsung a devenit un jucator important in liga „3 ani de actualizari majore de OS” pe o gama mare de telefoane din portofoliu.

Xiaomi da semne ca a inteles importanta unui suport adevarat pentru telefoanele mobile si astfel, primele telefoane din gama lor care vor primi 3 ani de actualizari majore de OS si 4 ani de actualizari de securitate vor fi Xiaomi 11T si 11T Pro.

…it is not a simple task for Xiaomi and its team to provide system updates and security patches to all of its previous smartphone models. However, the prospect of this challenge and meeting the desires of our customers is exciting. On one hand, we’re once again fulfilling Xiaomi’s brand promise to its global users – to provide amazing products. On the other hand, gradually extending the service life cycle of Xiaomi smartphones is a progressive move that furthers Xiaomi’s sustainability and environmental responsibility goals