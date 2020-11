Xiaomi este in top 3 producatori de telefoane mobile in Q3 2020

Intr-un top realizat de Canalys si IDC, Xiaomi a ajuns pe locul 3 intr-un top care ne prezinta cine a vandut cele mai multe telefoane intr-o anumita perioada.

In Q3 (adica trimestrul 3 din 2020, un trimestru = 3 luni) Xiaomi a ajuns pe locul 3 intr-un clasament care indica cine a vandut cele mai multe telefoane. Piata telefoanelor mobile a scazut cu 4% fata de anul trecut, dar in Q3 s-a bucurat de o crestere de 32% fata de 2019. Ciudat, se pare ca pandemia nu afectat atat de mult piata.

In Q3 (iulie, august, septembrie) Xiaomi a vandut 47.1 milioane de telefoane mobile in toata lumea, avand o cota de piata de 13.5%. Este o bucurie pentru chinezi deoarece este pentru prima data cand ajung pe locul 3.

Q3 este dominat de Samsung care a vandut 80.2 milioane de telefoane mobile, iar pe locul 2 se afla Huawei cu 51.7 milioane de unitati vandute. Apple este abia pe locul 4 cu 43.2 milioane de unitati vandute.

Totusi, tine cont ca atat Samsung, Huawei si Xiaomi au in portofoliu ZECI de modele diferite care se vand in toata lumea. Apple vinde doar 3-4 modele noi. Am tinut sa precizez asta deoarece este foarte important.

Interesant este locul 5, Vivo, cu 31.8 milioane de unitati vandute. Sony, LG, Nokia, OnePlus, Google…lipsesc.