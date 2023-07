Zmeul Legendar – sistem PC Garage by ASUS TUF excelent pentru gaming in Full HD

Zmeul Legendar este un sistem realizat de PC Garage cu componente ASUS TUF. Este un sistem echilibrat, aratos si cu personalitate. Nu este foarte scump, dar este excelent pentru jocurile moderne online precum LoL, APEX, Valorant etc.

Vi-l arat din prima. Il gasiti AICI la 4299 lei. Si sa incepem prezentarea:

Cum spuneam, este format din componente ASUS, iar prima care te lasa cu gura cascata este carcasa. Da, ASUS face si carcase de cativa ani si aceasta este una foarte atragatoare. Este spatioasa si iti permite sa lucrezi cu drag la asamblarea lui atunci cand trebuie sa-i faci o mentenanta. Pot monta ulterior o placa video mai lunga sau un sistem de racire mai performant daca doresti. O sa vezi ca nu este cazul.

Ofera trei ventilatoare in total, trei in fata care baga aer proaspat si unul in spate care scoate aerul cald din carcasa. Este o configuratie clasica. Sursa este separata de partea superioara a carcasei si asta iti ofera avantaje pe partea de wire management. Poti ascunde toate cablurile fix in spatele sursei.

Dupa cum se poate vedea, carcasa este bine spatiata si poti trage cablurile acolo unde ai nevoie fara sa te intinzi inutil prin locuri mai putin prietenoase. Gurile prin care treci cablurile sunt imbracate intr-un cauciuc care protejeaza cablurile, dar doar pe cateva gauri. Cele de sus nu sunt protejate.

Optional se pot monta ventilatoare si in tavan, tot doua la numar.

Restul configuratiei contine urmatoarele componente:

procesor Intel Core i5-12400F

placa de baza ASUS TUF GAMING B660 Plus Wi-Fi D4

placa video ASUS Radeon RX 6650XT de 8GB

memorie RAM Kingston FURY Beast 16GB DDR4 la 3200MHz

stocare SSD 1TB Kingston NV2

sursa ASUS TUF Gaming 750W

cooler CPU Segotep Lumos G6

Asadar nu este un sistem deloc rau. Iti lasa loc pentru upgrade usor. Ma bucur ca a venit cu o sursa generoasa si de buna calitate. Asta este important atunci cand vrei sa faci un upgrade de placa video in viitor. Sursa asta poate tine fara probleme o placa mult mai puternica precum un 3070 sau 3080.

Procesorul este foarte bun, dar singurul dezavantaj este ca nu functioneaza bine cu Windows 10 din cauza nucleelor de eficienta/performanta. Doar Windows 11 stie sa le gestioneze corect si atunci esti obligat sa folosesti acest sistem de operare.

Memoriile RAM sunt deja arhicunoscute. Kingston este lider in acest domeniu si faptul ca sunt DDR4 nu consider ca este un minus. Din contra, sunt memorii ieftine si poti face un upgrade in viitor fara prea multe costuri.

De asemenea, SSD-ul nu este unul extrem de performant, dar este fiabil si suficient de rapid pentru task-uri zilnic si inclusiv gaming. As putea considera un minus lipsa unui HDD, dar iti cumperi tu unul de AICI si asa poti lasa SSD-ul pentru Windows si HDD-ul pentru jocuri.

Placa video este una foarte corecta si mi-a intrecut asteptarile. Mi se pare ca este placa subestimata si o vad foarte buna pentru jocurile moderne in Full HD. Daca ai un monitor Full HD cu 144Hz sau mai mult, o sa iubesti placa asta.

Cele mai populare jocuri din prezent sunt cele online. Gamerii tineri prefera jocuri precum Valorant, Apex, CS, Lol sau Fortnite, insa sunt si jocuri single player bune care merita mentionate: RDR2, AC Valhalla sau The Last of Us Part 1.

Pentru astfel de jocuri este facuta placa video, dar in rezolutie Full HD. Uite ce rezultate am obtinut noi:

LoL – 122FPS medie

Fortnite – 80FPS medie

CS GO – jocul poate rula cu 300FPS fara probleme, dar cu V-Sync activat o sa stea limitat la rata de refresh a monitorului tai

APEX – poate rula cu peste 200FPS, dar aceeasi poveste ca mai sus

RDR2 – in jur de 60FPS cu setarile grafice pe maxim, dar pe High o sa ai in jur de 80-90FPS medie

AC Valhalla – 88FPS medie

The Last of Us Part1 – 50FPS medie

Temperaturile acestui sistem nu sunt deloc rele. In ciuda unui cooler mai putin cunoscut, procesorul nu depaseste 60 de grade Celsius. Este bine. Eu folosesc acasa tot un i5 dar 12600K, insa cu o racire mai buna nu trece de 50 de grade Celsius. Aici ma refer evident al temperaturi in full load. Nici placa video nu este departe, in functie de temperatura ambientala sta in jur de 70 de grade in full load.

Ce imi place la acest sistem, pe langa pretul FOARTE BUN, sunt capabilitatile de upgrade. Poti oricand sa montezi un procesor Intel din generatia 13 daca faci update la ultima versiune de BIOS. Placa de baza duce fara probleme si are o alimentare foarte buna.

Poti oricand sa pui mai multa memorie RAM sau un SSD mai performant. Eu as pune un HDD, am mai spus asta. Poti si sa pui o placa video mai puternica deoarece sursa iti permite. Si caracasa te lasa sa montezi o placa video mai mare sau un cooler mai generos.

Nu esti limitat de nimic si asta ma bucura. Singura limitare este data de procesor si de faptul ca poti rula doar Windows 11. Atat. In rest este un sistem super bine pus la punct, bine gandit de la inceput si pe care il cumperi si doar il bagi in priza.

Asadar, felicitari celor care l-au gandit asa. Noi il recomandam si ne declaram incantati de el. Il gasiti AICI la pretul de 4299 lei.