Review ASUS ROG Flow Z13 GZ301VV – tabletă de gaming cu Windows (2023)

Da, ați citit bine – nu este laptop, este o tabletă de gaming cu Windows 11 Pro ca sistem de operare. Bine, dacă vreți, îi puteți spune laptop 2 in 1. 🙂

Cu toate acestea, conceptul nu ar trebui să vă fie total necunoscut, pentru că, anul trecut, Gabi a publicat un review pentru generația anterioară. Și, dacă mă întrebați pe mine, va deveni tot mai cunoscut, pentru că prevăd ca ASUS să ducă mai departe modelul, cu noi generații. Posibil chiar ca și alți producători să facă pasul spre așa ceva, în viitor. Până la urmă, fiind tabletă, e mai compactă, iar hardware-ul puternic îl recomandă și pentru alte activități.

Unboxing

Merită un capitol separat partea de unboxing. Când m-a anunțat agenția că primesc o tabletă de gaming la review, nu am avut timp să caut specificațiile ei și nici măcar să verific cu Gabi cum arăta cea testată de el. Așa că mă așteptam la un colet puțin mai mare decât cele în care vin smartphone-urile. Ei bine, aveți mai jos pozele care vă vor explica de ce am întrebat curierul de trei ori dacă sigur ăsta e pachetul care trebuia să ajungă la mine… 🙂

Am mai avut laptopuri la review, am comandat pentru mine sau pentru familie, ba chiar le-am preluat de la IT pe cele pentru colegii de lucru, dar parcă cutia pentru ASUS ROG Flow Z13 GZ301VV pare supradimensionată. Asta până am deschis-o și am găsit tableta (care e de dimensiunile unui laptop ultra-purtabil și are tastatura atașată), încărcătorul cu USB-C (care este și el cam mare), stylus și două genți pentru transport.

Închei prin a vă spune doar atât – toate, dar toate cele din cutie, sunt de calitate și cu design realizat special să îți fure ochii. Bine, nu e de mirare, dacă mă uit la alte produse din gama ROG, dar țin să remarc asta!

Specificatii tehnice

Memorie 16GB LPDDR5 Ecran Afișaj ROG Nebula de 13,4 inch, rezoluție QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA),rata de refresh de 165Hz, Adaptive-Sync, touch screen și compatibil utilizare stylus, Suport Dolby Vision HDR CPU Procesor Intel Core™i9-13900H de generație 13, 2,6 GHz (24M Cache, până la 5,4 GHz, 14 nuclee: 6 nuclee P și 8 nuclee E) GPU NVIDIA GeForce RTX 4600 Sistem de operare Windows 11 Pro Dimensiuni 302 x 214 x 12.9 – 14.2 mm Greutate 1,18 kg Cameră web Cameră de 13 MP și cameră IR de 5 MP Baterie Li-Ion cu 4 celule – 56WHrs, 4S1P Adaptor TYPE-C, 130W AC Adapter, ieșire: 20V DC, 6.5A, 130W, intrare: 100~240V AC, 50/60Hz universal Porturi IO 1x 3.5mm Combo Audio Jack

1x USB 3.2 Gen 1 Tip-A

1x USB 3.2 Gen 2 Type-C suportă DisplayPort / livrare de energie / G-SYNC

1x Thunderbolt 4 suportă DisplayPort / livrare de energie

1x interfață mobilă ROG XG și port combo USB Type-C (cu USB 3.2 Gen2, suport DisplayPor 1.4)

1x cititor de carduri (microSD) (UHS-II) Stocare 1TB PCIe 4.0 NVM M.2 SSD (2230) Audio Tehnologia Smart Amp

Dolby Atmos

Tehnologie de anulare a zgomotului AI

Certificare Hi-Res

Matrice de 3 microfoane încorporată

Sistem cu 2 difuzoare cu tehnologie Smart Amplifier

Las mai jos și două print-screen-uri făcute pe modelul testat de mine:

Design și construcție

Nu voi insista prea mult la acest capitol, pentru că designul este similar cu cel de la modelul anterior, despre care a scris Gabi la vremea respectivă și al cărui link l-am lăsat mai sus.

Țin să menționez că toate materialele sunt extrem de calitate, iar detaliile sunt extrem de bine finisate. Ce mai, este un produs premium, din toate punctele de vedere! Mai merită menționat și că greutatea a crescut de la 1,1 la 1,18 kg, ceea ce nu pare mult, dar se simte, dacă o folosiți în regim de tabletă.

Un punct de vânzare important al acestui produs este faptul că avem componentele amplasate în spatele ecranului, ceea ce înseamnă că tastatura detașabilă rămâne mereu rece și confortabilă la atingere, indiferent de ceea ce rulezi pe dispozitiv. În plus, modulul termic nu este niciodată obstrucționat, spre deosebire de laptopurile obișnuite, unde ventilatoarele sunt plasate sub șasiul principal și cu puțin spațiu pentru un flux de aer corespunzător.

În plus, ieșirile sunt pe marginea superioară, împingând aerul cald departe de șasiu și nu în ecran, așa cum se întâmplă la multe alte ultraportabile. Împreună cu modulul avansat de răcire cu cameră de vapori din interiorul acestui dispozitiv, designul permite ASUS să stoarcă hardware puternic în acest Flow Z13 și chiar să îl ruleze la o putere semnificativ mai mare decât pe modelul anterior.

Conectivitate

La fel ca modelul anterior, avem parte de conectivitate impresionantă, care permite fie să îl folosiți legat la un monitor extern, fie la un hard extern, fie la încărcător sau o baterie externă sau mai-știu-eu la ce:

1x 3.5mm Combo Audio Jack

1x USB 3.2 Gen 1 Tip-A

1x USB 3.2 Gen 2 Type-C suportă DisplayPort / livrare de energie / G-SYNC

1x Thunderbolt 4 suportă DisplayPort / livrare de energie

1x interfață mobilă ROG XG și port combo USB Type-C (cu USB 3.2 Gen2, suport DisplayPor 1.4)

1x cititor de carduri (microSD) (UHS-II)

Display și audiție

Unul dintre punctele forte ale ASUS ROG Flow Z13 este displayul, dar asta nu ar trebui să ne mire, fiindcă este un produs dedicat gamerilor. Și, în acest domeniu, vrei calitate cât mai bună a imaginii, după cum v-a povestit și Gabriel.

Tableta beneficiază de un panel tactil IPS QHD+ de 13,4 inci, cu o rată de reîmprospătare de 165 Hz, 500 nits de luminozitate maximă, validare Pantone și suport Dolby Vision HDR.

Vorba celor de la teleshoping: dar stați, asta nu e tot! 🙂 Avem partede certificare Nebula, iar asta înseamnă că puteți fi siguri că este vorba despre un ecran cu rată de reîmprospătare ridicată, cu certificare Pantone, DCI-P3 și TÜV Rheinland. Flow Z13 are marcajul ROG Nebula, deci este un ecran excelent.

ASUS a folosit un raport de aspect de 16:10 care oferă acestei tablete mai multă înălțime. Este bun pentru utilizarea la birou, dar veți observa bare negre în partea de sus și de jos atunci când vizionați Netflix sau YouTube pe ecran complet. Cu toate acestea, acesta este un panou de 13,4 inchi, așa că este posibil să nu acordați prea multă atenție acestui aspect.

Trebuie menționat că ecranul este unul tactil – e logic, doar poate fi folosită și ca tabletă! – și are stylus inclus în pachet. Practic, dacă ești designer grafic, sau un profesionist care are nevoie de un laptop care devine caiet de luat notițe în ședințe, ASUS ROG Flow Z13 este ideal pentru tine!

Din păcate, difuzoarele nu sunt la fel de calitative. Ele sunt ok pentru momentele când vă aflați singuri în cameră, dar dacă vreți să jucați LOL, sau orice alt joc, sau să vizionați serialul preferat în aeroport, cum a fost cazul meu, o să fiți dezamăgiți. Știu, pentru că are display de 13,4 inci ai zice că vei opta pentru un monitor și boxe externe, dar taman dimensiunile reduse îl recomandă pentru astfel de situații. Bine, ziua poate fi salvată, pentru că puteți conecta niște căști, fie bluetooth, fie pe fir, căr doar avem ambele opțiuni disponibile. Problema vine după mai mult de o oră de consum media sau de jocuri, că o să vă deranjeze căștile alea. De aia zic, difuzoarele puteau fi muuult mai ok…

Autonomie

Călcâiul lui Ahile este fix autonomia, dar m-am așteptat la asta. Nu avea cum tableta asta, atât de compactă, dar cu răcire, ecran excepțional și dedicat jocului, să exceleze și la acest capitol. În utilizarea mea mixtă și moderată la birou, am obținut aproximativ trei-patru ore din baterie. Not good. Not bad.

Chiar și la setările cele mai prietenoase cu energia, nu vă așteptați la prea multe de la această baterie. Cred că unul dintre motivele pentru care este atât de consumator de energie este ecranul. Acesta nu poate fi suficient de întunecat. Afișajul este foarte luminos, dar dacă îl folosiți într-un spațiu slab iluminat, acest lucru vă poate afecta puțin ochii.

Aparent, bateria este singura mare problemă pe care și modelul acesta o duce mai departe față de generația trecută. Deși s-a îmbunătățit puțin, ASUS trebuie să lucreze la baterie, iar odată ce vor rezolva această problemă, ROG Flow Z13 va fi un gadget complet schimbat.

Experiența în utilizare

Dacă îl folosiți în regim de laptop, este impecabil în utilizare! Efectiv nu ai ce sa reproșezi – de la cursa tastelor, la redarea de conținut, la felul cum se așează pe masă sua birou. Problema vine când decizi să îl utilizezi în mod tabletă – e greu, e dificil de folosit, deși are ecran tactil, iar asta deși ASUS a venit cu un fel de chingă care să permită asta.

Un punct în plus pentru tastatura iluminată – este de senzție, mai ales când lucrezi în camere mai puțin luminate sau ești în spații comune. Cât l-am folosit în aeroport, era plin de curioși pe lângă mine. 😛

Am încercat să îl folosesc pentru lucru pe blog, pentru consum media și pentru gaming, dar efectiv nu m-am putut adapta la așa ceva. Chiar, sunt curios dacă sunt printre voi utilizatori de ASUS ROG Flow Z13, indiferent de generație, care îl folosesc în modul tabletă mai des…

Sincer să fiu, mă așteptam ca dezavantajele date de de forma mică să fie mult mai pronunțate, dar ASUS ROG Flow Z13 dovedește că jocurile AAA pot funcționa acum și pe o tabletă. Jocurile actuale în Full HD pot fi jucate fără ezitare. Desigur, performanța este puțin mai mică decât cea a laptopurilor mari de gaming dedicate, dar compromisurile sunt destul de mici.

Preț, puncte pro și contra

Concluzia nu poate fi doar una, iar ASUS ROG Flow Z13 GZ301VV este un gadget pe care, fie îl iubești, fie îl urăști. Gamerii înrăiți cred că vor prefera laptopurile dedicate, cei mai pe leisure, vor aprecia portabilitatea, iar cei interesați de un laptop puternic pentru job, versatil și ușor de cărat peste tot, îl vor adopta instant. Însă nici unul nu va putea comenta cu privire la calitatea lui!

În funcție de configurație, îl găsiți listat la 10.499,99 lei sau la 13.999,99 lei pe eMAG, sau la 11.499 lei pe PC Garage. Nu e puțin, dar discutăm despre un produs de nișă și extrem de potent.

PRO

design frumos, bine construit și compact

tastatură bună și detașabilă

ecran QHD+ excelent echilibrat

sistem de răcire performant

poate fi folosit și ca tabletă

porturi numeroase

încărcare rapidă

genți pentru transport incluse

ușor pentru un laptop

iluminare RGB a tastaturii

opțiunea de a folosi stylus pentru a lua notițe sau pentru graficieni

touchscreen

CONTRA

destul de greu de folosit în mod tabletă

încă nu există o opțiune de 32 GB de memorie RAM în configurația 4060

mai zgomotos decât modelul anterior

difuzoarele ar trebui să fie mai bune

durata de viață a bateriei este doar medie cu i9 de a 13-a generație

costul mare pentru majoritatea utilizatorilor

doar USB gen 2