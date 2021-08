Top 10 cele mai asteptate jocuri conform Steam

Topul contine anumite titluri AAA care nu sunt surprinzatoare, dar si cateva de care nici nu am auzit sau nu ma asteptam sa fie in top.

Astfel, cel mai dorit joc este Dying Light 2. Titlul dezvoltat de polonezii de la Techland, care au facut o treaba excelenta cu primul joc, a suferit mai multe amanari si la un moment dat se creadea ca este anulat. Polonezii insa au iesit la inaintare cu niste video-uri pentru a linisti spiritele si jocul este planificat pentru lansare pe 7 decembrie. Totusi, sa nu uitam ca Techland are un blestem cu cifra 2. Tot acestia au fost dezvoltatorii primului Dead Island, al lui Riptide si trebuiau sa lanseze si Dead Island 2 sau Chrome 2. Sa speram ca nu vor repeta nici istoria Cyberpunk 2077. Desi il astept cu sufletul la gura, voi astepta si nu ma voi „ingramadi” sa-l cumpar in ziua lansarii. Cu ocazia asta va las si un trailer nou-nout, chiar de azi:

Al doilea joc din top este New World, un MMO dezvoltat de Amazon Games, care se afla la randul sau in dezvoltare de foarte mult timp si a suferit amanari pentru finisaje. Momentan are o data de lansare programata pe 24 septembrie si din ce am vazut eu pana acum, nu a prea reusit sa impresioneze pe nimeni, doar sa distruga niste RTX 3090-uri. Sunt surprins sa-l vad pe a doua pozitie.

Pozitia a treia este ocupata de Battlefield 2042. In timp ce titlurile recente din seria Call of Duty a parasit platforma Steam, cele ale seriei Battlefield au revenit. Battlefield 2042 va fi strict multiplayer. Vine pe 22 octombrie.

Back 4 Blood este pe pozitia, ati ghicit – patru. Succesorul spiritual al seriei Left 4 Dead uitata de Valve, este dezvoltat de Turtle Rock Studios care au facut de fapt si Left 4 Dead 1 si 2, dar sunt responsabili si pentru catastrofa numita Evolve. Back 4 Blood este un shooter co-op si a avut deja un beta, unde parerile sunt impartite. Versiunea finala vine pe 12 octombrie.

Locul 5 este ocupa de un titlu de care nu am auzit, nu are data de lansare si efectiv nu stiu ce sa va spun – se numeste Party Animals. Va las un trailer ca sa va faceti o idee. Pare genul de joc pe care l-as juca intr-o anumita stare….if you know what I mean.

Hollow Knight: Silksong este un titlu indie 2d arcade, metroidvania care ocupa pozitia cu numarul 6. Ma bucur sa vad titluri indie in top sincer si desi nu am jucat Hollow Knight original, am auzit doar lucruri bune despre el.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 este un alt tilul care ar fi trebuit sa fie deja lansat, dar a suferit amanari si este in top 7 cel mai asteptat joc pe Steam. La ce liniste a fost in jurul acestuia as fi rezervat in privinta lansarii.

The Day Before este genul de joc care a impresionat precum primul Watch Dogs in cadrul conferintei E3. Promite foarte multe si arata foarte bine in ce am vazut, dar nu stim ce se va alege de produsul final. Este un MMO open-world survival cu zombies, un GTA multiplayer unde mai pui si zombie la mijloc. Promite foarte multe, sa vedem ce va livra la lansare, data care inca nu e cunoscuta.

Licenta Warhammer a ajuns pe mainile tuturor si avem o multime de jocuri de o calitate indoielnica in acest univers in acest moment. Desi eu astept in continuare un Space Marine 2, Total War in universul Warhammer se vinde ca paine calda si este o reteta de succes. Al treilea joc, Total War: Warhammer 3, a fost anuntat oficial si este asteptat anul acesta. Ocupa locul 9 in top.

Inchidem top 10 cu un titlu FPS si nu orice titlu, ci S.T.A.L.K.E.R 2. Titlul este dezvoltat tot de GSC Game World, responsabili si de primul titlu al seriei si este realizat pe motorul grafic Unreal Engine 5. Din trailer pare sa fie un succesor demn pentru primul titlu. Sa speram ca va fi mai moderat in buguri. Este asteptat in 2022.

O lista extinsa puteti consulta aici. Ce e interesant de analizat in acest top 10 este ca 5 titluri sunt exclusiv single-player, in timp ce cealalta jumatate contine MMO-uri si titluri co-op. De asemenea, jumatate din titluri sunt jocuri „cu impuscaturi”, in timp ce restul sunt mai variate.