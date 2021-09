10 competiții de e-sports într-o singură zi în România

Eu nu sunt mare fan e-sports. De fapt, singurul joc de calulator pe care l-am jucat constant, până acum 10 ani, a fost seria Championship Manager/Football Manager. Dar știu că aici sunt și fani e-sports, așa că poate vă interesează știrea.

Dacă în octombrie, The International, cea mai mare competiție de DOTA 2 din lume, cu premii de peste 40 de milioane de dolari, aduce echipe de talie mondială pe Arena Națională, în noiembrie, tot la București au loc finalele mondiale de Brawl Stars, iar Digital Crusade, cel mai important turneu de League of Legends din regiune tocmai a început, tot în această toamnă se preconizează emiterea legii privind recunoașterea esports ca sport oficial în România.



Pe 18 septembrie, timp de peste 15 ore, Gaming Marathon celebrează valul de entuziasm și interes pentru sporturile electronice competitive prin numeroase competiții și turnee organizate de cei mai cunoscuți 30 de creatori de conținut de gaming români. Participanții vor putea urmări echipe profesioniste și echipe alcătuite adhoc, dar și să joace competitiv în cadrul provocărilor live. Gaming Marathon are loc pe www.gaming-marathon.ro.

10 turnee de esports într-un singur eveniment, într-o singură zi este o provocare mare pentru noi ca organizatori. Vrem însă să demonstrăm astfel apetitul românilor pentru această ramură a gaming-ului care a explodat în popularitate oriunde în lume. Și să arătăm de ce este atât de mare nevoie ca esports-ul să fie recunoscut ca sport și în România, așa cum în marile țări ale lumii s-a întâmplat deja de ceva timp, a precizat Tudor Dăescu, președinte Gaming Week, co-organizatorul Gaming Marathon.

Echipe PRO de CS: GO se luptă în Valorant

Unele din cele mai mari echipe profesioniste de Counter Strike: Global Offensive din România vor juca meciuri inedite de Valorant. Este o competiție de totul sau nimic, echipa triumfătoare câștigând unicul premiu pus la bătaie de 1000 euro.

Vacanța de gaming ideală

Jaxi oferă participanților din maraton o vacanță de gaming ideală pentru orice pasionat de jocuri video: un cantonament de 2 zile cu echipa Nexus de CS:GO pentru trei câștigători norocoși. Câștigătorii vor beneficia de experiența completă de gameri profesioniști, incluzând sesiuni de antrenament și coaching în joc, sparing într-o sală de box și un regim alimentar croit ca pentru niște atleți de top.

Turnee de mobile gaming diverse

Tedereu lansează provocarea la dueluri 1v1 între spectatori în PUBG Mobile, iar jucătorii profesionisti de CS:GO ai echipei Nexus Gaming intră într-o competiție imprevizibilă de Standoff 2. Mai mult, în cadrul stream-ului lui Tsuki, jucătorii profesioniști de League of Legends: Wild Rift de la Nexus îi vor provoca pe gameri la meciuri demonstrative într-un format inedit, culminând cu un meci best of 3 contra echipei OneTap.

În plus, Mădălin va face un super turneu de Brawl Stars cu 16 echipe de gameri care se vor lupta pentru faimă și premii oferite de Vodafone, AlexaTV și Antonia Nuckle organizează turnee de CS:GO cu super premii, iar Lectură de la A la Z le dezvăluie membrilor comunității sale cele mai tari trick-uri în CS:GO. Nu în ultimul rând, Theo Zeciu, AmyClaire și Gannicus îi invită pe gameri să împărtășească cele mai explozive momente de bucurie atunci când au câștigat meciuri în jocurile lor preferate.

Mai multe detalii despre Gaming Marathon, line-up-ul complet și programul jocurilor se găsesc pe www.gaming-marathon.ro.