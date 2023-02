12 dolari pe luna daca vrei bulina albastra pe Facebook

Zuck a anuntat oficial ca daca vrei sa ai un cont cu bulina albastra trebuie sa platesti. Cred ca este clar pentru toata lumea de la cine s-a inspirat.

Zuck spune ca aceste conturi cu bulina albastra sunt verificate la sange. Daca vrei sa ai asa ceva iti trebuie un act de identitate eliberat in tara in care locuiesti. In plus, aceste conturi beneficiaza de extra protectie impotriva impostorilor si acces direct la customer support.

Daca ai deja cont cu bulina albastra o sa ramai cu ea pe gratis. Dar daca de acum incolo vrei sa ai asa ceva, ca sa dovedesti ca esti un cont real, trebuie sa platesti 12 dolari pe luna. Pentru inceput in Australia si Noua Zeelanda si se extinde treptat.