Ce mai stim de brandul Evnia? Au lansat doua noi monitoare de gaming

Brandul Evnia, prezentat la Paris in urma cu cateva luni, are acum in portofoliu doua monitoare de gaming. Detinut de Philips, Evnia este un brand pentru gameri care ofera produse dintr-o gama superioara. Philips Evnia 34M2C8600 este un model de 34 inch, rezolutie 3440 x 1440 pixeli, panou Quantum Dot OLED si timp de raspuns de 0.1ms. Este usor curbat, are interfata USB C, comutator KVM si se regleaza pe inaltime.

Al doilea monitor este 42M2N8900, gama de top cu panu pe 10 biti, OLED la 138Hz si rezolutie 4K 3840 x 2160 pixeli. La diagonala asta deja poate fi considerat televizor si cred ca se preteaza mai bine pentru console.