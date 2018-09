Cafeluta IT 20.09.2018 – Cum sa faci notch-ul practic, pretul pentru Pixel 3, benchmark-uri cu RTX 2080 si altele

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Pixel 3 – Un site din China a listat Pixel 3 la pretul de 730 de dolari. Un pret foarte bun pentru un device Google si chiar mai accesibil decat iPhone XR. Citeste mai mult.

Notch – E inutil si enervant, insa mai dureaza putin pana scapam de el. Intre timp poti sa-l faci practic. O aplicatia iti poate face notch-ul un indicator pentru baterie. Citeste mai mult.

OnePlus 6T – Deja au aparut primele reclame. Vezi una dintre ele aici. Apropo, s-ar putea sa fie exclusiv pe Amazon India.

Nvidia – RTX 2080 si 2080Ti au fost testate. Citeste review-ul facut de colegii din echipa Lab501.

Xiaomi – Mi A2 este un telefon foarte bun. Partea buna este ca acum va fi disponibil si pe culoarea rosie. Rosul arata bine pe orice telefon. Sursa.

Apple – Capacitatea bateriilor de pe noile modele a fost descoperita. XS are 2658 mAh, XS Max are 3174 mAh iar XR are 2942 mAh. Sursa.

Huawei – Urmeaza sa apara noul model Mate, adevaratul varf de gama dupa P20 Pro. Acesta ar putea avea camere foto rectangulare. Sau mai bine zis asezate sub forma unui patrat. Va avea noul Kirin 980 pe 7nm si chiar scanare 3D a fetei.

Si acum clipul oficial: