OnePlus 6 primeste Android 9 Pie neasteptat de rapid, a schimbat compania tactica?

OnePlus face telefoane foarte bune: rapide, bine construite si ieftine. Insa problema lor a fost, inca de la inceput, ca au cam uitat sa actualizeze telefoanele la cele mai noi versiuni de Android. In ultima vreme pare ca lucrurile s-au mai schimbat.

Pentru ca in afara de Pixel-urile de la Google si Essential Phone, nu prea sunt alte telefoane mobile care sa fi primit update-ul la Android 9 pana acum. Cu toate acestea, OnePlus s-a miscat repede si 6-le a inceput sa primeasca, in valuri ce-i drept, Android 9.

Printre noutatile din noua versiune de Oxygen OS 9 se numara urmatoarele:

Updated system to Android™ 9.0 Pie™

Brand new UI for Android Pie

New adaptive battery support

New Android Pie gesture navigation

Updated Android security patch to 2018.9

Other new features and system improvements

Do Not Disturb mode

New Do Not Disturb (DND) mode with adjustable settings

New Gaming mode 3.0

Added text notification mode

Added notification for 3rd party calls

Accent color

Supported accent color customization

Cei de la OnePlus au pregatit chiar si un forum de feedback, unde puteti lasa un mesaj daca ati dat peste vreun bug sau vreo problema cu Android 9 pe OnePlus 6.

Chiar daca deja s-a spus aproape tot ce era de spus despre OnePlus 6T, terminalul care se va lansa in curand, intre timp OnePlus 6 se vinde in continuare bine, iar acum au o promotie cu casti incluse cadou. In plus, daca folosesti acest link vei mai primi 20 de euro reducere pentru accesorii.

Urmatorul pe lista pentru Android 9 este OnePlus 5, despre care se zvoneste ca va primi update-ul in 2-3 luni.