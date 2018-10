Review Škoda Karoq – un SUV cinstit

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Antescriptum: Acest articol a fost redactat în februarie 2018 si este primul meu review auto. Nu a fost să fie publicat atunci, așa că … enjoy!

Škoda este una dintre cele mai bine-vândute mărci pe piața autohtonă, atât în zona corporate, cât și în cea a persoanelor fizice. Iar focusul lor pe zona SUV s-a văzut prin lansarea, anul trecut a celor două modele: Karoq și Kodiaq, dar mai ales din felul în care au ales să le prezinte publicului. În cele ce urmează vom vedea cum se descurcă un Karoq de 1.5 TSI , modelul pe care l-am testat prin amabilitatea celor de la Porsche Inter Auto Timișoara. Motivul pentru care am ales motorizarea respectivă ține strict de trecerea pe care o are la clientelă – am înțeles că este cea mai vândută dintre toate.

Specificații pentru Škoda Karoq 1.5 TSI

Specificații Škoda Karoq 1.5 TSI Style Motor Benzină, 1493 cmc cu 4 cilindri în linie, 150 CP și 110 kW la 5000 – 6000 rpm și 250 Nm între 1500 – 3000 rpm Transmisie Cutie automată cu 6 trepte Emisii CO2 123 – 127 g/km (normă de poluare Euro 6) Consum mediu ECE Mediu:5,4 – 5,6 l/100 km Urban: 6,6 l/100 km Extra-urban: 4,7 l/100 km Performanțe 204 km/h viteză maximă 8,4 secunde accelerația 0-100 km/h Capacitate portbagaj 521 litri (minim 479 litri; maxim 1630 litri) Greutate 1303 kg

Design exterior și interior

Karoq este unul dintre modelele care au permis Škoda să atingă vânzări de peste 1,2 milioane de unități in 2017, dintre care 10% fiind SUV-uri. Deși se dorește a fi urmașul lui Yeti, designul aduce puțin cu Volksvagen T-Roc sau Seat Ateca, suratele din grupul VW. Fiecare dintre ele are ceva care le diferențiază, dar liniile mari sunt păstrate uniform. În fine, ca să concluzionăm, unul dintre invitații la evenimentul de lansare a declarat că Yeti arăta ca o Fabia mai înaltă, pe când modelul de față e un fel de Octavia modificată. Și, dacă e să privești direct în ochi mașina, chiar așa pare, mai ales că s-a păstrat designul grilei și al farurilor!

Modelul testat avea culoarea Argintiu Briliant, dar sunt mai multe de unde poți alege:

La exterior, designul e unul clasic pentru SUV-uri, dar asta nu înseamnă că mașina e banală. Ba din contră – lipsa unor ornamente prea ieșite în evidență sau cu prea mult crom adaugă oarecare eleganță discretă. Deși mașina este dotată cu cameră video pentru deplasarea în marșarier, precum și cu senzori de blind spot detection, din obișnuință am continuat să mă uit în oglinzile laterale. Fiind mari și bine amplasate, poți liniștit conduce și fără ajutorul tehnologiilor moderne.

În mod paradoxal, sunt situații când inovația nu este neapărat ceva pozitiv. Este cazul bordului, care continuă linia modelelor producătorului ceh. Echipa câștigătoare nu se schimbă, ca să preluăm o vorbă a tribunelor!

Perioada de test a mașinii a avut și zile cu câteva grade sub zero, așa că am găsit foarte util volanul de piele cu încălzire. Cum și scaunele din față aveau această opțiune, pot spune că am fost puțin invidiat de copii, care au stat pe banchetele din spate. Dacă tot vorbim de scaune – deși s-a menționat la lansare că spațiul interior este un mare plus al modelului – mie personal nu mi s-a părut comparabil cu cel de la un Superb. În spate, însă, este destul loc pentru trei pasageri.

Display-ul este excelent poziționat pentru șofer, deși nu este înclinat spre stânga, cum am văzut la alți producători. Informațiile afișate sunt destule și oferă acces la date despre autovehicul, traseu sau stil de condus.

Pentru o pereche de ochelari, termosurile cu cafeaua de dimineață, o sticlă de apă peste zi, portofelul și telefoanele mobile (iar eu și soția, avem câte unul personal și unul de serviciu) am găsit destul spațiu de depozitare. Pasagerii mai aveau suporturi dedicate pentru telefoane și tablete/cărți și un mic torpedou. Cum în viața de zi cu zi sunt șofer de Logan (model 2005), chestia asta mi s-a părut super. Dacă e să considerăm clasa din care face parte, deja devin dotări mai mult sau mai puțin de bază.

Un plus pentru cei care au telefoane care permit încărcarea wireless este pad-ul QI din zona schimbătorului. Eu am putut testa cu un LG Nexus 5 și pot spune că e o opțiune foarte utilă și comodă.

O notă aparte o dă banda de led roșie de pe portiere și bord. Ea se aprinde automat la căderea serii.

Portbagajul ofera maxim 1630 litri spațiu pentru depozitare, dacă se rabatează complet scaunele din spate. În mod normal, cu fără acest artificiu, rămân dispobili 521 litri. Mi s-a părut destul pentru o familie cu doi copii, dar e cu aproximativ 10% mai mic decât la Superb. Partea cu adevărat interesantă pentru mine a fost opțiunea VarioFlex, care permite rabatarea individuală a scaunelor din spate. Amândoi copiii mei fac dans sportiv și avem de cărat echipament la fiecare concurs (știu, nu sunt voluminoase, ca schiurile sau clăparii, dar rochiile sau fracurile trebuie să nu fie șifonate). În plus, la deplasările lungi – de la Timișoara la București – amandoi pruncii ar dormi. Pe banchete normale e mai greu, dar pe astea, ar fi odihnitor!

De asemenea, opțional, poți achiziționa un covoraș special pentru portbagaj. E cauciucat pe o parte, și cu material textil pe cealalta, ceea ce îl transformă în “pătură” pentru un picnic ad-hoc.

Dacă compari Karoq cu alte modele din clasa lui, putem spune că aspectul general este unul clasic, dar elegant. Materialele folosite sunt de bună calitate și nu dezamăgesc. Dacă îl considerăm urmașul lui Yeti, ei bine, saltul este unul uriaș!

Fun fact: La plecarea de la serviciu am tot timpul o mare problemă cu ieșirea din parcare. Cum trebuie acordată prioritatea de dreapta, cel mai adesea aștept minute bune până se îndură careva să mă lase să ies pe șosea. Cât timp am avut Škoda în teste, mi se acorda acest drept aproape instant. Chiar am avut colegi care m-au căutat ulterior ca să își exprime admirația pentru Karoq.

Motor și cutie de viteze

După cum am menționat la început, modelul testat de mine a fost 1,5 TSI de 150 CP și 110 kW ce dezvoltă 150 CP la 5000 – 6000 rpm și un cuplu de 250 Nm între 1500 și 3000 rpm. Mai există o singură motorizare pe benzină – de 1,0 TSI, precum și două pe motorină – 1,6 sau 2,0 – ambele DSI. Probabil că VW nu a dorit să canibalizeze și mai mult marca proprie, astfel că, dacă vrei motoare mai puternice, optezi pentru T-ROC.

Îmi voi asuma riscul de a de a-i dezamăgi pe unii dintre cititori, dar vă voi mărturisi că am condus mașina doar în zonă de câmpie, mai mult în oraș sau prin împrejurimi (cu o mică escapadă și pe autostradă). Asta deși știu că este un SUV care se pretează și unor drumuri de munte sau unor drumuri neasfaltate…

Revenind la review – trebuie spus că motorul se comportă excelent pentru o mașină de greutatea acesteia. Antifonarea este foarte bună, deci nu auzi alte zgomote decât pe cele ale sistemului audio. Dacă îl închizi însă, vei avea parte de o sinfonie mecanică, un tors plăcut. Pe autostradă nu am simțit vreo limitare, nici chiar când am depășit vreun tir, la viteze de peste 130 km/h.

Cutia de viteze este Dinamic Shift Gear cu 6 trepte, iar schimbările treptelor sunt imperceptibile, silențioase aș spune. Pot spune că m-am obișnuit destul de repede cu acest tip de cutie, ținând cont că veneam de pe o cutie manuală. Singura problemă am întâmpinat-o în prima seară, când nu reușeam să blochez portierele. Într-un târziu mi-am amintit că trebuia să mut levierul de la N (staționare) la P (parcare).

Ținută de drum, performanțe și consum

Ce m-a impresionat încă de la pornire a fost cât de bine se așează pe drum! Dacă nu știi ce mașină conduci, nu ai paria pe un SUV, ci mai degrabă pe un sedan sau coupe. Doar poziționarea relativ înaltă a soferului te readuce cu picioarele pe pământ. Dacă stau să mă gândesc, ținuta la drum reprezintă un trade-mark al modelelor Škoda. Pot spune că doar Rapid m-a dezamăgit până acum.

Jantele de 17 inch și sistemul de suspensie au făcut denivelările prea puțin deranjante. Iar pentru cei care nu sunteți din Timișoara, da-ți-mi voie să vă spun că sunt destule și foarte enervante, indiferent dacă vorbim despre treceri peste liniile de tramvai, “polițiști leneși” sau doar gropi…

Virajele se iau foarte ușor, iar mașina este la fel de stabil ca și pe drumurile drepte. Recunosc că m-a surprins acest fapt, deoarece are o înălțime de 1603 mm.

Modelul de față avea tracțiune doar pe față, dar am înțeles că este disponibilă și o versiune 4X4. Oricum, dacă nu ești un împătimit off-road, Karoq mi-a dat senzația că poți urca liniștit la schi și cu 2X4, chiar și până la Muntele Mic, unde drumul este mai degrabă desfundat zilele acestea!

Când vine vorba de direcție, trebuie menționat că au fost momente în care nu realizam de ce acesta devenea foarte rigidă. Mai târziu, în discuțiile cu colegii care lucrau la Active Safety Systems, aflat că mașina mă avertiza de anumite pericole – fie aveam pe cineva în unghiul mort, fie încercam să schimb benzile fără a semnaliza (nu am vreo scuză aici!!!).

Accelerația de la 0 la 100 km/h se realizează în 8,4 secunde, ceea ce e destul de impresionant pentru gabaritul și construcția mașinii. Schimbare treptelor, după cum am amintit, se face eficient și imperceptibil. Cu toate acestea, la cele superioare, mi se pare că e puțin cam leneșă, fiind necesară o apăsare mai serioasă a pedalei de accelerație. Se prea poate să fie doar percepția unui șofer obișuit să schimbe singur vitezele.

Niciunul dintre modelele cu tracțiune automată pe care le-am condus nu a reușit performanța de a atinge consumul mediu furnizat de producător. Škoda se lăuda cu un consum mediu de 5,2 – 5,4 l/100 km, în regim mixt. După cum se vede, au am scos aproape dublu!!! Spre liniștea potențialilor cumpărători, poza am făcut-o după un drum luni dimineața, când traficul timișorean mai degrabă stă decât se mișcă. În rest, consumul meu a fost cam de 8 l/100 km, în același regim mixt.

Tehnologie și siguranță

Tehnologia e la ea acasă în cazul de față, Karoq fiind echipată cu un număr mare de camere și cu sisteme de asistență pe bază de radar sau de senzori.

Karoq este cel de-al doilea model al producătorului ceh care primește 5 stele la testele Euro-NCAP, după “fratele” mai mare – Kodiaq. Modelul își datorează remarcabila siguranță pasivă unei rigidități torsionale înalte, zonelor generoase de deformare din habitaclul extrem de sigur și utilizării de oțeluri de înaltă și foarte înaltă rezistență în zone precum montanții laterali. În plus, SUV-ul compact are șapte airbaguri în echiparea de serie: pentru șofer și pasager, laterale, pentru cap și pentru genunchi. Scaunele pentru copii pot fi ancorate folosind sistemul Top-Tether sau Isofix, care este disponibil și pentru scaunul pasagerului din față. În cazul unei coliziuni din spate, tetierele speciale au rolul de a reduce riscul de traumă a zonei cervicale a șoferului și pasagerului față. De asemenea, sistemul de protecție activă tensionează centurile de siguranță din față, în cazul unei coliziuni iminente și închide geamurile și trapa din plafon (dacă mașina este dotată cu așa ceva).

De asemenea, există camere și cu sisteme de asistență pe bază de radar sau de senzori. Asistentul radar frontal, care include funcția de frânare de urgență în oraș cu recunoașterea siluetei persoanelor, previne accidentarea pietonilor. Funcțiile de asistență la manevră și la plecarea cu spatele ajută șoferul în condiții de vizibilitate redusă și avertizează asupra pericolelor mai puțin vizibile.

Alte funcții de siguranță la bordul Škoda Karoq includ sisteme precum cel adaptiv de păstrare a distanței, de avertizare la părăsirea benzii de rulare, de recunoaștere a indicatoarelor auto, de apel de urgență, de asistență în caz de ambuteiaj și de detectare a oboselii. Trebuie menționat doar că Line Detection nu funcționează prea bine în România. Din ce am observat, doar pe unele tronsoane de drum – fie el în oraș, drum european sau autostradă – fiind activ. Bănuiesc că marcarea defectuasă a carosabilului este de vină.

Škoda oferă Smartlink care este compatibil cu Android Auto, Apple CarPlay și MirrorLink, astfel e posibil să folosești cam orice smartphone pentru a te conecta la sistemul mașinii. Am amintit deja, la începutul articolului, despre opțiunea de încărcare prin inducție (QI) a terminalelor, care este foarte utilă în cazul terminalelor care suportă tehnologia.

Displayul este generos – 9,2 inch – și amplasat ideal pentru a nu aduce impedimente când trebuie să arunci o privire, în timpul condusului. Sistemul de infotainment este Columbus și contribuie la senzația de calitate superioară pe care o emană toată mașina. De asemenea, meniul mi s-a părut intuitiv și ușor de folosit.

Preț

În fișa modelului condus de mine, prețul total este de 27.909,07 Euro, dar site-ul Porsche Interauto Timișoara listează pretul de bază de 19.860 Euro.

Concluzii

Ce pot spune la final? Mașina merită prețul cerut și oferă cam tot ce ar trebui pentru clasa din care face parte. Mi s-a părut ușor de condus, elegantă și potrivită pentru o familie cu doi copii, ca a mea, dar și destul de “zvăpăiată” pentru burlaci dornici de aventuri la munte sau la o ieșire mai lungă in natură.

Cele mai importante plusuri și minusuri pentru Skoda Karoq:

PRO

– dotările de bază sunt destul de variate

– sistemele de sigurană pasive și active

– ținuta de drum excelentă (având garda la sol înaltă, se pretează la drumurile noastre)

– sistemul multimedia de înaltă calitate

– antifonare bună (nu auzi alte zgomote decât cel al motorului)

– sistemul VarioFlex, care permite mărirea spațiului din portbagaj

– prețul relativ accesibil pentru gama din care face parte

CONTRA

– datorită cererii foarte mari, importatorul menționează termenul de livrare, pentru motorizarea din acest material, la 30 săptămâni

– consumul relativ mare, față de specificațiile producătorului (cel puțin în cazul meu)

– spațiul cam mic, pentru șofer și pasagerul din față