Sondaj: cata incredere mai aveti in sistemele informatice ale bancilor?

O mica introducere si experienta personala

As vrea sa fie de la inceput cat mai clar: sunt unul dintre cei mai mari fani ai platilor electronice. In fapt, pe vremea cand stateam la bloc, mai tot timpul ramaneam dator la intretinere, tocmai pentru ca nu obisnuiam (si nici nu obisnuiesc, in prezent) sa scot bani de pe card. Am tot incercat sa conving administratorul sa cumpere un POS, fara succes insa.

Parintii mei, spre deosebire de mine, prefera sa scoata banii de pe cardurile proprii, imediat ce ele au fost alimentate. Stiu si alte persoane care fac la fel, nu neaparat de varsta a doua!

Riscuri exista in ambele cazuri – daca lasi banii in banca si aceasta sufera un atac cibrenetic, poti avea probleme serioase (desi, am inteles ca unele carduri de credit au sume asigurate, exact pentru astfel de situatii). Pe de alta parte, daca tii banii acasa si ai parte de vizita unui hot, ramai tot cu buza umflata.

Tema sondajului de astazi si cazuri de probleme de pana acum

Pentru a reveni la tema principala de zilele astea, as vrea sa aflam parerea voastra in legatura cu increderea in securitatea sistemelor bancare din Romania. Bineinteles, articolul de fata are stransa legatura cu evenimentul de ieri, cand clientii ING Bank au aflat ca platile lor din weekendul trecut au fost dublate. Intamplarea face ca tocmai institutia respectiva sa aiba un istoric negativ in domeniu – au probleme care impiedica accesul in sistemul de Home Banking, sau unele care duc la inghetarea totala a sistemelor de IT, fapt ce a paralizat orice plata efectuata cu cardurile sau prin serviciile lor (ca o mica paranteza, e amuzant ca, de fiecare data cand citesc despre problemele lor, sa revad acest articol). BCR, cea mai mare banca din tara, a avut si ea partea ei de „distractii” cand clientii proprii au reclamat lipsa unor sume din conturi.

Bineinteles, problemele nu afecteaza doar Romania – in vara aceasta, platile globale cu MasterCard au fost blocate pentru cateva ore.

Nici statul roman nu e ferit de astfel de necazuri – Digi24 a prezentat pe larg cazul ANAF, care tot amana modernizarea sistemului propriu, desi functioneaza aproape la capacitate maxima si a fost paralizat timp de o luna.

In acest context, e de laudat initiativa BNR de a crea o echipa de „hackeri etici” care sa testeze toate insitutiile bancare de la noi.

Daca e sa punem dam crezare celor de la SRI, care declarau ca anul acesta sistemele informatice ale bancilor au fost atacate de hackeri din estul continentului, scenariul nu pare prea roz…

Voteaza si tu la sondaj

Am vrea sa aflam parerea voastra in privinta increderii in sistemelele IT ale bancilor. Pentru asta, va rugam sa completati sondajul de mai jos si, daca e nevoie, sa adaugati si un comentariu mai explicit, in sectiunea dedicata.

PS: Voi incepe eu – desi am spus ca sunt fan al platilor online si prin card, si nu prea am cash la mine, am refuzat orice fel de card contactless (cu exceptia celui de bonuri de masa) si evit platile recurente (am doar trei atfel de plati de pe cont, dintre care una este intre conturile proprii, una are valoare de doar 50 de lei, iar cealalta este de 60 de euro).

