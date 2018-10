Scurt review comparativ: Xiaomi Mi A1 vs. Xiaomi Mi A2

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

In timp ce majoritatea producatorilor de telefoane mobile se bat in preturi mari si tot mai putin justificate, Xiaomi lupta puternic in segmentul de mijloc si incearca sa ofere un raport calitate/pret pentru fiecare. Astfel anul trecut au lansat Mi A1, primul lor telefon din cadrul Android One si a fost un adevarat succes. Invebitabil si previzibil, Mi A2 si-a facut aparitia anul acesta. Timp de jumatate de zi le-am avut pe ambele aproape si m-am gandit sa impart cu voi un scurt review comparativ intre cele doua.

Cuprins

Specificatii si galerie foto

Teste sintetice si perfomante

Comparatie intre camere foto si video

Android One: de prin meniu

Pret, puncte pro Mi A1 si puncte pro Mi A2

Xiaomi Mi A1 Xiaomi Mi A2 Display LTPS IPS LCD 5.5inch 1080×1920, aspect 16:9, densitate pixeli 403 LTPS IPS LCD 5.99inch, 1080×2160, aspect 18:9, densitate pixel 403 CPU Octa-core Snapdragon 625 2.0 Ghz Cortex A53 Octa-core Snapdragon 660 4×2.2Ghz Kryo 260, 4×1.8Ghz Kryo 260 GPU Andreno 506 Andreno 512 RAM 4GB RAM 4GB RAM sau 6GB RAM Stocare 64GB 32/64/128GB Camera foto 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1.25µm, PDAF, 12 MP, f/2.6, 50mm (telephoto), 1.0µm, AF, 2x optical zoom 12 MP, f/1.8, 1/2.9″, 1.25µm, 20 MP, f/1.8, 1/2.8″, 1.0µm, PDAF Optiuni video [email protected], [email protected], [email protected] [email protected], [email protected] (gyro-EIS), [email protected], [email protected] Camera frontala 5 MP 20 MP, f/2.2, 1/2.8″, 1.0µm cu LED flash si auto HDR Baterie 3080mAh 3000mAh Altele slot card micro SD pana la 128GB, FM Radio, USB Type-C, Bluetooth 4.2, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps, 3.5mm jack, Quick-Charge USB Type-C, Bluetooth 5.0, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps, adaptor USB Type-C catre 3.5mm, Quick-Charge 3.0

Mi A2 este cu o idee mai mare decat fratele lui, dar impart aceiasi constructie metalica unibody. Senzorul de amprenta a ramas pe spate in acelasi loc. Camera foto pe Mi A2 a fost pozitionata ca la iPhone X, vertical, iar bumper-ul acesteia este destul de mare comparativ cu Mi A1 si asezat cu spatele in jos, nu sta chiar comod. Mi A2 este cu doar 1 gram mai greu decat Mi A1, care cantareste 165 grame. In timp ce Mi A1 are butoane fizice pentru in partea de jos a ecranului, Mi A2 le are pe ecran.

Galerie extinsa Mi A2

Am rulat Geekbenck 4.0 si Antutu pe ambele terminale. In Antutu, Mi A2 are un scor general cu 40% mai bun decat Mi A1.

In Geekbench, diferentele dintre cele doua terminale nu a fost la fel de mare, dar atat pe partea de single-core cat si pe partea de multi-core, Mi A2 a avut scoruri mai bune. Rezultatele pentru Mi A1 aici si pentru Mi A2 aici.

Raportat la uz zilnic, Mi A2 este vizibil mai rapid decat Mi A1. Aplicatiile se incarca mai repede, comutarea intre ele este mai rapida si raspunde mai prompt la comenzi.

Legat de durata de viata a bateriei nu am reusit sa imi fac o idee, dar majoritatea celor care au testat ambele terminale sustin ca Mi A1 tine cu o idee mai mult decat Mi A2. Am cumparat Mi A2 pentru tata, care sustine ca ii ajunge mai bine de o zi bateria. Oricum modul in care il utilizeaza el nu este exhaustiv.

Comparatie intre camere foto si video

Cele mai sesizabile diferente intre cele doua telefoane, pe langa aspect, sunt pozele. Mi A2 a primit un sistem de camere duale superior si este vizibil in toate circumstantele,dar cel mai bine va las alaturi de galeria foto de mai jos. Din pacate mi-am dat seama prea tarziu ca pozele pe Mi A2 aveau formatul 4:3, in timp ce cele de pe Mi A1 sunt in 16:9. Diferentele sunt vizibile oricum, pozele de pe Mi A2 sunt mai bogate in detalii.

Selfie

Video

Mi A1 ofera video-uri de o calitate mediocra si la maxim 30 de cadre pe secunde. Mi A2 a primit 60 de cadre pe secunda si filmare 2k. Mi A2 ofera o stabilizare mult mai buna decat Mi A1, precum si un nivel de detaliu sporit.

Android One: de prin meniu

Ambele telefoane ruleaza Android Oreo 8.1, din programul Android One, urmand ca in viitorul apropiat sa primeasca Android Pie. Mai jos puteti vedea cum arata Android One pe Mi A2 proaspat scos din cutie.

Pret,puncte pro Mi A1 si puncte pro Mi A2

Xiaomi Mi A1 poate fi achizitionat la pretul de 880Ron de la PcGarage, in timp ce Mi A2 varianta testata de mine (4GB RAM/64GB ROM) se gaseste la pretul promotional de 1050Ron la eMag (reducere 100Ron). Diferenta de pret dintre ele in acest moment nu este foarte mare, iar daca jonglati intre cele doua, poate tabelul de mai jos va va face decizia mai usoara. Puteti arunca si un ochi peste review-ul lui Darius legat de Mi A2 Lite, care este asemanator cu Mi A1 ca si specificatii.

Pro Mi A1 Pro Mi A2 mai ieftin poze si video-uri mai reusite slot card SD pana la 128GB procesor mai puternic jack de 3.5mm ecran mai mare bateria tine ceva mai mult un an in plus de suport radio FM