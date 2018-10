Cele mai ieftine routere wireless Gigabit

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Routerele wireless sunt foarte cautate mai ales ca internetul in Romania a trecut de mult de standardul de 100Mbps. Nevoia de viteza, stabilitate si acoperie nu mai este un moft ci un must have. Noi am testate suficiente routere wireless incat sa va putem recomanda si voua cateva modele. In acest articol o sa va prezentam cele mai accesibile modele Gigabit compatibile inclusiv cu FiberLink 1000 de la Digi.

Acest model il folosesc chiar acum pentru ca l-am primit in teste. Este unul dintre cele mai ieftine modele Gigabit de pe piata si ofera o acoperire foarte buna cu cele 4 antene externe. Iti ofera 1 port WAN Gigabit si 3 porturi LAN pentru echipamentele din casa. Se configureaza direct din telefon si ai nevoie de aplicatia Tenda. Dupa ce il bagi in priza si conectezi mufa in calculator, trebuie doar sa te conectezi la reteaua Wi-Fi cu numele Tenda, sa descarci aplicatia Tenda si sa urmezi pasii de acolo. Este foarte simplu!

Dispune de 4 antene puternice si 2 benzi pentru Wi-Fi. La randul sau are 4 porturi LAN si 1 port WAN Gigabit. Ofera un port USB 2.0, control parental si viteze pe wireless de 867Mbps pe 5GHz si 300Mbps pe 2.4GHz. Avem si review.

Acest model este nou in portofoliul Tenda si este un model foarte puternic. Daca il prindeti la acest pret in continuare va garantez ca ati facut o alegere foarte buna. Avem review facut la el si va recomand sa-l cititi. Toate detaliile le gasiti acolo.

Acest model este discret oferind doar 2 antene, dar foarte puternice. Fiecare are 3dBi, ofera port USB 2.0 si 2 benzi wireless. Acest model ofera 1 port WAN si 4 porturi LAN, fiind o solutie foarte buna daca aveti 4 echipamente prin cablu. Acoperirea wireless este foarte buna si avem chiar un review la el.

Este un mode care se configureaza usor, ofera viteze mari pe wireless si un port USB 2.0. Porturile sunt aceleasi, 4 LAN si 1x WAN. Ofera 2 benzi Wi-Fi cu viteze ridicate si 3 antene puternice. Este stabil si are aplicatie pe telefon pentru setari rapide.

Desi nu l-am testat am auzit doar de bine despre el. Are semnal stabil pe wireless, tot 2 benzi, tot 4 porturi LAN si 4 antene puternice.

Gasiti review facut de noi. Ca orice alt model Tenda are o acoperire wireless foarte mare si este ideal daca stati la curte. Suporta multe dispozitive conectate simultan la Wi-Fi, are 2 benzi si 3 antene externe ce se pot regla. Ofera port USB 3.0 si 3 porturi LAN.

Acest model are 3 antene detasabile si 2 porturi USB pentru stocare, imprimante sau orice alt echipament. Antenele sunt de 5dBi oferind o acoperire foarte mare in toata casa si viteze ridicate. Are 2 benzi wireless si un design clasic produselor TP-Link.

Acest model este calutul meu de povara. Il folosesc de aproape 3 ani si cand am ocazia il scot din priza pentru a folosi alte modele ce imi vin la test. Personal sunt multumit de el, insa de aproape 1 an Wi-Fi-ul nu mai functioneaza atat de bine. Semnalul este din ce in ce mai slab si banda de 5GHz dispare si apare cand are chef. In afara de aceste probleme ce nu s-au remediat nici prin 3 update-uri nu am ce sa-i reprosez, pe cablu merge struna.

Este un model de top cu viteze mari pe wireless si 3 antene puternice. Are un design agresiv, este ideal pentru gaming si pentru streaming la rezolutie inalta. Ofera 4 portui WAN si 1 port LAN, 2 benzi wireless, USB 3.0 si se configureaza foarte usor. Avem si review, mai multe informatii gasiti acolo.

Conceput ca un rival pentru AC18, Archer C7 este similar din multe puncte de vedere, insa este o idee mai scump. Are tot 4 porturi WAN, 1 port USB, 3 antene puternice si acoperire buna. De asemenea este foarte stabil in gaming si in transmisii 4K.