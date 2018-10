Xiaomi Mi Mix 3: probabil urmatorul telefon pe care il voi cumpara, in loc de OnePlus 6T

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Ieri Xiaomi a lansat Mi Mix 3, un telefon fara breton (notch), cu o barbie (chin) foarte mica, Snapdragon 845, pana la 10 GB memorie RAM si scor foto de 109 puncte pe DxOMark. Totul la un pret foarte bun.

Cumva, desi am Pixel 2 si sunt 90% multumit de el, m-a apucat si pe mine febra schimbari telefonului, la fel ca pe Alex, pentru ca s-a facut un an de cand il am. Probabil e doar plictiseala si dorinta de incercat ceva nou, dar e clar ca-l voi schimba.

Telefonul are ceva special, care-i permite acel display cu acoperire 93%, si anume un slider. Camera frontala si corpul telefonului sunt in spatele ecranului. Totul este pe un slider, cum erau pe vremuri telefoanele Nokia.

Xiaomi Mi Mix 3 vine in patru variante de echipare: 6 GB RAM/128 GB stocare, 8 GB RAM/128 GB stocare, 8 GB RAM/256 GB stocare si, mai tarziu, 10 GB RAM/256 GB stocare + modem 5G. Preturile sunt, in aceeasi ordine, urmatoarele: 420 Euro, 450 Euro, 505 Euro, 630 Euro. Probabil in Romania vor ajunge cu minim 10% mai scumpe, dar e in regula.

Sunt si trei variante de culoare: negru, verde si albastru. Toate vin la pachet cu o husa si un incarcator wireless (fast-charge) de 10W.

Initial ma gandeam sa-mi iau urmatorul OnePlus 6T, care se lanseaza luni. Dar acum avand in vedere ca s-a lansat acest Xiaomi cu design minunat, specificatii foarte bune, wireless charging si un rezultat genial in DxOMark, totul la un pret mai mic, OnePlus 6T cade din schema.

Momentan telefonul meu de zi cu zi este un Xiaomi Mi Mix 2S, de care sunt foarte multumit, si la care voi reveni cu un review complet in curand.