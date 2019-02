Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 160 CP (2019) review: o masina puternica si corecta

Nissan Qashqai este unul dintre cele mai apreciate SUV-uri din intreaga lume iar in Europa chiar este numarul 1 la capitolul vanzari. Cumva am inteles de ce, pentru ca acum un an si jumatate am cumparat si noi unul, alaturi de care am facut peste 20.000 km. Recent am testat cea mai noua motorizare, 1.3 160 CP cutie manuala, iar mai jos aveti impresiile lasate de aceasta.

Avand in vedere ca deja conduc un Qashqai 1.6 dCi CVT, am putut face niste comparatii. O parte din ele, pe care le consider relevante, le voi ilustra mai jos. Masina ne-a fost oferita in teste de Auto Europa – Timisoara (concesionar Dacia, Renault, Nissan) In viitorul apropiat vom testa si motorizarile 1.3 DIG-T DCT (cutie automata cu dublu ambreiaj) si 1.7 CVT 4×4.

Dotari si specificatii

Nissan Qashqai este genul de SUV care poate avea cam orice dotare iti poti dori. Depinde insa de nivelul de echipare ales. Modelul testat de noi era un Tekna in editie limitata – aparut pentru un scurt timp chiar dupa introducerea motorului de 1.3, in 2018. Ceea ce nu avea modelul testat de noi era sistemul de navigatie cu Android Auto si Apple CarPlay – care se gaseste deja pe toate modelele dupa decembrie 2018.

In schimb, printre dotari, avea urmatoarele:

franare automata de urgenta

climatizare automata

scaune de piele si textil cu incalzire (in fata)

keyless go and entry

sistem de camere 360 grade – il puteti vedea in actiunea in review-ul de la Navara

trapa panoramica

Acum nivelele superioare (Tekna sau Tekna Bose) pot avea si mai multe dotari, care includ chiar ACC (Adaptive Cruise Control), alerta de unghi mort, faruri full LED, parbriz incalzit, boxe BOSE si altele.

Aspect interior si exterior

Exterior. Nissan Qashqai este o masina care mi-a placut inca de dinainte de facelift – de aceea am si cumparat una. Ba chiar mi-a placut si modelul anterior, adica primul Qashqai. Iar cel de acum arata si mai modern dar si putin agresiv.

Diferentele intre modelul cu facelift (aparut in a doua jumatate a lui 2017) si cel de dinainte nu sunt majore, insa dau un aspect mult mai placut masinii.

Interior. Din nou, un loc unde facelift-ul a adus niste schimbari binevenite. Imi place extrem de mult noul volan, care arata foarte bine (si se tine bine in mana, cum spune Dan de la Masina Potrivita 🙂 ) si noul model de tapiterie. Iar schimbarile fata de non facelift se opresc aici. Cu toate acestea, Qq are un interior frumos.

Ce mi-ar fi placut mai mult la el:

buzunare mai mari pe usi

torpedo mai mare si refrigerat

scaune rabatabile din portbagaj

USB-uri in bord si in spate, pentru pasageri

guri de aerisire in spate, in loc de gaura aceea in cotiera

In rest, cam oriunde pui mana, la interior, ai materiale placute la atingere, pe alocuri chiar moi, ceea ce rar gasesti pe la SUV-urile de clasa medie. Iar trapa panoramica face toti banii!

Portbagajul e suficient pentru 4 oameni cu trolere mici sau pentru 2 persoane cu tot ceea ce isi doresc.

Tinuta de drum, confort si motorizare

Probabil asta este unul dintre capitolele pentru care ati intrat aici, sa cititi review-ul. Urmatorul ar fi cel legat de consum, cu siguranta. Asa ca haideti sa le luam pe rand, ca de obicei.

Confort. Pot sa spun, cu mana pe inima, ca Nissan Qashqai 2 (2014+) este una dintre cele confortabile masini conduse vreodata. Am facut drumuri lungi si, in total, zeci de mii de kilometri cu masina asta (ma refer la 1.6 CVT, dar se aplica si la aceasta motorizare) si pur si simplu e o masina confortabila. Forma scaunelor, pozitia de condus si oglinzile mari ajuta enorm la confortul mentionat.

Cele mentionate mai sus sunt valabile pentru locurile din fata. In spate, pe de alta parte, se sta putin mai rau, dar nu e de nesuportat.

Tinuta de drum. Nissan Qashqai nu e o masina sport, nu e nici o masina de teren. E o masina de care te poti folosi pentru a supravietui junglei urbane (pentru ca e usor de parcat) dar si pentru a putea evada din oras, chiar daca asta inseamna ca vrei sa iesi putin de pe drumurile asfaltate si drepte ca in palma. Pentru asta te ajuta destul de mult garda la sol de 18 cm.

De aceea n-am avut momente cand, mergand pe drumuri publice chiar si cu noroi maricel sau acoperite cu zapada de 20-30 cm, sa simt ca masina m-ar putea lasa acolo pentru ca nu e suficient de inalta sau nu are un sistem 4×4. Am facut asta si cu 1.6 CVT si cu 1.3 manual, aveti si o poza mai jos.

In acelasi timp, Nissan Qashqai e o masina cu care poti merge cu viteza legala pe aproape orice drum. Asta inseamna ca iti inspira siguranta si la 90 km/h dar si la 140 km/h pe autostrada.

Motorizare. Motorul de 1.3 este unul nou in grupul Renault-Nissan. Stiti deja despre el, pe langa Renault si Nissan il mai folosesc si la Dacia dar si la Mercedes – pe modelul A-Class.

Inca de cand a fost anuntat am fost foarte curios de el, pentru ca pe hartie e mai rapid decat motorul de 1.6 dCi. Are putere mai mare (desi cuplu mai mic) si face 0-100 km/h in doar 8.9 secunde (fata de 11.1 secunde).

Ei bine si in realitate 1.3 160 CP chiar se simte mai rapid decat 1.6 dCi. Motorul trage foarte bine de la turatii mici si pana la turatii mari. Se simte extrem de sprinten si nicio depasire normala nu se face cu emotii. Raman in continuare curios de varianta automata, care pare ca va fi mai lenta cu o secunda in intervalul 0-100 km/h.

Daca e sa compar 1.3 DIG-T cu 1.6 dCi la capitolul zgomot, pot sa spun asta: 1.3 nu se aude aproape deloc cand stai pe loc sau la viteze mici, insa la viteze si turatii mai mari pare mai zgomotos.

Cu alte cuvinte, cei care inca mai au dubii daca acest motor este mic pentru aceasta masina raspunsul e clar: nu, cel putin nu din punct de vedere al performantei. Aspectul fiabilitatii va ramane sa fie clarificat in timp, avand in vedere ca vorbim de un motor cu totul nou.

Consum de carburant

Am ajuns si la capitolul preferat de multi dintre voi. Oare cat consuma Nissan Qashqai 1.3 160 CP? Ei bine, daca ma intrebati pe mine, consumul nu e asa mare, dar nu e nici mic. Nu trebuie sa uitam sa mentionam si faptul ca masina de test avea undeva la 800 Km parcursi, deci mai are nevoie sa parcurga niste kilometri pana cand motorul va merge in parametri normali.

Chiar si asa, consumul dupa 926 km facuti (Timisoara – Poiana Brasov si retur) a fost de 7.8 litri/100 km. Viteza medie a fost de 54 Km/h. Pe autostrada n-am depasit 130 Km/h, viteza la care consumul instant era undeva la 8.5 litri/100 km. Eu cred ca dupa 10.000 consumul pentru aceleasi conditii de drum se va aseza in jurul valorii de 7 litri/100 km.

E un consum bun? Eu cred ca da, pentru o masina pe benzina, cu 160 CP, care trage foarte bine. Daca e sa il compar cu 1.6 dCi CVT, pe 1.3 consumul e mai mare cu 1 – 1.5 litri/100 km, dar masina trage mai bine si e mai ieftina decat una cu motor diesel.

Din pacate, n-am reusit sa-i fac un consum urban, pentru ca am circulat cu ea doar in weekend.

Preturi si concluzie

In concluzie, Nissan Qashqai este o masina corecta, buna pentru aproape orice tip de drum. Motorul de 1.3 turbo, 160 CP, este mai mult decat ceea ce are nevoie marea majoritate: e rapid, flexibil si nu consuma foarte mult. Cred cu tarie ca motorul de 1.3 si 140 CP (pentru ca vine si in aceasta versiune) e chiar si mai potrivit, cu siguranta consuma un pic mai putin si e si mai ieftin la achizitie cu vreo 500 euro, iar diferenta de performanta nu e atat de mare.

Modelul testat are un pret de catalog de aproximativ 25000 euro, insa stiu ca dealerul ofera reduceri substantiale. Un Qashqai cu motorul de 1.3 si 140 CP pleaca de la 18950 Euro ca pret de catalog.

Daca va place noul Qashqai puteti sa va configurati singuri unul iar daca sunteti din judetul Timis puteti programa un test-drive la AutoEuropa Timisoara.