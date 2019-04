Asus Zenfone Max Pro M2 – midrange cu baterie monstruoasa

Marturisesc ca nu am mai avut pe mana, pana acum, vreun smartphone Asus. Drept urmare, nu voi avea cu ce sa il compar, dar va ofer o alternativa: puteti face o comparatie cu review-ul lui Gabriel la Asus Zenfone 5z.

Dar, sa incepem cu inceputul: gama ZenFone a fost lansata in 2014, la CES, in Las Vegas. Am avut parte de cinci generatii pana acum, cate una in fiecare an. Modelul de fata face parte din ultima dintre ele si a fost lansat in decembrie 2018 si a ajuns la noi in tara, in mod oficial, in ianuarie 2019.

Daca e sa comparam, totusi, specificatiile lui Zenfone Maz Pro M2 cu cei doi predecesori – Zenfone Max Pro si Max Pro M2 – pagina oficiala Asus nu arata prea mari diferente software (detalii aici). Insa, procesorul mai nou de pe cel testat de noi, ar trebui sa fie un motiv indeajuns de bun pentru un upgrade.

Cuprins

Specificatii

Ambalaj si accesorii

Design si constructie

Software si performanta

Ecran si sunet

Camera foto si video

Baterie

Pret, puncte pro si contra

Specificatii

Display ecran de tip LCD IPS capacitiv, cu dimensiune de 6.26 inci (raport display/corp de aprox. 82%), aspect 19:9, rezolutie de 2280 x 1080 pixeli, acoperit cu Corning Gorilla Glass 6, avand o densitate de 403 ppi Chipset procesor Snapdragon 660 (14nm), CPU Octa-core (4×2.2 GHz Kryo 260 & 4×1.8 GHz Kryo 260) si GPU Adreno 512 Memorie RAM 6 GB de RAM (exista variante pe piata si cu 4 sau 3 GB) Camera foto Principala : duala (12 MP, f/1.8, 1/2.9″, 1.25μm, PDAF si 5 MP, f/2.4, 1.12µm, cu senzor de profunzime), care filmeaza la [email protected], [email protected]/60fps, gyro-EIS, avand LED si HDR panorama

Secundara : 13 MP, f/2.0, 1.12µm, care filmeaza la [email protected], avand LED si HDR Stocare 64 GB RAM (varianta de 3 GB memorie interna are doar 32 GB RAM), cu posibilitatea de a-l extinde pana la 512 GB, prin slot-ul combo dedicat Conectivitate Dual SIM 4G (in regim dual stand-by, cu nano-SIM), Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot, Blueetooth 5.0, A2DP, LE, tehnologie GPS (A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS), NFC si FM Radio Sistem de operare Android 8.1 Oreo(cu upgrade anuntat la 9.0 Pie) Acumulator 5000 mAh din aliaj Litiu-Polimer, cu tehnologie 5V/2A 10W Altele mufa audio de tip Jack, mufa de incarcare de tip mini USB, deblocare prin amprenta digitala si recunoastere faciala

Ambalaj si accesorii

In momentul in care am primit telefonul de test, nu am avut parte de nicio surpriza la deschiderea coletului. Ei bine, am avut parte de una neplacuta, dar despre asta v-a povestit deja Darius aici. Insa, in ceea ce priveste cutia in care este livrat terminalul, totul a fost conform asteptarilor: o cutie de carton, de culoare neagra, cu numele modelului si al gamei pe partea frontala, si cu detaliile tehnice pe spate. Poate singura chestie iesita din comun era inaltimea ei, dar asta e oarecum normal, pentru ca si telefonul este unul, ei bine, mai solid! Nu ma intelegeti gresit, nu consider ca ambalajul este de vreo importanta, insa as vrea ca producatorii sa mai inoveze si in acest domeniu!

E drept ca mi-a placut ca, dupa ce deschizi cutia, nu dai direct de telefon, ci de un alt ambalaj, care contine cheita pentru tavita SIM, clasica deja husa de silicon transparent si ceva manuale. Surpriza o constituie culoarea albastra si mesajul:

Inauntru mai dam de o pereche de casti in-ear, de incarcatorul de perete si de telefon. Mi-a placut, de asmenea, ca folia care acoperea smartphone-ul avea tiparita pe ea toate detaliile tehnice relevante:

Design si constructie

De indata ce pui mana pe el iti dai seama ca vei avea parte de un telefon solid si cu baterie care sa ajunga oricarui gurmand. Pana si batranul meu Allview P5 Alldro era mai slim decat acesta. Bine, explicatia este simpla – bateria de 5000 mAh isi cere tributul in ceea ce priveste dimensiunile. Daca tot vorbim de ele, aflati ca telefonul are 157.9 x 75.5 x 8.5 mm si cantareste fix 175 gr. Cu toate acestea, nu am observat vreo problema in a-l utiliza cu o singura mana, doar ca incomodeaza destul de mult cand vine vorba sa il cari in buzunare, indiferent ca vorbim de cele de la pantaloni sau de la sacou.

Pe partea frontala avem pozitionate cele doua camere – cea pentru selfie si cea pentru deblocarea faciala. Tot in partea de sus se afla difuzorul si un mic led de notificari. Un design tipic pentru 2018, colectia toamna-iarna. 🙂 Per ansamblu, imi place cum arata din acest punct de vedere. In schimb, mi se pare total nepotrivita imbracarea spatelui intr-un material care seamana cu sticla. Indiferent ca veti alege culoarea Titaniu sau elegantul Albastru, fara manusi speciale, de genul celor folosite de bijutierii care vand diamante, nu veti putea folosi telefonul fara sa il umpleti de amprente. Cred ca de aceea au decis sa ofere si husa de silicon, direct din fabrica!!! Aici avem amplasate camerele principale si senzorii de adancime si cel de amprenta. Sub acesta din urma avem asezat si logo-ul Asus, in argintiu.

Pe laterale avem amplasate butoanele de pornit/oprit si cele de volum (dreapta), tavita combo SIM si card microSD (stanga), mufele de incarcare micro-USB si audio de tip Jack, precum si microfonul pentru apeluri si difuzorul audio (jos) si antena GSM (sus). Dispunerea butoanelor pe aceeasi parte incomodeaza, nu atat la blocare/deblocare sau la modificarea volumului, ci la capturile de ecran, unde trebuie sa apesi simultan power+volume down. Atfel, cu o singura mana, nu vei putea reusi performanta de a captura imaginile de pe display. Posibil sa ma fi incurcat mai mult pe mine decat ar incurca un utilizator normal, pentru ca eu am avut nevoie de printscreen-uri pentru acest articol.

Un alt aspect placut a fost tavita pentru SIM si cardu microSD. Majoritatea modelelor dual-SIM ofera un slot combo in care poti pune un SIM si un card microSD sau doua SIM-uri. Ei bine, Asus ne-a oferit un slot combo cu loc pentru doua cartele SIM si unul pentru cardul de memorie!

Materialele folosite sunt: aluminul, pentru cadrul lateral si plastic, pentru spate si sunt – sau cel putin par – calitative, peste ceea ce ma asteptam la un mid-ranger. De asemenea, cu sau fara husa, nu am simtit nicio clipa pericolul ca l-as putea scapa din mana.

Software si performanta

Singurul motiv pentru care Asus ar lansa in decembrie 2018 un telefon care ruleaza Android 8.1 Oreo ar fi pentru a se lauda ulterior cat de repede ofera upgrade la 9.0 Pie. Altfel, mi se pare cel putin ciudata miscarea!!! Totusi, recunosc faptul ca Zen UI nu arata deloc rau. Practic, daca tot vor sa isi customizeze interfetele, ceilalti producatori pot copia exemplul lor – o interfata aerisita si nu prea diferita de ceea ce ne ofera varianta stock. Imi place ca nu am avut prea multe aplicatii preinstalate: Facebook, Instagram, Messenger, Camera foto, calculator, radio FM si Inregistrare Audio. Practic, in afara calculatorului si a camerei foto, pe care le prefer in varianta oferita de Google, restul fie le instalam eu, fie le foloseam oricum pe cele oferite.

Cat timp am folosit telefonul, am primit chiar si un uptade Over The Air care a adus device-ul la patch-ul de securitate de Februarie 2019. Pana in 06.4.2019 insa, nu am primit un update la cel de martie! Am aflat insa ca in India utilizatorii inscrisi in programul de beta testing, au primit upgrade la Android 9.0. Ramane de vazut cat de repede va ajunge acesta si pe plaiuri mioritice. Sau europene, macar.

Am folosit telefonul in locul celui personal, timp de trei saptamani si niciodata, dar NICIODATA, nu am simtit ca agata sau incetineste cat timp il folosesc. Surprinzator, zic eu, pentru un procesor din gama de mijloc – Snapdragon 660! Nu stiu daca si-au facut efectul cei 6 GB de RAM sau intr-adevar, software-ul este extrem de bine optimizat, dar tot ce pot spune este: Chapeau bas, Asus!

Cand vine vorba despre deblocare, am o veste buna si una mai putin buna pentru voi: cea faciala este extrem de rapida si de incredere, dar senzorul digital este incet si cam da rateuri. Nu am idee daca doar modelul meu a avut problema asta sau este ceva global, dar am citit ca au dat rateuri si la Asus ZenFone Max M1 cu acelasi senzor. Ar fi interesant de aflat de la voi, in caz ca aveti acest telefon, daca ati remarcat acesta neajuns. Oricum, eu am preferat sa il deblochez fara a ma folosi de senzorul de amprenta!

O alta surpriza placuta a fost cadoul oferit de Asus – 100 GB spatiu de stocare online pe Google Drive, timp de un an! Se pare ca Big G nu a uitat ca producatorul taiwanez i-a fost partener la gama de tablete Nexus!

Am rulat si cele doua teste sintetice obisnuite, pentru pasionati. Rezultatele de la Geeckbench le gasiti aici si aici, iar cele din AnTuTu le puteti vedea in printscreen-urile de mai jos:

Din pacate, sunt anumite aspecte de software care nu le-am regasit pe ZenFone Max M2: optiunile de ascundere de notch si posibilitatea ca aplicatiile sa ruleze full-screen. Mai ales ultima m-a deranjat! De asemenea, mi s-a parut ciudata alegerea ca iconitele pentru Wi-Fi si semnalul de la providerul de telefonie mobila sa fie amplasate pe partea stanga, invers fata de cum am vazut la smartphone-urile care mi-au trecut prin mana, pana acum.

Ecran si sunet

Ecranul este unul decent, tinand cont ca discutam despre un mid-ranger. Insa, nu am putut sa nu remarc faptul ca avem parte de culori putin cam reci si cam prea saturate. In meniul de setari veti decoperi o optiune care permite balansarea acestor aspecte, insa:

Optiunea de backlight dimming este mereu activata, si nu se poate modifica deloc. Asta face ca videoclipurile sa fie greu de urmarit, pentru ca, atunci cand avem parte de o scena mai intunecata, totul devine greu de urmarit, pentru ca si fundalul devine mai inchis la culoare.

Una din functionalitatile unui display de tip touch este faptul ca iti permite interactiunea cu telefonul, apasand pe el. Ei bine, am avut surpriza sa descopar ca nu tot timpul acesta raspunde corespunzator. Mai ales in aplicatiile care necesita rularea pe tot ecranul, in zonele de langa notch, acesta nu functiona corect: mai exact, apasam mai jos de locul unde se afla icoana pe care doream sa o accesez. Am citit ca si alti utilizatori s-au confruntat cu astfel de probleme.

In lumina puternica este mai dificil sa il utilizezi corect, dar asta este un bug comun la mai multe telefoane.

Trebuie sa ii dam Cezarului ce e al Cezarului si sa mentionam ca nu exista, cel putin in acest moment, un telefon din gama lui de pret, care sa aiba protectie de tip Corning Gorrila 6!

ZenFone Max Pro M2 vine cu un singur difuzor in dotare, iar acesta nu este unul tocmai calitativ. Orice ati asculta, fie radio, fie YouTube, fie clipuri video sau audio stocate direct pe telefon, nu va recomand sa cresteti volumul peste 60-70%. Sunetul va fi prea distorsionat pentru a va putea bucura de o auditie corecta. Acelasi sfat vi-l ofer si daca folositi casti audio. Poate la upgrade-ul promis la Android Pie sa avem parte si de o optimizare realizata din software.

Camera foto si video

Cel putin din specificatii, avem parte de o camera foto principala identica cu cea de pe Nokia 7.1. La o analiza mai atenta, descoperim ca senzorul este unul Sony, deci un motiv in plus pentru a spera la calitate superioara. Iar optiunea 4K pe care o regasim in setari, deja ne da aripi. Hold your horses, insa! Pozele sunt, de cele mai multe ori, supraexpuse si sarace in detaliile din fundal. In lumina naturala, insa, putem spune ca se descurca decent. Fotografiile de tip portret au fost surprinzator de corecte – cu fundalul bine blurat.

La fel, camera selfie este decenta si indeajuns pentru cineva care nu isi cumpara un telefon doar pentru asa ceva. Filmarile sunt si ele ok, nimic mai mult. Mai jos aveti cateva sample-uri:

selfie cu si fara efecte speciale (inclusiv beauty mode on):

fotografii in exterior, cu lumina naturala:

fotografie in exterior, cu lumina putina:

fotografii in interior, cu lumina artificiala:

fotografie normala vs. zoom maxim:

filmari (cu si fara filtru special):

Am o remarca la acest capitol, care este valabila si la alte modele low sau mid-range. Nu inteleg de ce producatorii prefera sa ofere tot felul de optiuni in meniul camerei (sepia, alb-negru etc), in loc sa umble macar la optimizarea software!!!

Baterie

Am ajuns si la capitolul unde Asus ZenFone Max Pro M2 este rege: bateria! Cei 5000 mAh ofera chiar si unui power user ca si mine cel putin doua zile de autonomie. Pe langa problema cu greutatea si grosimea telefonului, mai avem parte de un neajuns datorat dimensiunii acumulatorului: incarcarea dureaza o vesnicie. De aceea v-as sfatui sa faceti asta peste noapte, cand oricum nu folositi smartphone-ul. In plus, mufa de incarcare este una de tip micro-USB! DE CE ASUS, DE CE?!? Este, totusi 2019!!!

Pret, puncte pro si contra

PRO CONTRA deblocare faciala rapida senzor de amprenta lent interfata ZenUI fluenta, aproape de Android stock aspect cam butucanos vine cu slot pentru doua cartele SIM si unul pentru card microSD mufa de tip min-USB baterie indeajuns pentru o autonomie excelenta materialul de pe spatele telefonului este un magnet de amprente ecran protejat cu Corning Gotilla Glass 6 ruleaza Android 8.1 Oreo upgrade rapid la Android 9.0 Pie display care nu este optimizat pentru utilizarea full-screen optiunea display dimming fara posibilitatea de a o dezactiva incarcare lenta