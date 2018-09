Review ASUS Zenfone 5z – un flagship despre care lumea nu vorbeste

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

In ultima vreme a inceput o batalie a telefoanelor de tip flagship care consta in reducerea de costuri. Xiaomi a lansat recent Pocophone, un telefon ieftin cu Snapdragon 845. Ce am observat eu este ca mai sunt si alte telefoane ieftine cu Snapdragon 845 dar lumea nu vorbeste despre ele. ASUS Zenfone 5z este un exemplu. Costa doar putin mai mult decat Poco, dar consider ca mica diferenta de pret aduce o experienta mai buna.

ASUS Zenfone 5z este un derivat din modelul de baza 5 si este varful de gama al companiei. A fost lansat in aceasta vara si are un pret de aproximativ 2300 lei.

Specificatii

Procesor: Snapdragon 845

RAM: 6GB sau 8GB

Stocare: 64GB, 128GB sau 512GB

Ecran: Full HD 6.2 inch

Camera foto: duala de 8MP cu f/2.0 si lentila 14mm si 12MP cu f/1.8 si lentila 24mm

Camera foto selfie: 8MP

Bluetooth 5.0

Senzor amprenta pe spate

Baterie: 3300mAh

USB Type C, jack audio, incarcare rapida, radio FM, Wi-Fi AC

Design

Daca o sa spuneti ca seamana cu iPhone X atunci aveti dreptate. ASUS nu a depus prea mult efort la capitolul design. Spatele este din sticla si reflecta lumina intr-un fel spectaculos daca nu ai husa. Marginea este metalica, grila pentru difuzor si jack-ul sunt amplasate jos, iar camera foto amplasata in acelasi mod.

Se simte solid in mana, materialele sunt de buna calitate, insa aspectul de iPhone X cred ca a fost ales intentionat. Toata lumea cu care m-am vazut a crezut ca am iPhone si au ramas cu gura cascata. Multi nici nu stiau ca este un Android daca nu le spuneam.

Personal sunt rezervat la acest capitol. Apreciez materialele bune din constructia lui, dar asemanarea izbitoare cu iPhone X nu pot spune ca este pe gustul meu.

Ecran

Ecranul de 6.2 inch si rezolutie 1080 x 2246 pixeli este un LCD IPS cu aspect 18:7:9 protejat de Gorilla Glass. Nu s-a specificat din ce generatie face parte sticla. Culorile sunt redate foarte bine si sunt naturale. Nu i-am gasit nici o problema nici macar la luminozitate. Este foarte puternica si vezi bine chiar daca soarele iti bate direct in ecran.

Notch-ul este prezent din pacate, dar am inceput sa ma obisnuiesc cu el. Nu-l mai urasc atat de tare acum ca am folosit telefon cu notch pe o durata mai mare de timp.

ASUS probabil ca a mers pe o solutie sigura si au ales un ecran clasic despre care stiau ca nu are cum sa le faca probleme. Drept dovada ca totul este asa cum trebuie: culori bune, luminozitate puternica, rezolutie ridicata.

Difuzor

Sau difuzoare depinde cum vreti sa intelegeti. Pentru ca difuzorul de convorbiri este activ atunci cand asculti muzica sau te joci. Acesta emite suntele inalte, vocile in general, iar difuzorul de pe buza inferioara reda sunetele mai joase.

Formeaza un combo foarte puternic dar nu neaparat calitativ. La volum maxim o sa ai o auditie puternica, dar vocile sunt prea ascutite si devin deranjante.

Are un mod outdoor care daca il activezi creste volumul suplimentar incat sa-l poti auzi daca esti prin oras si toate masinile te claxoneaza. Insa pierzi mult mult din calitatea audio.

Experienta cu niste casti de buna calitate este fantastica deoarece are o amplificare puternica. In general ASUS a oferit telefoane cu amplificare buna in casti si m-am putut bucura de muzica.

Nu o sa iti spuna nimeni si nu o iti apara nicaieri cand folosesti castile, dar afla ca are DTS Headphone X, probabil de aici si calitatea buna a sunetului.

Camera foto

Cele doua camere de pe spate formeaza un duo dragut. Una dintre camere are o lentila wide si te ajuta sa faci fotografii spectaculoase la peisaje. Nu deformeaza imaginea si daca vrei sa prinzi un cadru foarte larg te ajuta foarte mult.

Cand deschizi camera o sa porneasca senzorul de 12MP. Ofera stabilizare optica de imagine si are un focus mai rapid decat senzorul de 8MP care este Wide si nu ofera stabilizare de imagine.

In lumina naturala nici o camera nu are probleme, insa in lumina slaba, la un concert sa spunem, ambele camere focalizeaza greu si declansarea se efectueaza cu o mica intarziere.

Cat despre filmari poate inregistra 4K cu 60fps, ceea ce este fantastic si asa l-am folosit tot timpul. Dar poate filma si in format 18:9 2160 x 1080. Va las cateva mostre video.

Ca orice alta camera de pe un smartphone modern vine la pachet cu modul PRO unde te lasa sa faci tu toate setarile. Poti sa-ti incerci talentele de fotograf fara probleme.

Autonomie

Este campion la acest capitol. Zenfone 5z este printre putinele telefoane care mi-au oferit autonomie o zi intreaga de lucru, iar a doua zi mai aveam 30% baterie. Abia a doua zi il puneam la incarcat in pauza de masa. Intr-o ora (cel mult) era deja incarcat.

Nu l-am neglijat deloc, l-am folosit ca pe propriul meu telefon. Bateria de 3300mAh este dpmdv cel mai tare feature al telefonului. Tinand cont ca este un flagship si are un procesor puternic este remarcabil ca ofera 2 zile de autonomie. Deja ma intreb cum se comporta modelul Max cu baterie de 5000mAh.

Software

ASUS Zenfone 5z ruleaza Android 8 si cel mai probabil o sa primeasca Pie. Interfata nu pot spune ca ma atrage foarte mult. Nu am o problema cu interfata lui ASUS ci am o problema cu toate.

Fata de acum arata ZenUI in urma cu cativa ani acum pot spune ca arata mai bine, este mai simpla si mai prietenoasa. Cosmetizarea nu mai este atat de agresiva, gasesti usor toate aplicatiile si setarile sunt aproapte standard.

Din fabrica vine cu o suita de aplicatii ASUS precum: WebStorage, Mobile Manager, Selfie Master, Themes si un File Manager. In rest nu are nimic instalat in plus in afara de suita Google.

Interfata este rapida, nu are efecte de tranzitie inutile care sa creasca timpul de reactie. Nu am observat sa aiba gesturi bazate pe swipe ca la alte modele, dar nu ma deranjeaza.

Am apreciat ca este mai simpla ca versiune anterioara, mai curata si mai rapida. Faptul ca eu am o problema cu toate interfetele aplicate in general e o chestie subiectiva.

Daca va intereseaza numerele am pregatit si un AnTuTu. Aceste teste nu mai sunt un criteriu pentru a masura performantele telefonului, dar totusi.

Concluzie si pret

ASUS Zenfone 5z este un flagship in adevaratul sens al cuvantului. Primesti fix ce ai nevoie intr-un buget de 500 de euro. Ecranul este mare, luminos, cu rezolutie ridicata si fara nici o problema.

Difuzoarele sunt puternice dar nu ofera neaparat claritate. Ai nevoie de casti pentru asta. Autonomia de 2 zile este un lux daca ma intrebati pe mine si este un punct pozitiv foarte mare.

Camerele foto duale se descurca bine in lumina naturala. Rezultatul final este mai mult decat decent si sunt sigur ca problema cu focalizarea si declansarea pe timp de noapte se poate remedia printr-un update de soft.

Memoria din plin este un alt avantaj. Poti opta oricand pentru un card microSD. Senzorul de amprenta este rapid, incarcarea rapida chiar este rapida iar interfata este curata.

Design-ul l-as integra la sectiunea CONTRA pentru ca este identic cu iPhone X. As fi preferat sa vad un strop din imaginatia inginerilor ASUS incat sa-l diferentieze de celelalte clone de pe piata. Toata lumea a incercat sa copieze iPhone X, iar daca vrei ca lumea sa nu creada ca ti-ai cumparat o clona ieftina trebuie sa cauti un model deosebit.

Insa daca iti place atat de mult X-ul si vrei o alternativa mai ieftina cu Android, 5z-ul este pentru tine.

Il gasiti la eMAG la pretul de 2399 lei.