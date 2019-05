Samsung a prezentat un senzor foto de 64MP si unul de 48MP

Ultimii ani au marcat o liniste in batalia pentru cei mai multi pixeli pe camerele foto ale telefoanelor mobile si accentul s-a mutat pe partea de procesare software care a avut rezultate impresionante, mai ales pe seria Pixel. Probabil simtindu-se limitati de tehnologia hardware existenta la ora actuala, Samsung a decis ca senzorul de 12Mp cu apertura variabila prezent pe varfurile de gama este depasit si a prezentat doi noi senzori cu rezolutii uriase: unul de 64MP, respectiv unul de 48MP.

Senzorul de 64MP cu tehnologie ISOCELL se numeste Bright GW1 are o marime a pixelului de doar 0.8μm si este cel mai mic disponibil la ora actuala in orice senzor. Conform Samsung, acest senzor va produce poze foarte detaliate pe timp de zi, iar pe timp de noapte va uni 4 pixel intr-unul singur pentru a obtine o poza de 16MP fara a pierde din detalii. Senzorul este capabil sa inregistreze la rezolutie Full HD la 480 de cadre pe secunda, iar modul PDAF (phase detection auto focus) a fost imbunatatit si se numeste acum Super PD.

Bright GM2 sau senzorul de 48MP beneficiaza de aceiasi marime a pixelului ca fratele mai mare, dar mai multe detalii nu se cunosc la ora actuala.

Over the past few years, mobile phone cameras have become the main instrument for recording and sharing our everyday moments. With more pixels and advanced pixel technologies, Samsung ISOCELL Bright GW1 and GM2 will bring a new level of photography to today’s sleekest mobile devices that will enhance and help change the way we record our daily lives.