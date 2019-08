Review ASUS ZenBook UX434 – laptop cu ScreenPad 2.0

Probabil ati auzit de ScreenPad, iar daca acum este prima data s-ar putea sa va placa ideea. Am vazut primul laptop cu ScreenPad anul trecut, iar acum tehnologia a ajuns la a doua generatie. Practic, in locul in care se afla traditionalul trackpad, acum este un ecran secundar.

In acest review o sa pun accent pe ScreenPad 2.0 deoarece laptop-ul in sine este foarte similar cu UX533F. Aveti review AICI. Daca va intereseaza design-ul sau specificatiile puteti sa cititi acolo.

Aici ma rezum strict la ScreenPad deoarece este vedeta. Ca sa stiti cu ce am lucrat, laptop-ul vine intr-o configuratie normala pentru un asemenea produs, identica cu modelul de mai sus: procesor i7 8565U, 16GB RAM, 1TB de stocare, ecran Full HD, placa video dedicata MX240. Modelul de mai sus avea GTX 1050, aici fiind o mica diferenta.

Design-ul este si el similar avand o constructie solida, dar in tot acest timp ramanand usor si subtire. Dispune de USB Type C, USB 3.0, HDMI, slot pentru card si jack audio.

ScreenPad 2.0 este o noua generatie care aduce multe imbunatariri si avantaje. Practic discutam despre un ecran secundar de mici dimensiuni dar cu rezolutie mare, chiar mai mare decat cea a ecranului principal: 2160 x 1080 pixeli.

Acesta nu elimina functia de trackpad, din contra. Poti in continuare sa controlezi cursorul absolut normal, insa primesti in plus un ecran care te poate ajuta in diferite situatii.

In primul rand ca nu mai este o platforma inchisa ci este un API, iar dezvoltatorii pot veni cu propriile aplicatii compatibile pentru ScreenPad. Pana acum doar Spotify, Evernote si Corel MultiCam.

Consuma mai putina energie fata de generatia anterioara, cu 20% mai putina. Masoara 5.6 inch diagonala si vine cu propriile aplicatii: Number Key, Handwriting, Quick Key, Slide Xpert , Sheet Xpert , Doc Xpert , App Deals, ASUS Webstorage , My ASUS, McAfee.

Poti seta rata de refresh la 50 sau 60Hz, rezolutia chiar si la 1000 x 500, iar in sine il poti utiliza ca pe un ecran secundar pentru orice. Insa el nu a fost gandit sa pui Youtube-ul acolo sau Facebook-ul sau un tab de browser.

Desi poti face asta este cam greu sa il controlezi. ScreenPad are nevoie de aplicatii dedicate pentru a rula corect. Cele care exista acum sunt putin dar utile. Ai calculator dedicat, ai NumePad si functii utile rapide precum copy, paste, cut, undo si altele. Astea mi se par cele mai utile.

Insa eu am folosit ScreenPad altfel. Obisnuiam sa ma joc LoL si sa las Youtube deschis in ScreenPad si astfel puteam sa controlez mai repede melodiile. Sau imi puneam un stream.

Inca este la inceput dar promite multe. Daca se vor dezvolta aplicatii speciale pentru el atunci ar putea deveni si mai practic. Din partea mea are o bila alba si mi-as dori sa-l vad evoluat.

Repet, informatii extra puteti gasi in review-ul laptop-ului UX533F, avand acelasi design si aceleasi specificatii. Link AICI. Modelul pe care eu l-am testat o sa fie disponibil din toamna in Romania la un pret inca necunoscut.

Voi ce parere aveti despre SceenPad 2.0?