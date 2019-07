Review ASUS Zenbook UX533F – un laptop elegant si suficient de puternic

Daca am o slabiciune pentru laptop-uri, atunci ZenBook-urile sunt acelea. Recunosc ca imi place sa lucrez de pe un laptop si folosesc unul din seria ROG, insa ZenBook-urile au ceva aparte. Ultimul model care mi-a picat pe mana este UX533F, cu diagonala de 15.6 inch si cu specificatii foarte bune, ambalate intr-o carcasa ce i-ar face invidiosi chiar si pe fanii Mac. ZenBook UX533F este un laptop compact, subtire, si care integreaza un hardware suficient de puternic pentru a te putea descurca in orice aplicatie de zi cu zi. A fost gandit sa fie un laptop subtire, cat mai usor, elegant, si care sa ofere o performanta optima pentru a trece ziua cu bine si sa ai toate task-urile rezolvate.

Imi place ca acest laptop le poate face pe toate desi la prima vedere nu pare. Va explic in randurile de mai jos ce mi-a placut la acest laptop si de ce cred ca in urmatorii ani, cele de gaming vor ajunge la fel de subtiri si de usoare.

Design

Oricat as incerca sa gasesc ceva ce nu-mi place la acest laptop, nu gasesc. Este construit impecabil din materiale de cea mai buna calitate pe toate partile. Discutam de metal, plastic, o culoare deosebita asa cum vedeti si in fotografii, dar si de niste dimensiuni spectaculoase. Laptop-ul in cauza este cel mai mic in diagonala de 15.6 inch. Cum?

In primul rand datorita ecranului cu margini foarte subtiri pe toate laturile. ASUS numeste acest ecran NanoEdge si nu se refera la o tehnologie noua ci la faptul ca marginile sunt extrem de subtiri. Si chiar sunt. Un alt aspect foarte important de mentionat este balamaua ErgoLift. Cand ridici ecranul o sa observi cum tastatura se inclina cu cateva grade, 3 mai exact. Confortul oferit este unul deosebit si acest review este scris chiar de pe laptop.

Sunt surprins cat de confortabila este tastatura si felul in care palmele stau asezate pe laptop. Tastatura este foarte similara cu ceea ce am pe ROG, doar ca tastele au o cursa un pic mai scurta. Este ideala la scris + ca este iluminata cu alb. Arata foarte bine.

Ca sa va faceti o idee, marginile ecranului au doar 3mm grosime, iar suprafata acoperita de display este de 92%. Sunt niste valori interesante.

Pe partea de conectica dispune de un port USB pe partea stanga, unul pe partea dreapta, un Type C tot pe dreapta, HDMI tot pe dreapta, un card reader si un jack audio. Tot pe dreapta.

Ecran

Discutam aici despre un ecran de 15.6 inch cu rezolutie Full HD ce reda 100% spectrul de culoare sRGB. Este un IPS de buna calitate care se vede bine din orice unghi. Are o rata de refresh de 60Hz si un timp de raspuns mic. Teoretic nu este recomandat pentru gaming, insa va spun ca se comporta bine.

Consider ca acest ecran isi va face treaba cel mai bune in utilizarea zilnic, oferind o luminozitate bogata si culori foarte bune, dar si pe partea de editare. Nu este touch, insa nu cred ca ai nevoie daca ecranul nu se rabateaza.

Difuzoare

Laptop-urile ASUS se aud in general foarte bine, iar acolo unde vedeti tehnologia Harman Kardon nu mai exista nici o urma de indoiala. Am testat si alte modele mai vechi de ZenBook, tot cu Harman Kardon, iar rezultatul este surprinzator. La fel se intampla si in 2019. Fie ca asculti muzica la boxele lui sau in casti, o sa ramai placut surprins de calitatea audio. Poti sa conectezi inclusiv casti cu impedanta ridicata. Sunetul este clar si puternic, nu ai de ce sa iti faci griji.

Autonomie

In cazul de fata este o baterie de 73 Wh care in practica ofera o zi intreaga de utilizare normala. Cu putin stres poti ajunge la 7 ore de autonomie, care tot este bine. Sincer sa va spun, nu am intalnit pana acum la test un laptop cu o autonomie atat de buna. Sau poate nu-mi aduc eu aminte. De obicei laptop-urile testate de mine nu rezistau mai mult de 4-5 ore.

Hardware

Versiunea ajunsa la mine are urmatorul hardware:

Procesor Intel Core i7-8565U la 1.8GHz

RAM: 8GB

Stocare: SSD 256GB PCIe x4

Placa video: Nvidia GTX 1050 MaxQ Design

Dupa cum vedeti ASUS a reusit sa integreze si o placa video dedicata intr-un laptop atat de subtire. Pentru ca incearca sa ofere o experienta universala indiferent de domeniul de utilizare. Este destul de clar ca cine doreste un laptop doar pentru gaming va alege seria ROG. Dar sunt persoane care se joaca atunci cand au putin timp liber.

Asa ca procesorul i7, cu toate ca este un model Ultra Low Voltage, poate fi capabil sa ruleze joculete alaturi de placa video dedicata. M-am jucat LoL si CS:GO deoarece nu am vrut sa fortez laptop-ul cu jocuri puternice. Nu este unul de gaming. Insa poate rula jocuri mici si inclusiv jocuri care necesita o procesare mai puternica, dar pe detalii slabe.

Placa video mai este utila si la randari video acolo unde, in unele cazuri, se foloseste placa video. Cei 8GB de RAM sunt suficienti pentru un utilizator normal, insa existe si alte variante cu mai multa memorie RAM.

Stocarea pe SSD cu interfata PCIe este buna. Desi ai la dispozitie doar 256GB, viteza este mare. Se presupune ca datele sunt salvate in cloud acum sau pe un HDD extern.

Temperaturi

Sistemul de racire este unul activ care trebuie sa faca fata unui procesor cu consum mic si unei placi video dedicate. Evident ca nu are nevoie de un sistem foarte puternic si galagios. In idle nu scoate nici un sunet, iar in load il auzi ca pe orice alt laptop. In idle procesorul sta la 45 de grade, iar placa video la 0 grade. Practic este inactiva si orice program am incercat mi-a dat acelasi rezultat. Abia in utilizare, dupa cateva ore de gaming, am primit o temperatura de ~60 de grade.

Concluzie

ZenBook este o serie foarte buna de laptop-uri premium ce ofera atat performanta cat si design, intr-un pachet atragator si bine echilibrat. As folosi zilnic un ZenBook doar pentru felul in care arata. Incepand de la tastatura si pana la balama, totul este construit fara gandul de a face reducere de costuri.

Va spuneam mai sus ca in urmatorii ani, eu cred ca laptop-urile de gaming vor arata la fel de subtiri. Spun asta pentru ca vad in acest ZenBook o bucatica mica din viitor.

Daca ASUS a reusit sa integreze o placa video GTX 1050 si un procesor i7, fie el si ULV, intr-o carcasa atat de subtire si de usoara, de ce nu ar putea in urmatorii ani, cand componentele vor avea un consum mai redus, sa integreze o placa video mai puternica si un procesor fara ULV intr-o carcasa similara? Una peste alta este vorba de spatiu pentru sistemul de racire. Daca componentele vor avea un consum mai redus atunci si sistemul de racire va fi mai mic, rezultand o carcasa mai mica.

Momentan nu am un pret pentru acest ZenBook, dar fac un update imediat.