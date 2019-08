Testam Samsung Galaxy Note 10 Plus – primele impresii

Samsung Note 10 Plus este unul dintre cele mai reusite telefoane din acest an. Sa vedem ce surprize ni se pregatesc la toamna. Pana atunci noi testam cel mai bun Note facut pana acum de Samsung si va oferim primele impresii dupa ce am apucat sa ne jucam pe el ceva timp. Urmeaza sa-l testam foarte mult timp si o sa va ofer articole dedicate.

Telefonul ne-a fost trimis prin programul Orange Smartphone Tester.

Note 10 Plus este in acest moment telefonul meu principal. Am SIM-ul bagat in el si este inlocuitorul iPhone-ului 6S de care sper sa ma despart anul acesta. Pot spune ca inca de la primul contact Note 10 Plus este construit impecabil.

Va spun pe scurt cateva lucruri despre fiecare capitol, iar in zilele urmatoare voi reveni cu articol dedicat pentru fiecare dintre acestea:

Ecran: din testelele unor oameni mai destepti decat noi am aflat ca acesta este cel mai bun ecran de pe piata in acest moment. Nu stiu ce sa spun, este evident ca se vede foarte bine si este foarte responsive, insa intr-o utilizare normala afara se vad toate reflexiile in el. Iar daca il inclin stanga/dreapta devine foarte rece.

Design: Nota 10 pentru acest lucru. Cred ca este telefonul Samsung cel mai bine realizat pana acum, cu o combinatie sticla/metal impresionanta. Este mare, insa chiar si pentru o mana mica este usor de utilizat. Nu este foarte lat si asta ii ofera un grip bun. Nu mai avem jack audio, este destul de greu, iar toate butoanele sunt pe partea stanga. Cu asta nu sunt de acord.

S-Pen-ul: este o bijuterie, un accesoriu care pentru un om obisnuit este doar un pix. Insa ce bine ca am prieteni artisti care stiu sa-l foloseasca la maxim. O sa va spun mai multe despre el, de fapt prietenii mei de la arhitectura. O sa ii las pe ei sa faca un review dedicat S-Pen-ului.

Baterie: este prea devreme sa ma pronunt, revin zilele urmatoare. Pot spune doar ca se incarca foarte repede.

Senzorul de amprenta: mult mai bun decat cel de pe S10. Este mai rapid, mai precis si mai bine pozitionat.

Camera foto: foarte buna cand este lumina naturala, insa noaptea o sa vedeti ca si dupa ultimul update sunt probleme. Din pacate.

Spuneti voi ce anume vreti sa testam in mod deosebit la acest telefon. Vom incerca sa acoperim cat mai bine toate partile telefonului.