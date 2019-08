Android 10 ar putea ajunge pe Pixel si OnePlus in aceeasi zi

Pe la noi prin redactie suntem deja doi utilizatori de OnePlus – eu si Darius. In plus, Razvan tocmai ce si-a „maritat” OnePlus 7 PRO. Am putea spune ca suntem simpatizanti ai producatorului chinez, nu?

In aceste conditii, zvonul cum ca OnePlus planuieste sa ofere update la Android 10 in aceeasi zi in care o va face si Google, pentru gama Pixel, era clar ca va urma sa fie preluata si de noi!

Unul din oficialii companiei a facut declaratia pe Reddit, insa ea nu a fost confirmata si din alte surse. Insa, daca se va adeveri, OnePlus 6, 6T, 7 si 7 PRO vor fi telefoanele care vor fi beneficiarele. Pana acum, doar compania lui Andy Rubin, Essential, oferea aceste update-uri in acelasi timp cu Google.

Data de lansare a lui Android 10 se pare ca va fi 3 septembrie, conform unor surse interne, dar neoficiale. Acesta va fi primul din serie care va renunta la numele de desert. Pana acum au fost lansate sase versiuni beta ale sistemului de operare, dintre care patru au ajuns pe OnePlus 7 si 7 PRO si 3 pe 6 si 6. Despre ultima versiune v-am povestit ca am instalat-o si eu pe smartphone-ul personal (detalii aici).

Apropo, daca va intereseaza, aici gasiti review-ul nostru pentru OnePlus 7 PRO, unde se afla si un cod pentru un bonus de 10 Euro la orice comanda de pe site-ul oficial.

Sursa: digitaltrends.com