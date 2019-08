Review: OnePlus 7 PRO – „flagship killer-ul” s-a facut mare

Darius a fost primul norocos din redactie – in mai a avut ocazia sa faca un scurt hands on cu noul flagship al celor de la OnePlus. De atunci, desi a trecut ceva vreme, nu l-am prea vazut la recenzii, prin tara. E drept, pe la noi, nici nu are mare trecere comerciala. De cate ori ma vad cei din jur cu telefonul, ma intreaba ce chinezarie este. Si completeaza la final, putin dezamagiti: ¨Nu am auzit de ei si, oricum, seamana cu Huawei¨…

Cuprins

Specificatii

Ambalaj si accesorii

Design si constructie

Software si performanta

Ecran si sunet

Camera foto si video

Baterie

Pret, puncte pro si contra

Display ecran de tip Fluid AMOLED, cu dimensiune de 6,67 inci (~88% screen-to-body ratio), aspect 19.5:9 , rezolutie 1440 x 3120, densitate de 516 ppi Chipset procesor Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm), GPU Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485)

si CPU Adreno 640 Memorie RAM 6/8/12 GB RAM (eu am primit varianta de mijloc) Camera foto Principala: tripla, cu dual LED si dual-tone flash, panorama si HDR, care filmeaza la [email protected]/60fps, [email protected]/60/240fps, [email protected], Auto HDR, gyro-EIS – 48 MP, f/1.6, (wide), 1/2″, 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS), care filmeaza la [email protected] – 8 MP, f/2.4, 78mm (telephoto), 3x zoom, PDAF, Laser AF, OIS – 16 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) Secundara: de tip pop-up, 16 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/3.0″, 1.0µm, cu auto-HDR si care filmeaza la [email protected], avand si gyro-EIS Stocare 128 sau 256 GB spatiu de stocare (eu l-am primit pe cel mare); nu are slot pentru card microSD Conectivitate Dual SIM 4G (cu cartela de tip nano), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot, Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX HD, GPS (dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS), NFC, mufa de incarcare USB-C, cu redare audio Sistem de operare Android 9.0 Pie cu interfata Oxygen OS 9.5.11; cu posibilitatea de inrolare in programul Android Beta pentru versiunea 10 (Developer Preview) Acumulator 4000 mAh din aliaj Litiu-Polimer Altele senzor de deblocare cu amprenta digitala in display sau faciala, disponibil in trei culori (Mirror Grey, Almond, Nebula Blue)

Daca ai cumparat un telefon de la OnePlus, vei descoperi ca doar numele modelului difera. Bine, exceptie facand OnePlus One, care avea o cutie de format similar cu ceea ce vedem la Nokia in ultima vreme. Anul acesta au introdus, insa, si un element nou: o banda de carton rosu 🙂

Pe langa telefon, cutia mai cuprindea: o husa de silicon, garantia, o scrisoare personalizata (pe care nu am desfacut-o), cateva brosuri, cheita de la lacasul pentru cartela SIM si incarcatorul cu cablu dedicat, de tip WARP. Cum compania chineza promoveaza intens in castile Bullet, e normal sa nu le gasim inauntru. Cu toate acestea, puteti comanda in aceasta perioada, un telefon 7 sau 7 PRO si primiti cadou o pereche de casti, dar si o husa extra, dupa cum v-a povestit acelasi Darius.

Nu m-a mirat deloc ca lumea il confunda cu alta marca, pentru ca prin tara, lumea stie de Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi si Nokia. OnePlus e o himera, dar una care le atrage atentia cand il vad. Telefonul este SUPERB. Cand te uiti la el stins, daca nu il tii in husa, ecranul are un aspect bezell-less. Daca vrei sa iti dai gata de tot privitorul, il deblochezi. Indiferent daca alegi sa o faci prin senzorul de amprenta integrat in display, sau prin camera de tip pop-up, vei starni rumoare.

Sunt si trei chestii care nu imi plac, cel putin mie: greutatea de 206 grame, sticla curbata pe margini si spatele care aduna neobosit amprente!!! Ca sa va faceti o idee despre primul punct, aflati ca e mai greu cu 30 de grame decat OnePlus 6, telefonul meu personal. Despre ultima remarca, nu discutam, pentru ca materialele folosite sunt un trend in domeniu, iar sticla curbata este doar ceva ce mie nu imi place, insa sunt sigur ca sunt destul de multi care considera asta un plus.

Metrialele folosite sunt de foarte buna calitate: cadrul de metal, sticla pe spate si sticla curbata pe un display fara notch. In fapt, este exact tipul de panel folosit de Samsung pe modelele Galaxy de top. Compensaeaza lipsa de inovatie de la capitolul materiale prin cele integrate in displat: aspectul edge-to-edge, camera pop-up si senzorul integrat in ecran. Dupa nebunia starnita de Essential Phone – pentru ca nu, nu Apple a dat tonul la notch – ma bucur sa revad ecrane intregi din nou! Nu stiu cata incredere sa am in camera actionata de un motoras, tinand cont ca o folosesti si la selfie si la deblocare. E drept, eu as fi safe, pentru ca nu imi prea place sa ma pozez, iar deblocarea cu amprenta este destul de comoda.

Telefonul se simte bine in mana, cel putin in a mea (la domnisoare le va fi mai greu cu asa monstru), chiar daca este relativ greu, dupa cum am mai spus. Chiar si fara husa, il poti manevra ok, fara a fi vreun mare pericol sa il scapi. Cu toate acestea, recomand o husa, pentru un plus de protectie. Dat fiind faptul ca este destul de inalt, singura problema o vei intalni cand incerci sa folosesti slider-ul de trecere a telefonului in modul cu sunet, vibratii sau mut. Acesta se afla pe partea dreapta, langa butonul de pornire/oprire. Pe partea opusa avem controlul de volum. Sus este locasul camerei secundare si antena, iar jos difuzorul audio, mufa de incarcare si de casti, dar si slot-ul de SIM. Ciudata pozitionare, dar designul inovativ isi cere tributul. Pe partea frontala avem un difuzor si senzorul de proximitate, iar in spate e camera tripla, usor iesit in relief, LED-ul si logo-ul companiei.

Cine a testat vreodata un OnePlus stie ca telefoanele lor sunt extrem de fiabile si nu au deloc probleme la nivel de soft. Ei bine, tineti-va bine, ca 7 PRO este … mai mult decat atat. Am un prieten care a trecut de la un Blackberry Keyone la acest model si mi-a scris vreo saptamana sa imi spuna cat de tare e!!! Adica, niciunfel de lag, nicio problema in a deschide orice joc sau aplicatie, Netflix care ruleaza exceptional s.a.m.d. Pana si eu am simtit un sentiment de incantare, si plecasem de la OnePlus 6. Care inca ruleaza impecabil, chiar si cand este vorba de Developer Preview de Android 10, dupa cum va povesteam la finalul acestui articol. Apropo de asta, puteti incerca acest soft si pe modelul de fata, insa am preferat sa il tin pe versiunea oficiala, de dragul review-ului.

Oxygen OS este o versiune de soft extrem de apropiata de ceea ce ofera Google prin terminalele Pixel sau in programul Android One. Asta il face extrem de controversat: unii, ca si mine, il apreciaza pentru simplitate, altii il resping pentru ca trebuie sa instaleze manual diverse alte programe. Oricum ai da-o, este un soft matur si impecabil in rulare zi cu zi, si care ofera tot felul de imbunatatiri constant, mai ales daca te inrolezi in programul Beta al OnePlus.

M-a impresionat la senzorul de amprenta cum evolueaza in timp performanta lui. Daca la inceput mai dadea rateuri, dupa o saptamana deja se comporta impecabil. Bine, cam atat mi-a luat si mie sa nu mai caut cu degetul in spate, ca murdaream lentila camerei, cautand sa deblochez telefonul! Apropo de senzor, este este cu o trime mai mare si mai responsiv decat cel de pe 6T. Recunoasterea faciala a mers, inca din prima zi, impecabil.

Cat timp l-am utilizat – si, pentru asta, trebuie sa multumesc evoMAG pentru rabdare si disponibilitate – am primit si un mic update Over-the-Air (OTA):

Nu este nevoie de vreun program de benchmark pentru a certifica tot ce am scris mai sus, insa va las mai jos si rezultatele, pentru cei curiosi:

AnTuTu

PC Mark

Geekbench: baterie, CPU si compute

Daca softul a fost mereu ceva cu care OnePlus se lauda si pentru care era cunoscut, altfel statea treaba la panelurile folosite. Nu ca erau slabe calitativ, insa jucau in alta liga fata de Samsung, iPhone sau chiar Huawei. Totul s-a schimbat acum, o data cu lansarea lui 7 PRO. Culorile sunt vii si naturale, iar refresh rate-ul de 90 Hz este inovativ. Eu l-am testat comparativ cu alte telefoane si nu i-am vazut utilitatea, cu exceptia jocurilor, unde se misca mult mai fluid. De asemenea, am fost nevoit sa dechid cateva fisiere PDF sau Word, cu extrem de mult text si cateva poze de rezolutie mare. Si in aceste cazuri am vazut utila trecerea la 90 HJz.

Tinand cont si de dimensiunea generoasa display-ului, a fost extrem de lejer sa urmaresc The 100 direct pe telefon, fara a mai fi nevoie sa deschid laptopul.

Sunetul este redat prin doua difuzoare stereo. Mi-a placut optiunea, insa nu pot spune ca auditia este impecabila. Cu toate aceste, daca la majoritatea telefoanelor trebuia sa nu dau sonorul mai sus de 70%, pentru ca distorsionau groaznic, acum am putut urca pana la maxim! La casti e mai greu sa ma pronunt. Cum OnePlus a renuntat la mufa jack – un minus, parerea mea – am folosit intai un adaptor de la USB-C la mufa 3.5 mm. Astfel am putut cupla vechile mele Bullets. Din pacate, calitatea adaptorului lasa de dorit si am renuntat usor la el. Prietenul de care v-am scris mai sus avea o pereche de casti mai performante, direct pe noul standard. Alta viata! Se auzea aproape impecabil. Deci, mare atentie ce tip de casti si/sau adaptor folositi…

Nici la capitolul acesta nu era prea cunoscuta firma chineza, insa si asta s-a schimbat acum. Camera tripla ofera poze extrem de bune, In plus, modul wide este ceva wow! Poti face poze, de asemenea, cu zoom optic de 3x, lucru la fel de spectaculos. Comparat cu Samsung Galaxy S10+, telefonul nu impresioneaza, insa fata de restul iese in evidenta. Bine, poate cu exceptia Pixel 3 sau 3XL, care fac minuni cu o singura camera. Cu iPhone nu pot compara, pentru ca nu am avut pe mana, ca sa compar.

Va las mai jos cateva poze:

cu camera principala:

cu camera secundara:

Si cateva clipuri video:

Cu toate ca are 48 megapixeli, camera principala functioneaza cu o tehnologie cunoascuta ca pixel binning. Asta inseamna ca va combina petru pixeli pentru fiecare pixel. Si face la fel pentru fiecare din cei 12 pixeli utilizati la fotografiere. Astfel, 4×12=48.

Cand vine vorba de camera selfie, imi mentin parerea de la precedentul telefon care dispunea de asa ceva – Xiaomi Mi Mix 3 – nu stiu cat de rezistent va fi mecanismul, tinand cont ca acolo poate intra praf. Iar din asta, har Domnului, avem destul prin Romania.

Pana la urma, in lumina buna, pozele au iesit mai tot timpul bune, chiar mai bune decat speram. Insa, in lumina slaba, nu se descurca la fel de bine. Putem concluziona ca, desi este un mare pas in fata, compania din Shenzen mai are pana sa devina lider in domeniu. Concluzia se aplica si pentru partea de video.

Warp Charge este mana cereasca! Iar la 7 PRO incarcarea rapida este … mai rapida. Adica, dupa 30 de minute de incarcare poti folosi linistit o zi intreaga telefonul. Pe langa aceasta, capacitatea mare, de 4000 mAh, se vede in utilizare. E drept ca si display-ul mare si gurmand se face simtit, insa eu, un power user, am reusit constant sase ore de Screen-on Time:

PRO CONTRA design placut lipsa conectorului jack care nu iti permite sa incarci telefonul si sa asculti muzica cu o pereche de casti pe fir, in acelasi timp materiale de calitate folosite la constructie ecranul curbat senzor de deblocare digitala inglobat in ecran greutatea mare camera selfie pop-up dimensiuni mai mari decat media Oxygen OS se misca impecabil ecranul cu 90 Hz refresh rate baterie mare si incarcare rapida camerele foto-video mai bune decat predecesoarele deblocare faciala instanta

Titlul articolului sumarizeaza cel mai bine acest articol: firma care lansa „flagship killers” a ajuns la maturitate si isi permite ea insasi la aduca pe piata flaghsip-uri. Si unele chiar foarte bune, daca vor continua pe aceeasi linie.