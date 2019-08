Noutati de la OnePlus Romania

In ultima vreme am avut parte de mai multe noutati din parte OnePlus, in special in ceea ce priveste Romania.

Prima stire este legata de o posibila reprezentanta a firmei in tara noastra. Stiu ca au aparut tot felul de stiri in mediul online, in care aparea inclusiv link direct catre profilul de business al persoanei care, se pare, a fost numit Head of Sales OnePlus Romania, insa noi nu vom face asta. Pentru Facebook exista o hotarare a unui Inaltei Curti de Casatie si Justitie care defineste reteaua de socializare ca spatiu public (link), insa ea nu se aplica si pentru LinkedIn. Prin urmare, nu ni se pare etic un astfel de comportament.

Ramane de vazut in ce masura lucrurile se vor misca mai rapid decat in cazul Xiaomi, unde au fost speculatii intense cu privire la deschiderea unui MiStore local, insa timp de aproape un an nu s-a intamplat nimic.

Cea de-a doua stire este legata de de viitorul update la Android 10 pe care telefoanele OnePlus le vor primi. Pe contul de Facebook dedicat Romaniei apare stirea ca actualizarea la viitoarea iteratie a sistemului de operare – Q – va fi disponibila pentru toate modelele, incepand cu OnePlus 5. Intre timp, stiti ca eu sunt aici sa testez pentru voi, asa ca am instalat deja Developer Preview 3 pe OnePlus 6 personal:

Spre deosebire de primele dati, cand versiunea de soft era catastrofala, de data asta pot spune ca este un build complet functional. Intre timp, pentru OnePlus 7 si 7 Pro au aparut si versiunile de Developer Preview 4. Insa nu va recomand sa le instalati inainte de un back-up complet.

Cea mai proaspata dintre vesti este legata despre lansarea lui 7T, in toamna. Asta daca OnePlus va urma exemplele de anii trecuti. Primele zvonuri si randari au aparut deja in mediul online:

Vom avea in continuare parte de un display generos, cu marginile rotunjite, camera pop-up si difuzoare stereo. Despre pret nu avem nicio stire, insa putem banui ca va varia intre 700 si 1000 de euro 🙂