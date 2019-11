CONCURS- cod NFS Heat pentru PS4

Need for Speed Heat a fost lansat pe 8 noiembrie pe toate platformele importante de gaming ale orei actuale. Impreuna cu Golin Harris, cei care ne sunt mereu aproape si implicati in evenimentele de lansare ale jocurilor EA, precum si ale telefoanelor Nokia in Romania, v-am pregatit un cod pentru versiunea de PS4 a jocului.

NFS Heat vine dupa o pauza de 2 ani ai seriei, ultimul titlu lansat – Payback – fiind intampinat cu negativism de fani mai ales datorita „loot boxes”. Conform EA, Heat ar trebui sa fie un succesor spiritual pentru Underground 2, iar din recenziile pe care le-am vazut pana acum pe YouTube, partea de personalizare a masinii este foarte bine pusa la punct. Cursele la care veti participa vor fi atat pe zi cat si pe noapte, iar noaptea politistii vor fi mult mai agresivi decat pe timp de zi. Jocul a ramas in continuare un arcade, care arata foarte bine.

Momentan detine un rating de 73/100 bazat pe 23 de recenzii pe metacritic.com si 6.6/10 pe baza a 320 de voturi ale gamerilor – varianta pentru PS4.

Eu imi aduc aminte cum, impreuna cu 4 prieteni nu ne mai saturam de NFS Hot Pursuit 2. O zi de nastere s-a transformat intr-o sala de gaming in scurt timp si parca si acum ma vad cum goneam BMW-ul Z4 decapotabil pe asfaltul incins. NFS Most Wanted (2005) este fara nici o surpriza preferatul meu. Coloana sonora, grafica, masinile si politia l-au facut un deliciu. Ultimul care imi trezeste amintiri este NFS Hot Pursuit reboot (2010): Bugatti Veyron, viteze de peste 350km/h, motorul turat, drumul drept din portiunea desertica si pe fundal Benny Benassi ft. Gary Go – Cinema.

Pana una alta, eu va las un review de pe YouTube si am sa va rog sa ne povestiti in comentarii ce amintiri placute aveti alaturi de NFS? De asemenea, desi nu e obligatoriu, daca vreti sa ne sustineti dati si un share pe Facebook la articolul nostru dedicat Black Friday: http://bit.ly/ArenaIT-BF-2019

Noi vom alege comentariul care ne place cel mai mult si autorului ii vom face cadou codul pentru PS4, speram ca apoi sa revina cu impresii intrucat noi nu am avut ocazia sa-l jucam inca. 🙂 Concursul se va incheia in 2 saptamani.