Review iPhone 11 Pro dupa doua luni de utilizare

Desi in redactie am spus ca nu voi face un review pentru iPhone 11 Pro pentru a nu porni un nou val de injurii, am decis cu greu sa scriu acest articol si sa va ofer cateva informatii despre cel mai bun iPhone de pana acum.

Am fi putut avea primul review din Romania pentru acest telefon, dat fiind faptul ca l-am si primit de la eMAG cu o zi inainte de data oficiala de lansare. Neoficial, pentru ca nu exista o evidenta sau niste statistici clare, am fost primul posesor de iPhone 11 Pro din Romania pe cale oficiala. Culmea, la evenimentul de lansare care a avut loc fix in urmatoarea zi, eu eram prezent acolo cu 11 Pro in buzunar. Am simtit cum toate privirile erau indreptate spre mine mai ales atunci cand faceam fotografii sau filmam.

Trecerea de la 6S la 11 Pro a fost una cat se poate de simpla. Interfata telefonului este identica in proportie de 98% deoarece 11 Pro are mici elemente software schimbate. Faptul ca nu mai are senzor de amprenta si nici buton, interfata a fost usor modificata pentru a introduce noi gesturi de control care sa acopere golul lasat de celebrul buton.

Cine este in ecosistemul Apple stie ce inseamna sa faci back-up de pe telefonul vechi pe cel nou. In momentul in care am pornit 11 Pro a detectat ca in jurul lui se afla un alt dispozitiv Apple. La fel, 6S-ul a detectat ca in jurul lui exista un alt dispozitiv similar, iar intrebarea care a aparut pe ecran a fost: „Vrei sa muti toate datelele pe noul telefon?”

Am raspuns „da”, am scanat un cod QR care a aparut pe ecranul lui 6S si mai departe totul a decurs de la sine. Tot ce aveam pe 6S a ajuns pe 11 Pro intr-o ora +/- cateva minute. Cand spun tot chiar spun tot: agenda, mesaje, notite, poze, clipuri video, aplicatii, parole, jocuri, alarmele deja pornite pentru a doua zi, tot. Tot! Tot! Practic nu aveam ce sa mai fac cu 11 Pro dupa aceea, totul era setat ca pe 6S.

Asta este un mare avantaj atunci cand ai deja un iPhone si cumperi unul nou si am ramas uimit de acuratetea cu care a facut back-up. Repet, a facut back-up la tot, inclusiv la parolele Wi-Fi salvate din alte locatii.

Design

Stiu, nu va place cum arata. Nici mie nu mi-a placut la inceput dar pana la urma m-am obisnuit cu ideea. Cert este ca iPhone 11 Pro este unic. Il recunosti imediat, nu seamana cu nici un alt telefon de pe piata si are o identitate proprie. Asta privit din spate caci din fata poate fi X, XS sau XR.

Nu o sa va plictisesc cum sticla este dintr-o singura bucata si ce precizie si arta in executie a fost in momentul productiei. Vrajeli. Cert este ca sticla de pe spate produce un mic orgasm la atingere.

Acea sticla matuita care nu retine amprentele are o textura foarte placuta. Este atat de fina incat nu va pot descrie in cuvinte ceea ce simt atunci cand iau telefonul in mana. Va incurajez sa mergeti intr-un iStyle si sa puneti mana pe sticla de pe spate. Este ceva nou in industrie.

Un alt aspect important este nivelul foarte ridicat de calitate in design. Cand am testat Note 10 in vara v-am spus ca tin in mana telefonul cel mai bine construit din ultimii ani cu imbinari perfecte intre sticla si metal.

Din pacate sau din fericire, depinde cum vedeti voi lucrurile, iPhone 11 Pro este noul campion. Nu credeam ca se va ajunge la un asemenea nivel in care sa nu iti poti da seama unde se imbina rama metalica cu sticla. Pur si simplu nu simti imbinarile. Puteti sa fiti voi cei mai tari hateri de pe lumea asta, insa iPhone 11 Pro este construit la un alt nivel.

Este un telefon compact care poate fi utilizat cu o singura mana si cu siguranta va castiga un premiu de la MKBHD pentru cel mai puternic telefon de dimensiuni compacte.

Ecran

Are 5.8 inch in diagonala, panou Super Retina XDR OLED produs de Samsung cu un screen to body ratio de 82.1%. Rezolutia este de 2436 x 1125 pixeli. Sincer nu pot retine aceste valori pentru ca nici nu imi pasa.

Ecranul se vede clar, are culori bune insa nu are cea mai puternica luminozitate. Note 10 are un ecran mult mai luminos decat acesta. Desi in specificatii este mentionata o luminozitate de 800nits ma gandesc ca nu tot timpul o sa stea la aceasta valoare daca setezi luminozitatea la maxim. De fapt sigur nu sta. Probabil atunci cand stai cu telefonul in bataia soarelui senzorii detecteaza acest lucru si ofera acel boost de luminozitate pret de cateva secunde sau minute. Sau in momentul in care rulezi in clip cu HDR10 asa cum se intampla la anumite televizoare care pot atinge si 1000nits (GZ2000).

In schimb ecranul ofera tehnologii precum Dolby Vision, HDR10, True Tone, 120Hz touch sensing si in momentul in care rulezi un continut cu HDR10 sau Dolby o sa intelegi de ce ecranul este o componenta atat de scumpa. Se vede impecabil.

Difuzoare

Difuzoarele stereo se aud clar si tare. Am facut o comparatie cu Xperia 1 si Note 10 si va pot garanta ca toate se aud bine, depinde doar la ce esti tu atent. Personal imi place cum se aude 11 Pro pentru ca are un sunet echilibrat care nu se duce in nici o extrema. Nu mizeaza nici pe bassi puternici si nici pe voci intepatoare. Este un sunet neutru si clar pe cand Note 10 sau Xperia 1 incearca sa iti arunce in fata fie bassii fie vocile. Depinde ce iti doresti tu de la telefon.

Autonomie

Bateria este de 3046mAh si dispune de incarcare rapida de 18W. Stie si incarcare wireless si pana la 90% se incarca foarte repede. In sub 60 de min telefonul este incarcat de la 10% la 90%. Eu sunt multumit desi sunt constient ca se poate si mai bine de atat.

Dupa o zi de stat pe retele sociale, jucat Hill Climb 2, facut zeci de poze, Waze si Bluetooth in masina, ajung seara acasa cu 40%. Nu il pun la incarcat deoarece il incarc de dimineata in 30-40 min cat dureaza ritualul matinal. Si tot asa se repeta lucrurile.

Impresii din utilizare

Nu cred ca a existat un iOS atat de prost precum versiunea 13. A primit atatea update-uri pentru bug-uri incat nici nu am mai tinut evidenta. Cert este ca m-am intalnit cu bug-uri minore care nu mi-au afectat experienta in utilizare, insa simplul fapt ca stiam ca exista ma deranja. Noroc ca Apple s-a miscat repede si acum totul este bine. Au strans suruburile pe drum. Rusinos daca ma intrebati pe mine.

Absolut tot ce fac pe telefon se misca extrem de rapid, fluent si fara lag. Iar o sa imi sariti in cap ca nu stiu ce vorbesc, ca Android-ul se misca bine si ca s-a maturizat. Va contrazic! S-a maturizat dar tot nu este la fel de rapid si de fluent ca un iOS, iar pentru mine asta conteaza foarte mult si de aceea nu m-am intors la Android. Am fost utilizator de Android incepand cu versiunea 2.1 si am renuntat la versiunea 4.4.2. Dar continui sa fiu si in prezent prin produsele care imi ajung la test deci cunosc foarte bine evolutia.

Putem sa lungim discutia pana maine ca nu are nici un sens. Nu vreau sa conving pe nimeni ci doar va relatez experienta cu acest telefon. Gesturile cu care navighezi printre aplicatii, cum le inchizi sau cum accesezi anumite functii sunt foarte bine implementate si te obisnuiesti repede cu ele. Pacat ca Google nu a reusit aceeasi implementare.

In 5 minute m-am obisnuit imediat cu ele si am realizat ca se poate si fara buton. Nu spun ca este mai bine ci doar ca se poate si altfel. In plus deblocarea faciala este next level pentru mine si am ajuns la concluzia ca senzorul de amprenta trebuie sa dispara cat mai repede.

Am avut discutia si astazi cu niste colegi de munca care se plangeau ca senzorul de amprenta nu functioneaza mereu corect. Si asta am realizat si eu dupa ce am inceput sa folosesc doar FaceID. De ce?

Pentru ca senzorul de amprenta nu o sa functioneze daca ai degetul ud, un pic murdar, daca te-ai taiat sau daca nu sta pe pozitia corecta. In schimb FaceID o sa functioneze mult mai bine si mult mai rapid.

Fata ta este mereu aceeasi si te recunoaste chiar si atunci cand stai culcat in pat pe o parte. Te recunoaste chiar si de dimineata cand faci ochisori cand nici tu nu te recunosti.

Te recunoaste din mai multe unghiuri, te recunoaste daca esti ud pe fata, daca ai ochelari, daca ai sapca/fes in cap. Sansele ca sa nu te recunoasca sunt mult mai mici decat la un senzor de amprenta clasic.

In 2 luni pot numara pe degetele de la o mana de cate ori nu m-a recunoscut. Iar cand scot telefonul din buzunar si imi indrept privirea catre el este deja deblocat si doar trebuie sa fac un swipe in sus. Uneori uit ca telefonul a fost blocat. Nu imi dau seama cand s-a produs procesul de deblocare si parca fac doar un simplu swipe. De fapt chiar asta fac.

Senzorul de amprenta nu trebuie reinventat sub ecran sau pe toata suprafata ecranului. Pur si simplu nu mai este nevoie de el daca ai un sistem de deblocare PRECIS, SIGUR SI RAPID!

Cat despre iOS 13 pe scurt: are un Dark Mode foarte bine implementat si din surse am auzit ca ajuta la o autonomie mai buna. Nu am folosit nici macar 1 min modul normal pentru a face o comparatie din simplul motiv ca nu imi place. Si sunt convins ca Dark Mode ajuta la cresterea autonomiei din moment ce discutam despre un ecran OLED.

Gesturile merg foarte bine, meniul este in continuare aglomerat si cred ca se mai poate lucra aici. A avut multe bug-uri ce au fost remediate intre timp iar acum totul este in regula.

Camera foto

Sigur asta va intereseaza cel mai mult. La fel de sigur sunt si de faptul ca lucrurile ar fi putut sta mai bine aici desi in proportie de 90% eu sunt multumit de camera si o consider cea mai buna de pe piata in acest moment indiferent de situatie.

Ar fi putut fi o camera perfecta, ar fi putut…

Insa aici se vad anumite limitari. Spre exemplu nu poti folosi camera ultra wide cu Night Mode. Nu inteleg de ce dar nu functioneaza si este foarte trist. Nu poti face capturi wide la un peisaj pe timp de noate, la un oras etc. Pe Note 10 poti, dar Night Mode-ul este foarte slab.

De asemenea, camera ultra wide este foarte ultra wide si din acest motiv deformeaza. Nu este foarte deranjant insa in anumite situatii observi ca ceva nu este in regula cu fotografia respectiva.

Atunci cand filmez se intampla ceva ciudat si inca nu am inteles de ce. Atunci cand filmez si vreau sa fac zoom out ca sa filmez ultra wide pierd destul de mult din calitate si apare zgomotul de imagine.

Am patit ca in timp ce filmam sa nu ma mai lase sa folosesc camera ultra wide din motive necunoscute. Am fost nevoit sa opresc filmarea si sa inchid aplicatia de camera ca sa functioneze din nou. Dupa cateva minute iar nu ma mai lasa. Este valabil si pentru Full HD si pentru 4K.

Tranzitia dintre camere este vizibila insa nu deranjanta, insa sistemul este foarte placut si bine gandit incat sa folosesti un singur deget atunci cand vrei sa faci zoom in sau zoom out. Este foarte smooth totul.

Probabil ca pe iPhone 12 aceste lucruri vor fi remediate si poate vor veni cu senzori mai mari.

Cat despre Night Mode doar Pixel 4 il poate bate si asta este dovedit. Nu l-am testat dar am vazut comparatii pe Youtube. Cert este ca implementarea celor de la Apple este de top. Poti sa activezi oricand vrei aceasta functie sau sa o dezactivezi. In principal ea intra automat, dar daca nu vrei poti sa o opresti sau sa o activezi fortat.

Night Mode Normal Mode

Night Mode Normal Mode

Night Mode

Normal Mode

Normal Mode

Night Mode Normal Mode

Normal Mode

Night Mode Normal Mode

Night Mode Normal Mode

Night Mode Normal Mode

Night Mode Normal Mode

Night Mode Normal Mode

Night Mode Normal Mode

Night Mode Normal Mode

Night Mode Normal Mode

Night Mode Normal Mode

Night Mode Normal Mode

Night Mode Normal Mode

Night Mode Normal Mode

Calitatea fotografiilor pe timp de noapte este spectaculoasa. Am postat niste fotografii pe contul meu de Facebook si multi nu m-au crezut ca pozele sunt facute cu 11 Pro. Intamplarea a facut sa ies cu acei oameni care nu m-au crezut si sa le arat pe viu ce poate telefonul. Credeti-ma, s-au crucit: „n-are cum asa ceva”

Ba are si va arat si voua pozele la calitate maxima pe Dropbox caci aici pe site sunt comprimate si redimensionate la 1000 x 1000. Le pun si aici cat sa va faceti o idee, iar daca vreti sa le vedeti aveti link mai jos:

link poze cu Night Mode — AICI —

link poze Wide, Normal, Zoom — AICI —

link poze random — AICI —

link video — AICI —

Apropo, tehnic camerele arata cam asa:

12 MP, f/2.0, 52mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom

12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS

12 MP, f/2.4, 13mm (ultrawide)

Concluzie si pret

iPhone 11 Pro porneste de la 5399 lei in varianta de 64GB si poate ajunge pana la 7399 lei in varianta de 512GB. Nu pot intelege de ce nu exista si o varianta de 128GB, dar pentru iPhone 11 exista. Nu inteleg de ce exista verisunea de 64GB in detrimentul celei de 128GB, era mai logic.

In fine, exista totusi varianta de 256GB cum este si al meu, dar te forteaza sa faci saltul de la 64 direct la 256GB de parca 128GB este ceva tabu pentru seria Pro. Versiunea de 256GB costa 6299 lei.

Pentru cei care considera ca iPhone 11 Pro are un pret prea mare aflati ca stocurile s-au terminat inca din primele ore de la lansare. Si nici macar acum nu o sa le mai gasiti pe stoc. Cam pe la toate magazinele stocurile sunt zero si cerere exista. Va spun din sursa sigura.

Este un pic mai scump decat ceea ce ofera concurenta, Note 10, Mate 30 Pro sau OnePlus 7 Pro, insa sunt atat de multe chichite la mijloc care justifica pretul mai ridicat incat este prea complicat sa va explic. Pe scurt este vorba de ecosistem si despre cum produsele Apple sunt legate intre ele. Despre extra calitatea pe care o primesti, despre simplul fapt ca iOS este dezvoltat pe hardware-ul lui, ca Apple iti ofera 5 versiuni noi de iOS care vor veni la timp si vor rula foarte bine si nu trebuie sa schimbi telefonul o data la 1-2 ani si lista poate continua.

Chiar discutam cu un amic care imi spunea ca am dat prea mult pe telefon, ca 6500 lei cu tot cu husa originala este mult pentru un telefon. Atunci i-am spus ca eu 4-5 ani de zile NU il schimb. Moment in care a cazut pe ganduri si a ajuns la concluzia ca el plateste mai mult decat mine in aceeasi perioada de 5 ani.

Pentru ca el isi schimba telefonul o data la 1-2 ani si isi cumpara doar flagship-uri care ajung sa coste 4000+ lei. Daca in cei 5 ani el schimba 3 telefoane flagship deja depaseste suma de 12.000 lei.

Pana la urma fiecare este liber sa isi cumpere ce telefon doreste si sa-l exploateze dupa bunul plac. Comentariile care contin insulte vor fi sterse. Daca nu te poti abtine si vrei sa ma injuri o poti face AICI.