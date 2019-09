Partea 2 – Review Samsung Galaxy Note 10 Plus – CAMERA FOTO si AUTONOMIE

Partea a doua a review-ului lui Samsung Galaxy Note 10 Plus este aici si vreau sa discut cu voi despre performanta camerelor foto si despre autonomia si incarcarea acumulatorului. Avem parti pozitive si negative, posibil sa nu fim pe placul tuturor, insa va explic imediat tot ce trebuie sa stiti.

Camerele foto ale lui Samsung Galaxy Note 10 Plus sunt 3 la numar si fiecare are un rol important. Nu o sa discut prea mult despre efectele speciale, le consider neinteresante si orice telefon poate fi capabil de asa ceva. Insa calitatea fotografiilor este ceea ce m-a interesat de la bun inceput.

Astfel, cele 3 camere foto sunt dupa cum urmeaza, de sus in jos cum priviti telefonul din spate:

16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1.0µm

12 MP, f/1.5-2.4, 27mm (normal), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS

12 MP, f/2.1, 52mm (telephoto), 1/3.6″, 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom

Unde mai putem senzorul TOF si blitul LED. Pe partea din fata avem o camera de 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1.22µm, Dual Pixel PDAF.

Modurile camerelor foto principale sunt:

Instagram – poti posta direct pe reteaua de socializare

Alimente – detecteaza mancarea din poze si ofera setari speciale. Chiar asa am ajuns?

Noapte – o sa discutam separat despre el, e singura functie cu adevarat interesanta

Panorama

Pro

Focalizare Live – pe scurt ofera efectul de bokeh

Foto

Video

Video Focalizare Live – exact ca Focalizare Live dar pe filmare

Slow Motion

Filmare Accelerata

Dintre toate acestea Night Mode sau Noapte este ceea ce m-a interesat cel mai mult. Celelalte functii sunt….de efect. Probabil nu vor fi utilizate niciodata sau foarte rar, nu le consider atat de importante si nu am pus deloc accent pe ele.

In schimb am pus accentul pe Night Mode, pe fotografiile Ultra Wide si Zoom si pe filmare. Cine ma urmareste pe Facebook a vazut primele fotografii facute cu Night Mode si cat de dezamagitoare au fost.

Am considerat impreuna cu Orange ca acel telefon are o problema si am primit altul la schimb, sigilat. Lucrurile au stat mai bine, probabil acel telefon chiar avea o problema pentru ca pozele facute cu noul telefon au iesit mai bine. Dar nu excelente.

Camerele sunt aceleasi ca pe S10 si functia Night Mode a aparut ca un update software. Asa ca daca aveti un S10 puteti sa realizati fotografii similare, diferentele probabil sunt inexistente.

Recunosc faptul ca pe timp de zi fotografiile sunt excelente, insa Pixel 3 mi se pare in continuare cel mai bun telefon pentru fotografii. Chiar daca nu are 3 camere foto, calitatea unei fotografii nu poate fi depasite nici macar de Note 10 Plus.

Da, am spus asta si inca nu v-am aratat fotografiile. Sunt constient de limitarile lui Pixel 3 si de avantajele pe care le ofera cele 3 camere ale lui Note 10 Plus, dar ma repet, detaliile pe care Pixel 3 le captureaza, contrastul, culorile, efectul de bokeh oferit, este mai bun decat la acest Note 10 Plus.

Ce ofera Note 10 Plus fata de Pixel 3? Modurile Wide si Zoom, filmarile mai bune si mai putin important efectele speciale. Depinde de care tabara esti.

Am fost plecat in Creta o saptamana si am luat cu mine Note 10 Plus. Mai jos o sa vedeti poze facute acolo si o sesiune de noapte detaliata cu toate modurile.

Pe timp de zi lucrurile stau foarte bine, nu am nimic de reprosat camerei foto. Este foarte buna si modul ultra wide face toti banii.

Toate pozele pot fi vazute la calitate maxima pe Photos – AICI –

Pe timp de noapte…..

Acest Night Mode implementat de Samsung mi se pare ca nu este deloc finalizat. Mai este de lucrat, iar Huawei P30 Pro sau Pixel 3 ii pot oferi lectii la acest capitol.

Night Mode-ul isi face treaba partial, ofera lumina acolo unde este bezna. Insa conteaza foarte mult pe ce mod il folositi. Pentru ca daca alegeti modul ultra wide sau zoom s-ar putea sa fiti dezamagiti, mai dezamagiti decat daca folositi modul normal.

Nu stiu de ce, probabil este ceva legat de software, dar pe aceste moduri aproape ca iti vine sa folosesti blitul decat sa folosesti Night Mode. Pozele ies blurate, fara detalii, miscate….dar iluminate.

Daca alegi sa faci o fotografie intr-o incapere sau intr-o zona in care lumina nu exista deloc, atunci N10 Plus o sa iti realizeze o fotografie din care poti intelege ce obiect este fotografiat. Respect!

Daca alegi sa faci o fotografie intr-o zona slab iluminata, atunci o sa observi ca ceva nu se leaga. Initial o sa dai vina pe cel care a facut poza, ca fie i-a tremurat mana, fie nu a sters camerele de amprente sau mizerie, fie nu a stiut sa incadreze, fie ceva a facut el incat fotografia sa iasa cat mai naspa. Asa cum am fost si eu criticat.

Insa va spun sincer ca nu am nici un motiv sa denigrez Samsung, nu e ca si cum suntem o publicatie cu milioane de urmaritori care ar putea schimba ceva. Si nici nu suntem platiti de cineva, desi nu ne-ar deranja sa primim bugete pentru review-uri.

Fara alte discutii, uite pozele facute pe Night Mode in toate modurile:

FaraNightMode Wide 2 NightModeWide 2 FaraNightMode Normal 2 NightModeNormal 2 FaraNightMode Zoom 2 NightModeZoom 2

FaraNightMode Wide 8 NightMode Wide 7 FaraNightMode Normal 8 NightMode Normal 7 FaraNightMode Zoom 8 NightMode Zoom 7

NightNormal 1 NightWide 1 NightZoom 1

NightNormal 3 NightWide 3 NightZoom 3

NightNormal 4 NightWide 4 NightZoom 4

Night1 Normal1 Night2 Normal2 Night3 Normal3 Night4 Normal4 Night5 Normal5 Night6 Normal6 Night7 Normal7 Night8 Normal8 Night9 Nigth10 Night10 Normal10 Night11 Normal11 Night13 Normal13 Night14 Normal14 NightMode12 Normal12

Pe partea video am doar laude. Filmeaza 4K cu 60FPS, dar fara stabilizare optica sau HDR. Le poti avea doar la 4K si 30FPS. Probabil anul viitor Note 11 va putea filma 4K la 60FPS cu HDR si stabilizare optica. Va las mostre mai jos.

Cat despre zoom-ul audio, acesta functioneaza bine dar nu mi se pare atat de util. Am facut un clip cu un avion decoland, e interesant.

Parerea mea poate fi subiectiva, insa sustin in continuarea ca pe timp de zi camera este excelenta, iar pe timp de noapte Samsung trebuie sa mai lucreze. Functiile Wide si Zoom sunt foarte utile si consider ca orice telefon de top trebuie sa le aiba.

Autonomie

Laude peste laude. Bateria de doar 4300mAh cum am vazut ca este criticata, ofera o autonomie excelenta si o incarcare foarte rapida. Despre wireless charging nu o sa vorbesc pentru ca nu am avut posibilitatea sa folosesc aceasta metoda.

Dar cu incarcatorul original si cablul original, telefonul se poate incarca de la 20% la 99% in doar 40 de minute. Incarcarea rapida de 45W nu functioneaza tot timpul ci am observat ca are momente cand intra in actiune. Nu am reusit sa imi dau seama dupa ce criteriu este pornita, probabil cand telefonul are peste 50% baterie.

Oricum, daca te trezesti dimineata si observi ca telefonul mai are 30-40% baterie, pana iti faci rutina de dimineata el va avea 99% baterie sau in cel mai rau caz 80%, depinde cat de rapid esti.

Cat despre autonomie, la final de zi mai ramaneam cu 40 sau 30% baterie. Am folosit telefonul cu SIM-ul meu in el, deci a fost folosit in regim personal fara sa fie menajat.

Camera a fost cea mai utilizata, Waze sau Maps zilnic prin Creta, joculete pe plaja sau la hotel si la final de zi nu reuseam sa-l duc mai jos de 30%. Este un campion pentru mine. Sper sa se mentina la fel de bine si peste 1 an.

Sper ca v-am lamurit cu camera foto si autonomie. Zilele urmatoare revin cu partea a 3-a.