CES 2022 Acer: doua ultraportabile noi in gama Swift X și noile desktop-uri All-in-One Aspire C27 și C24

In cadrul CES 2022, Acer a completat gama sa de laptopuri subțiri, ușoare și puternice Swift X cu doua noi modele de 14 inch respectiv 16 inch, precum si PC-urile AIO C27 si C24 dotate cu cele mai noi procesoare Intel generatia a 12-a.

Acer Swift X SFX14-51G este ultraportabilul de 14 inch cu o greutate de 1.4kg, include un procesor Intel Core din a 12-a generație cu până la 12 nuclee și grafică NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti într-un șasiu subțire din aluminiu de 17,9 mm. Un ventilator, tastatura cu funcție de admisie a aerului și conductele de căldură duble disipează căldura generată de acest hardware, ajutând dispozitivul să mențină performanțele de top așteptate de creativii care studiază sau lucrează în design multimedia.

Acer SFX16-52G este modelul de 16 inch, dotat cu procesor Intel Core din a 12-a generație cu până la 12 nuclee (4 nuclee P și 8 nuclee E) și grafică Intel Arc dedicată. Pentru a menține laptopul la temperatura optimă de funcționare există ventilatoarele duble, conductele de căldură duble din cupru, o tastatură cu funcție de circulare a aerului și un port de evacuare lateral mai mare. Proiectat împreună cu Intel, dispozitivul îndeplinește cerințele unui laptop Intel Evo prin specificațiile hardware ale Intel și prin obiectivele cheie pentru receptivitate, pornire instantanee, durata de viață a bateriei, încărcare rapidă și colaborare inteligentă.

Ambele modele rulează sistemul de operare Windows 11 și au un ecran IPS cu raport de aspect 16:10 – 2240×1400 pentru modelul de 14 inchi și până la 2560×1600 (WQXGA) pentru modelul de 16 inchi – cu rame

uimitor de înguste, permițând un raport ecran-corp de până la 92,22%. Combinat cu o acoperirede 100% a gamei de culori sRGB și o luminozitate de până la 400 niți. Tehncologiile Acer BluelightShield™ pentru o vizualizare mai confortabilă, plus AcerExaColor și Acer Color Intelligence pentru culori mai vibrante sunt prezente pe ambele modele.

Vor putea fi echipate cu pana la 16 GB de memorie LPDDR5 și 2 TB de stocare pe SSD PCIe pentru o navigare mai rapidă. In plus, noile modele Swift X combină Intel Wi-Fi 6E (802.11ax) pentru o conectivitate rapidă și stabilă – perfect pentru viteză mare partajare de fișiere și streaming fluid 4K. În plus, laptopurile includ două porturi Type-C cu suport Thunderbolt 4 (până la 40 GB), două porturi USB 3.2 Type-A, HDMI 2.0 și un cititor de amprente pentru autentificare ușoară cu Windows Hello.

Computerele All-In-One Aspire C27 ( C27-1751) și C24 ( C24-1750) au fost actualizate la Windows 11 și cu cele mai recente procesoare Intel Core i7 din a 12-a generație, grafică NVIDIA GeForce MX550 și

64 GB memorie RAM DDR4, plus un SSD de 1TB și un HDD de 2 TB. În plus, o serie de opțiuni de conectivitate susțin acest hardware puternic, cum ar fi Wi-Fi 6E pentru conectivitate rapidă și stabilă, Bluetooth 5.2 pentru partajarea simplificată a datelor între dispozitive și Thunderbolt 4 pentru o lățime de bandă bidirecțională de până la 40 Gbps.