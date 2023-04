40.000 de dolari a platit Marques Brownlee pentru a face unboxing la primul model de iPhone

MKBHD a vrut sa faca unboxing la prima generatie de iPhone. 40.000 de dolari a costat telefonul sigilat, dovada ca aceste telefoane sunt rare si la mare cautare. Sunt inutile, dar reprezinta ceva pentru industrie.

Clipul este cat se poate de real. Omul chiar a platit suma asta pe telefon, dar este un telefon sigilat, original. Spun asta pentru ca exista multe clipuri pe Youtube unde vedeti fake-uri sau telefoane resigilate vandute ca noi si multi pica in plasa.

E clar ca telefonul nu mai poate fi folosit in prezent, dar este o piesa buna de colectie. E placut sa vezi asa ceva, e placut sa vezi cum arata tehnologia acum 16 ani si cum au evoluat lucrurile. Interesant ca pe vremea aia primeai in pachet si o microfibra de sters ecranul, care in prezent costa destul de mult daca vrei s-o cumperi de la Apple.