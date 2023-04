Seagate a primit o amenda de 300 milioane de dolari pentru ca a vandut HDD-uri catre Huawei

Seagate a fost amendata pentru ca a vandut HDD-uri catre Huawei. 300 milioane de dolari pentru ca a incalcat regile americane privind exporturile catre companii chinezesti.

Intre august 2020 si septembrie 2021, Seagate a livrat 7.4 milioane de HDD-uri in valoare de peste 1.1 miliarde de dolari. Cum Huawei este pe lista neagra a comertului din SUA inca din 2019, nici o companie americana nu le poate vine produse fara aprobarea guvernului SUA.

Seagate trebuie sa plateasca amenda in 5 ani, esalonata in cate 15 milioane de dolari per trimestru.