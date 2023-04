Review MSI GeForce 4070 – o super placa de gaming

Poate cea mai asteptata placa din seria RTX 4000 si cea care va fi vanduta in cele mai multe exemplare. Este vorba de Nvidia GeForce RTX 4070, cea mai echilibata placa pe care mi-o doream de mult la test, ca sa fac un comparativ direct cu fosta generatie.

Evident, nu este o placa pentru cei care au deja RTX 3070, dar sunt eu curios din fire de performanta oferita de la o generatie la alta, caci in realitate placa se adreseaza celor care au modele mai vechi, cum ar fi 1080 sau 2070. Este un upgrade foarte mare pentru acestia.

RTX 4070 suporta cele mai noi core-uri ray tracing si Tensor, mult mai puternice decat la GPU-urile anterioare si suporta caracteristici noi, inclusiv Displaced Micro-Meshes si Nvidia DLSS 3, dar si decodare AV1.

Consuma mai putin curent decat RTX 3070Ti, iar arhitectura Ada Lovelace a crescut semnificativ memoria cache L2 la 36MB fata de 4MB cache L2 de pe RTX 3070Ti. Asta duce la o latenta mai mica si o eficienta energetica crescuta, deoarece accesul la date poate ramane pe cip in loc sa se bazeze pe latimea de banda a memoriei.

DLSS 3 este vedeta, cu peste 400 jocuri compatibile, fiind tehnologia cea mai rapid adoptata din portofoliul Nvidia. A fost implementat de 7 ori mai repede decat DLSS 2, iar printre jocurile vedeta se numara Forza Horizon 5, Diablo IV, Redfall si The Finals.

RTX 4070 este o placa care se adreseaza gamerilor care au un monitor 2K, fiind ideala pentru aceasta rezolutie, oferind un FPS foarte mare. Mie si acum RTX 3070 mi se pare o placa foarte buna.

Ea ofera un GPU AD104, 5888 de nuclee CUDA care ofera 29FP32 Shader TFLOPS de putere, 184 de Tensor Cores din generatia 4, care la randul lor ofera 466 Tensor TFLOPS pentru procesare AI si DLSS, 46 Tensor TFLOPS din generatia 3. Mai regasim 12GB memorie GDDR6X, tehnologii precum Ada Shader Execution Reordering.

Care-i treaba cu DLSS 3?

Inainte de toate trebuie sa va spun despre DLSS Super Resolution, care foloseste inteligenta artificiala pentru a prelua datele de joasa rezolutie din cadrul curent si cadrul anterior, pentru a reconstrui un cadru nou pixel cu pixel. Modelul de AI a fost antrenat pentru o precizie foarte mare si poate prezice noul cadru extrem de bine, fara ca utilizatorul sa observe diferente.

Tehnologia a fost lansata acum 5 ani si intre timp s-a rafinat. La vremea respectiva doar 37% din utilizatori au folosit tehnologia Ray Tracing si doar 26% au folosit tehnologia DLSS. In prezent, 83% din utilizatorii de RTX 4000 activeaza Ray Tracing si 79% utilizeaza DLSS.

DLSS 3 proceseaza noul cadru si cadrul anterior pentru a descoperi modul in care se schimba scena. Perechile de cadre din joc, impreuna cu vectorii de miscare a geometriei si a pixelilor, sunt apoi introdusi intr-o retea neuronala care generaeza cadre intermediare. DLSS 3 genereaza cadre complet noi, fara procesarea conventionala, sporind performanta jocului de pana la 4 ori.

Deoarece DLSS 3 genereaza un cadru nou fara a implica jocul, acesta aduce beneficii atat GPU-ului, cat si CPU-ului. In jocurile limitate de procesor, in special cele care sunt foarte intense in ceea ce priveste fizica sau care au o lume mare, DLSS 3 permite GPU-urilor Ada sa redea jocul la o rata de cadre mult mai mare decat o poate face procesorul.

DLSS 3 functioneaza simultan cu DLSS Super Resolution, cunoscut si ca DLSS 2, pe care Nvidia l-a integrat in peste 280 de jocuri. Performanta va creste masiv in cele mai solicitante sarcini de lucru cu ray-traced in comparatie cu randarea traditionala, oferind un salt revolutionar in ceea ce priveste performanta in jocuri.

Implementarea de la MSI este una interesanta. Are dimensiuni reduse, alimentare cu 8 pini (sincer asta ma bucura) si arata bine. Sistemul de racire nu este foarte mare, dar are trei ventilatoare silentioase. Este o placa subtire, usoara, chiar mult mai mica decat generatia anterioara FE. In comparatie cu 4070 varianta de referinte, solutia propusa de MSI este mai mica, are o alimentare cu 8 pini nu 16 pini si fara adaptor, iar nivelul de zgomot sigur este mai mic datorita ventilatoarelor de buna calitate. Eu sincer nu am auzit placa nici macar in load.

Nu am avut placa la dispozitie foarte mult timp, dar poate se intoarce la noi cu prima ocazie sa o mai testam. Ca idee, am testat urmatoarele jocuri in 2K cu setarile la maxim:

Cyberpunk 2077 – 41 FPS

Forza Horizon 5 – 99 FPS

Red Dead Redemption 2 – 62 FPS

Watch Dogs Legion – 69 FPS

Spider-Man Remastered – 88 FPS

Platforma de test:

Procesor i5-12600K

Placa de baza ASUS ROG Strix B660-F

Sursa Seasonic 850W FOCUS GX

SSD Kingston KC3000 2TB

RAM 32GB Kingston FURY Beast 5200MHz DDR5

Cooler ASUS ROG Strix LC II 240

Mentionez ca jocurile au rulat cu toate setarile la maxim si cu Ray Tracing activat. De asemenea, poti sa activezi DLSS in jocurile compatibile in paralel cu RT si sa ai rezultate bune. Ma refer aici la un FPS cat mai mare, triplu in unele jocuri.

Consider DLSS 3 o tehnologie mai utila decat Ray Tracing, insa pana acum nu pot spune ca m-a dat pe spate in comparatie cu DLSS 2. Poate mai au de lucru. De exemplu, intre modurile Quality si Performance eu nu am vazut nici o diferenta de FPS, dar in schimb imaginea avea de suferit.

Despre preturi a mentionat Alex in articolul lui. Cat costa acest MSI nu am idee inca, dar revin cu update. Tinand cont ca este un model accesibil, ma astept sa fie foarte aproape de pretul de referinta de 3349 RON declarat de Nvdia in Romania.