Tot ce trebuie să știți despre automobilele cu propulsie pe hidrogen

Cum funcționează mașinile pe hidrogen?

Mașinile pe hidrogen funcționează cu ajutorul celulelor de combustie, care transformă hidrogenul și oxigenul în apă și energie electrică. Hidrogenul este stocat într-un rezervor special de pe mașină, iar oxigenul este preluat din aerul atmosferic. Când hidrogenul și oxigenul se întâlnesc în celula de combustie, se produce o reacție chimică care generează curent electric. Acest curent este apoi folosit pentru a alimenta motoarele electrice care pun în mișcare mașina.

Dacă vi se pare cunoscut totul, poate că nu de la ora de chimie din liceu se trage sentimentul, ci din sala de cinema:

Oricum ar fi, acest tip de propulsie este cel mai curat dintre cele care există (ok, aici aștept comentariile despre mersul pe biciletă, pe jos sau în căruță!) și ar fi logic să fie cel mai răspândit, nu-i așa?

Avantajele mașinilor pe hidrogen

Una dintre principalele avantaje ale mașinilor pe hidrogen este faptul că singura emisie produsă este apă, ceea ce le face mai ecologice decât mașinile pe benzină sau motorină. În plus, mașinile pe hidrogen sunt mult mai silențioase decât cele cu motoare convenționale, datorită faptului că nu au piese mobile și nu produc vibrații. Bine, ținând cont că am explicat mai sus că și acestea sunt EV, iar din acestea am mai văzut pe șosea, era cumva clar că sunt și silențioase…

O altă mare calitate a mașinilor pe hidrogen este faptul că pot fi alimentate cu hidrogen produs din surse regenerabile de energie, cum ar fi energia eoliană sau solară. Aceasta face ca aceste mașini să fie mai sustenabile și mai prietenoase cu mediul decât cele cu motoare convenționale. În fapt, guvernul federal din California cere ca minim o treime din tot hidrogenul produs să fie ”verde”, iar o asemenea cerință va fi, mai mult ca sigur, adoptată la scară largă, pe măsură ce tipul acesta de mașini va fi tot mai popular. Dacă va fi…

Dezavantajele mașinilor pe hidrogen

Unul dintre dezavantajele mașinilor pe hidrogen este faptul că infrastructura necesară pentru producerea, stocarea și distribuirea hidrogenului nu este încă suficient de dezvoltată. În prezent, există doar un număr limitat de stații de hidrogen, ceea ce face dificilă alimentarea mașinilor cu hidrogen în multe zone.

De asemenea, mașinile pe hidrogen sunt mai scumpe decât cele cu motoare convenționale, din cauza tehnologiei avansate și a costurilor de producție ridicate. În plus, performanța mașinilor pe hidrogen poate fi afectată de temperaturi extreme și de condiții meteorologice dificile.

Ar mai fi o mică problemă aici. Și anume, faptul că tehnologia EV pare să fi prins avântul necesar ca să devină majoritară de pe acum, ceea ce va face orice nouă inovație să pornească cu un handicap. Am văzut că industria auto a acceptat cu greu electrificarea, deci putem concluziona că și hidrogen-ificarea va avea aceeași soartă. Însă, tot la fel de bine, un nou jucător pe piață, dispus să facă acum ce a făcut Tesla acum 10 ani, ar putea fi cheia succesului.

Merită să cumpărăm o mașină pe hidrogen?

Înainte de a decide să cumpărați o mașină pe hidrogen, trebuie să fiți conștienți de faptul că aceasta este o tehnologie relativ nouă și care nu este adoptată la scară largă. De fapt, este mai degrabă un moft, momentan, să conduci o astfel de mașină, mai ales la noi.

Anul trecut, Hyundai a anuțat că nu mai dezvoltă motoare termice și că mizează pe motoarele cu hidrogen, iar Renault Scenic Vision este primul hidrid EV cu hidrogen, așa că ar mai fi o șansă!