Top 5 lucruri pentru care Samsung Galaxy S22 Ultra merita cumparat

Samsung Galaxy S22 Ultra este cel mai nou si cel mai bun telefon Samsung in acest moment. Fiind un Ultra, acest telefon ofera caracteristici superioare in comparatie cu celelalte versiuni, dar este si un telefon unic in lume dintr-un aspect foarte important.

In acest an s-au intamplat cateva transformari cu noua serie S22. Samsung a renuntat la seria Galaxy Note, telefoanele pliabile sunt in crestere, iar seria S a primit cateva imbunatatiri majore si este cu un pas mai in fata datorita modelului Ultra.

In acest articol o sa arat un top cu 5 lucruri interesante la noul S22 Ultra si o sa va explic de ce este un telefon unic in lume.

Specificatiile tehnice de top

Primul lucru care trebuie luat in calcul sunt specificatiile de top. S22 Ultra este un telefon extrem de performant si asta conteaza atunci cand esti un om activ pentru care timpul costa bani. Nu vrei sa pierzi nici o secunda atunci cand lucrezi pe telefon.

Noua platforma Samsung Exynos 2200 realizata pe 4nm ofera o putere uriasa de calcul, astfel incat telefonul sa se poate descurca in orice aplicatie sau joc de noua generatie.

Procesorul cu octa core este acompaniat cu o memorie ce poate ajunge pana la 12GB de RAM si 1TB de stocare. Nu strica niciodata sa ai o capacitate mare de stocare pentru fotografiile din concediu sau pentru jocurile preferate.

Camera de 108MP dispune de focalizare laser si stabilizare optica de imagine, dar este ajutata de inca 3 senzori foto pentru a acoperi o gama larga de nevoi, precum posibilitatea de a face fotografii ultra wide sau de la distanta folosind un zoom optic 10x.

Ecranul Dynamic AMOLED 2X cu o diagonala de 6.8 inch ofera o serie generoasa de tehnologii de top, Samsung fiind cunoscuti pentru cele mai bune ecrane din piata in acest moment. Cu HDR10+, o luminozitate maxima de 1750nits si 120Hz, acest ecran ofera cele mai bogate culori si o luminozitate puternica pentru a fi lizibil chiar si in bataia directa a soarelui. De asemenea, este protejat de cea mai rezistenta sticla de protectie, Gorilla Glass Victus+.

Nu in ultimul rand, bateria de 5000mAh ofera energie pentru o utilizare intensa, iar la nevoie se incarca rapid si in siguranta la 45W pe cablu sau 15W prin wireless.

Cel mai bun Android de pe un telefon

In lumea telefoanelor Android, cea mai curata si cea mai longevica versiune va castiga detasat. Astfel, Samsung ofera o interfata curata, simpla si intuitiva, dar si customizabila in acelasi tip pentru cei care doresc sa faca astfel de modificari.

Mai mult decat atat, telefonul Galaxy S22 Ultra vine cu versiunea Android 12 si cu interfata proprie One UI 4.1. Samsung va oferi pe intreaga serie S22, inclusiv modelul Ultra, 4 generatii de upgrade pentru sistemul de operare Android. Astfel, milioane de utilizatori vor profita de cele mai noi caracteristici de securitate, productivitate si functii noi interesante, pentru mai mult timp.

Securitate sporita

Galaxy S22 Ultra este un telefon sigur in care iti poti pastra datele personale fara sa ai grija zilei de maine. Samsung a implementat un sistem de deblocare cu amprenta foarte avansat cu tehnologie ultrasonica. Acesta este amplasat in ecran si doar o singura amprenta poate debloca telefonul.

De asemenea, Samsung Wallet permite pastrarea cardurilor pentru a efectua plati rapide cu telefonul la magazine. Este o solutie sigura si rapida pentru a plati fara a mai pierde timp la magazin. In plus, nimeni nu iti poate fura cardul, iar in cazul in care ti-ai pierdut portofelul vei avea tot timpul telefonul la tine.

De asemenea, sistemul Knox Vault de la Samsung include un procesor și o memorie, ambele foarte bine securizate, izoland complet datele sensibile, precum parolele, datele biometrice sau cele pentru Blockchain din sistemul de operare principal al telefonului.

Cea mai versatila camera foto de pana acum

Inca de la primul telefon al seriei S, Samsung a oferit o experienta foto unica prin multitudinea de functii, moduri si reglaje. In prezent, S22 Ultra dispune de 4 camere foto: 108MP principala, 10MP periscop telephoto, 10MP telephoto si 12MP ultrawide.

Cele 4 camere pot lucra impreuna sau individual pentru a obtine rezultate impresionante. Impreuna cu filmarea 8K la 24fps si stabilizarea optica de imagine, rezultatele vor fi mai mult decat placute. Culorile vibrante, detaliile clare si rapiditatea cu care sunt procesate fotografiile definesc experienta foto a lui S22 Ultra.

Mai mult decat specificatiilte tehnice, S22 Ultra include numeroase moduri de fotografiere. De exemplu, in timpul utilizarii camerei principale pe modul filmare, poti avea acces si la camera frontala si astfel sa iei si tu parte la fimare.

Modul Macro pentru fotografii ultra detaliate la obiecte foarte mici, modul Portret, Night Mode sau zoom-ul urias prin care poate fi fotografiata inclusiv luna, sunt alte moduri ce pot fi folosite pe noul S22 Ultra.

S-Pen sau cum Galaxy S22 Ultra este un telefon unic in lume

In acest moment, Galaxy S22 Ultra este un telefon care se poate mandri cu o functie unica. Este si singurul model din serie care introduce un stylus, celebrul S-Pen care schimba radical experienta de utilizare si care creeaza noi posibilitati de utilizare.

S-Pen este unealta care face ca acest telefon sa fie unic in lume, fiind singurul telefon care ofera posibilitatea de a interactiona cu un stylus.

Acesta interactiune este benefica din numeroase motive si reprezinta mai mult decat atat. Prin S-Pen, utilizatorul poate crea lucruri noi si unice cu ajutorul aplicatiilor dedicate. Incepand de la schite si pana la notite, S-Pen transforma radical experienta de utilizare si aduce o infinitate de posibilitati de utilizare si antreneaza creativitatea si imaginatia utilizatorului.

Samsung este singurul producator care ofera un S-Pen integrat in telefon cu o ultra precizie si functii smart. S-Pen poate realiza mai mult decat desene pe un ecran.

Stylus-ul oferit de Samsung integreaza functii smart pentru a controla telefonul de la distanta (de exemplu declansarea camerei foto) sau poate fi folosit pentru a lua notite direct pe ecranul stins al telefonului.

Articol realizat in colaborare cu Samsung Romania.