GTA 6 mai intarzie mult si bine

Vesti proaste pentru cei care asteapta GTA 6. Desi ar fi trebuit sa-l avem pana acum pe piata, GTA 6 intarzie si tot intarzie. Conform informatiilor, acest joc va fi gata peste 4-5 ani.

Nu avem nici o informatie oficiala ci doar zvonuri. Rockstar nu a oferit niciodata informatii din timp despre jocurile lor. Se pare ca jocul va suferi modificari majore si va fi gata in 2025.

Pandemia a avut si ea un cuvant de spus, insa in cea mai mare parte se discuta despre o schimbare majora a jocului. Informatii spun ca GTA 6 va avea loc intr-un Vice City din anii ’80. Iar harta se va actualiza si modifica in timp ce jocul evolueaza, similar cu ce vedem in RDRD2.

GTA 5 inca aduce multi bani companiei si desi sunt aproape 10 ani de cand a fost lansat, jocul ramane popular si astazi si inca este foarte bun.