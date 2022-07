AMD RX 6500 XT va fi disponibil în curând și într-o varianta cu 8 GB VRAM

În timpul crizei de plăci video, AMD s-a lăcomit și a venit cu Radeon RX 6500 XT, o placă video pe care n-a vrut s-o cumpere mai nimeni. Deși are la bază aceeași arhitectură RDNA 2 ca restul modelelor din seria RX 6000, aceasta este derivată dintr-un GPU de notebook și are limitări serioase. Vine cu doar patru lane-uri PCIe (x4), nu suportă decodare video AV1 și dispune de doar 4 GB VRAM.

Din aceste motive, Radeon RX 6500 XT nu a fost la mare căutare și, la scurt timp de la lansare, a coborât sub prețul recomandat. AMD și-a dat seama de greșeală, iar acum vine cu o variantă actualizată cu 8 GB VRAM. Sapphire, principalul partener AMD Radeon, deja a anunțat o nouă implementare pentru versiunea cu 8 GB VRAM, însă prețul nu a fost încă comunicat.

You can find the compact SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 6500 XT with 8GB Memory on-shelf now!

.

.#PULSE #RX6500XT #graphicscard #GPU #SAPPHIRETech #AMD #Radeon #gaming #8GB

More info on the SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 6500 XT 8GB: https://t.co/TdgLzPrEUX pic.twitter.com/mcKkCDYIQV

— SAPPHIRE Technology (@SapphireTech) July 25, 2022