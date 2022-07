The Last of US Part 1 Remake va sosi foarte curând și pe PC

Naughty Dog lucrează de ceva vreme la un remake pentru The Last of Us Part 1. Va fi lansat pe 2 septembrie pe PlayStation 5, iar ulterior va debuta și pe PC. Informația vine chiar de la un senior artist de la Naughty Dog, care menționează că lansarea pe PC va avea loc foarte curând după debutul pe consolă.

Până acum, Sony nu s-a grăbit cu lansarea exclusivelor pe PC, preferând să stimuleze vânzările de console. Însă, de data aceasta, fiind vorba de un remake, s-ar putea ca jocul să ajungă pe PC cu o întârziere de doar câteva luni. Din spusele Naughty Dog, remake-ul va veni cu modele și texturi reconstruite de la 0 și AI îmbunătățit, însă despre varianta portată pe PC nu se cunosc încă prea multe informații.

Via Techspot