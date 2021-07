700+ jocuri din Steam Summer Sale sunt acum in joiaGFN

JoiaGFN, ziua in care suntr introduse noi titluri in platforma. Nvidia a anuntat ca sunt disponibile o gramada de jocuri in platforma lor si ca alte 36 vor veni in luna iulie.

Titlurile care vin în iulie

Și pentru că este prima zi din lună, dar și prima ediția din joiaGFN din această lună, vrem să vorbim despre jocurile care urmează să vină pe GeForce NOW în decursul acestei luni. Un număr total de 36 de jocuri vin pe GeForce NOW în iulie. Lista include lansare în aceeași zi cu lansarea oficială pentru Orcs Must Die! 3 (Steam), Warhammer 40,000: Battlesector (Steam și Epic Games Store), Alchemist Adventure (Steam) și multe altele.

Lista din această săptămână include:

The Spectrum Retreat (gratuit pe Epic Games Store)

Eternal Return: Black Survival (Steam)

Castle Flipper (Steam)

EARTH DEFENSE FORCE: WORLD BROTHERS (Steam)

Fishing: Barents Sea (Steam)

Not Tonight (Steam)

Opus Magnum (Steam)

Slipways (Steam)

SoulWorker (Steam)

Strategic Mind: Fight for Freedom (Steam)

Ziggurat 2 (Steam)

Lista celorlalte jocuri care urmează în luna iulie: