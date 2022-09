9 din 10 masini vandute in 2035 vor fi electrice, iar statiile de incarcare vor fi numeroase

Conform unui raport Digital Auto realizat de PwC, aflam ca piata de incarcare a vehiculelor va ajunge la 75.5 miliarde de euro, fata de 4.5 miliarde euro in 2021.  Asta in conditiile in care estimarile arata ca 9 din 10 (93%) din masinile vandute in 2035 vor fi electrice.

ÔÇŁPoten╚Ťialul de dezvoltare a pie╚Ťei este determinat de cre╚Öterea cererii pentru ma╚Öini electrice ├«n condi╚Ťiile unei legisla╚Ťii favorabile care interzice motoarele cu combustie ├«n unele ora╚Öe, a obiectivelor de reducere a emisiilor de carbon ╚Öi a programelor de sus╚Ťinere a acestor achizi╚Ťii. Av├ónd ├«n vedere estim─ârile privind cre╚Öterea parcului de ma╚Öini electrice pe termen mediu ╚Öi lung, masterplanul Uniunii Europene privind infrastructura de ├«nc─ârcare arat─â un necesar de 6,8 milioane sta╚Ťii publice de ├«nc─ârcare ├«n 2030, fa╚Ť─â de peste 300.000 ├«n prezent. Rom├ónia de╚Ťine, ├«n prezent, pu╚Ťin peste 1.500 de puncte publice de ├«nc─ârcare ╚Öi 17.000 de ma╚Öini electrice ├«nmatriculate. A╚Öadar, deficitul de infrastructur─â semnificativ ╚Öi popularitatea tot mai mare a serviciilor de mobilitate deschid o multitudine de oportunit─â╚Ťi de afaceri pentru companiile din domeniuÔÇŁ, a declarat Daniel Anghel, Partener ╚Öi Lider pentru industria Auto, PwC Rom├ónia.

Raportul e-Readiness, care analizeaza dezvoltarea e-mobilitatii pe principalele 7 piete europene, luand in calcul stimulente guvernamentale, infrastructura, oferta si cerere, ne arata ca Norvegia este cea mai pregatita tara din acest punct de vedere. In Novergia sunt peste 90.000 de statii de incarcare.

Urmeaza Elvetia, Regatul Unit, Germania, Franta. Spania si Italia au obtinut cel mai mic scor, in principal din cauza infrastructurii.

Europa are si alte probleme. Productia de baterii este deficitara, fiind subdimensionata in raport cu cererea. Practic producem de trei ori mai multe masini electrice decat putem produce baterii. Iar productia de masini electrice din Europa reprezinta deja 28% din piata globala.

80% din baterii se produc in China, iar aici ma refer la productia globala de baterii si componente pentru baterii. Cu toate acestea, exist─â poten╚Ťialul ca UE ╚Öi SUA s─â furnizeze 40% din cererea de vehicule electrice, iar ├«n acest fel viitorul lan╚Ť de aprovizionare cu baterii s─â se reechilibreze.